El príncipe Harry regresa a Europa envuelto en una nueva polémica: la 'traición' de su biógrafa personal

364 días, menos de un año, es el tiempo que el príncipe Harry (38 años) ha tardado en regresar al continente europeo. Tras su asistencia al funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo, celebrado el 14 de abril de 2021, el duque de Sussex había permanecido en Estados Unidos, donde reside con su familia.

Ni siquiera regresó con motivo de la misa en memoria de su abuelo, celebrada el pasado 29 de marzo. De hecho, Harry fue el único familiar directo del príncipe Felipe que no acudió a la ceremonia, a la que incluso asistieron diferentes miembros de la realeza europea, como los reyes de España, los de Holanda o el príncipe Alberto de Mónaco (63).

Una decisión que le convirtió en el centro de las críticas, especialmente tras conocerse que sí cogería un avión poco más de dos semanas después para estar en La Haya, Países Bajos, con motivo de la celebración de los Invictus Games, que comienzan este sábado 16 de abril.

El príncipe Harry en los 'Invictus Games' del año 2020. Gtres

Pese a todo, el hijo de la fallecida Diana de Gales no ha cambiado de opinión y en unas horas hará su esperada reaparición, que además estará acompañada de una nueva polémica.

No porque no haya manifestado si visitará a su abuela, Isabel II -quien todavía no conoce a su hija pequeña, Lilbeth Diana, de nueve meses-, sino porque el Príncipe estaría aprovechando los juegos para hacer publicidad de otros de sus dos proyectos.

Así lo asegura una de las personas que más han estudiado su figura, la biógrafa real Angela Levin, autora del libro de 2018 'Harry: Conversations with the Prince'. En conversación con el medio MailOnline, la escritora desvela el malestar que hay en Reino Unido por esta supuesta maniobra empresarial.

Según se ha conocido, el duque de Sussex ofrecerá, a través de su start-up de salud mental, Better Up, "asesoramiento individual y evaluaciones personalizadas para apoyar a las personas involucradas con Invictus".

Algo que, en palabras de Levin, no haría si se tratara de otra organización ajena a su figura. "Harry ha dicho que 'no podía pensar en un mejor socio para los Invictus Games que su plataforma. ¿Alguien cree que diría eso si se tratara de otra empresa?", se pregunta.

En su opinión, el hijo de Carlos de Inglaterra (73) podría estar "aprovechándose de los soldados con discapacidad" por partida doble, no solo por hacerles formar parte de la cartera de pacientes de Better Up, sino convirtiéndolos en protagonistas del documental que Netflix -plataforma con la que tiene un contrato millonario- va a producir sobre sus historias.

Viaje en familia

El príncipe Harry no tendrá que hacer frente en solitario a este polémico regreso. Según se ha conocido este pasado lunes 11 de abril, viajará acompañado de su mujer, Meghan Markle (40). La duquesa de Sussex, según informó un portavoz de la familia, se unirá a él y estará presente durante los primeros días de los Invictus Games.

Meghan Markle acompañará a su marido y viajará con él hasta los Países Bajos. Gtres

Lo cierto es que estos juegos son muy especiales para el matrimonio, para quien guarda un significado cargado de simbolismo. Fue en los del año 2017, que se celebraron en Toronto, Canadá, cuando hicieron su primera aparición oficial como pareja. Apenas dos meses después, anunciaron su compromiso. Y el resto es historia.

El gran misterio es qué sucederá con los dos hijos de la pareja, pues si bien es probable que se queden en California, donde viven, al cuidado de alguien de confianza, también podrían acompañar a sus padres.

De ser así, sería el primer gran viaje de Lilibeth Diana, que estaría más cerca que nunca de su familia paterna quien, según fuentes cercanas a la Casa Real, estaría encantada de verla. Especialmente la reina Isabel, que a sus 95 años todavía no ha podido conocer a su bisnieta, algo por lo que también se ha criticado mucho a los duques de Sussex.

[Más información: Un año tras la muerte del duque de Edimburgo: el deterioro de Isabel II y la 'separación' de los Windsor]

Sigue los temas que te interesan