Habla la creadora del tocado de Letizia en Londres: "Está hecho a medida para ella. Se vio bien con él puesto"

El duque de Edimburgo, fallecido el pasado 9 de abril de 2021, fue recordado con honores este martes 29 de marzo en la Abadía de Westminster ante los representantes de todas las casas reales europeas. No faltaron a la emotiva cita los Reyes de España, Felipe VI (54 años) y Letizia (49), que una vez más derrocharon elegancia y saber estar en un acto de tal relevancia pública e institucional.

Fue hace aproximadamente un mes cuando llegó al palacio de la Zarzuela una carta con el membrete de Buckingham en cuyo interior se presentaba la invitación directa de la reina Isabel II (95) dirigida a los monarcas patrios. Entonces comenzó la búsqueda del estilismo perfecto para la importante ceremonia en el centro de Londres, en la que Letizia se propuso mostrar su versión más british.

La Reina se decantó por un vestido-abrigo verde botella, en honor al uniforme oficial de Felipe de Edimburgo, y lo combinó con un acertado tocado en la misma tonalidad. Es este accesorio sobre el que se han centrado todas las miradas en la visita de Letizia a la capital de Inglaterra.

La Reina lució un estilismo verde botella que completó con un tocado muy especial de Balel. Gtres

La elegante pieza está diseñada por la española Isabel Terroso Torres, fundadora de la firma Balel, dedicada a crear sombreros y boinas para ocasiones especiales. Se trata de un marca cien por cien made in Spain que surgió después de que su diseñadora, que es ingeniera agrónoma, decidiera dejarlo todo y dedicarse a su sueño de adentrarse en el complicado mundo de la moda.

Su éxito es bien conocido en la alta sociedad madrileña, pues las mismísimas Esther (71) y Alicia Klopowitz (70) han lucido sus creaciones. Ahora es Letizia la que ha triunfado apostando por su talento, por lo que EL ESPAÑOL ha querido ponerse en contacto con la creativa para conocer cómo vio a la Reina con su diseño y qué ha supuesto este hito en su carrera.

Lo primero es darle la enhorabuena, porque sin duda que la Reina luzca una prenda o accesorio de una marca supone un gran escaparate mundial. ¿Cómo le llegó la noticia?

Estaba previsto. Está hecho a medida para ella, así que sabía que este martes se lo pondría en Londres si nada lo estropeaba.

¿Le contactó Casa Real o su estilista para la compra o la adquirió sin que usted lo supiera?

Máxima confidencialidad con la Casa Real. Solo puedo decir que el tocado está hecho a medida para ella y para la ocasión.

¿Sabe si la Reina posee más piezas de su marca?

Lo siento, quiero mantener la máxima confidencialidad con la Casa Real.

¿Qué significa para usted que la reina Letizia tenga en su armario real un diseño suyo?

Me siento feliz y orgullosa de vestir su cabeza. Es un honor para mí.

¿Por qué cree que la Reina se decantó por este tocado en concreto de entre todo su catálogo?

Se vio bien con él puesto y era muy adecuado para la ocasión.

Letizia lució una pieza artesanal creada en un atelier español. EFE

Letizia ha lucido el tocado además en su visita a Londres para un homenaje muy especial al duque de Edimburgo. Es una cita muy importante con el resto de Casas Reales de Europa, por lo que su tocado tiene aún mayor visibilidad... ¿Qué le parece?

Me parece todo un lujo, nervios, emoción, ilusión… responsabilidad.

¿Se ha notado ya la repercusión después de que la Reina luciera su tocado? Imagino que lo ha notado mucho en los medios y las redes sociales, pero ¿en el número de ventas o de potenciales clientes que se hayan interesado?

Aquí casi todo es a medida o por encargo y para eventos especiales, por lo que no cabe la compra impulsiva, pero sí se está notando muchísimo.

Como experta en sombreros, ¿qué estilo de piezas cree que le favorecen a la Reina según sus rasgos faciales?

Si la pieza está bien hecha y bien adaptada a su cabeza se puede permitir muchísimos modelos y estilos porque tiene muy buenas facciones, es alta y delgada. Luce todo bastante bien, tiene buen porte.

¿Cuál es la historia de su marca? ¿Cómo comenzó su andadura en la sombrerería? Cuéntenos.

Soy ingeniera agrónoma, un día decidí parar mi vida y comenzar otro camino. Al poco tiempo de realizar cursos y prácticas para dominar el oficio salí a la calle con mi primera creación y una buena clienta de Dior y de Chanel me paró y me preguntó por mi boina-hoja. Al poco tiempo vino a hacerme un encargo y días después me trajo a un estilista de Dior. Le encantó mi trabajo y después de años de colaboraciones con firmas de lujo decidí abrir mi atelier privado. Y solo con el boca a boca ha ido creciendo mi clientela. Es un trabajo muy artesano y a la vez busca ser actualidad en el siglo XXI. Las monteras joya que hago desde hace unos meses están llamando muchísimo la atención.

Algunos la llaman Coco Balel -en honor a Coco Chanel- por su glamour y su gran talento para la moda. ¿Cómo se consigue eso?

¡No lo sé! Son mis clientas las que me llaman así. Yo solo hago mi trabajo con pasión, mimo e ilusión. Y luego tengo clientas que coleccionan mis piezas porque dicen que son "obras de arte".

Isabel Terroso junto a su creación más especial para la reina Letizia. Instagram @Balel.luxury.hats

¿Qué otros rostros famosos han lucido sus creaciones? ¿O quién le gustaría que los luciera?

Las hermanas Koplowitz fueron de las primeras. Y me gustaría ver, por ejemplo, a Kate Middleton (40) con mi boina Anna, o a Rosalía (28) con alguna de mis monteras-joya.

Ahora que ha visto que Letizia presume de su pieza en público, ¿se ha planteado enviarle alguna pieza más? ¿O para sus hijas Leonor y Sofía?

A Letizia le encanta mi trabajo y sabe que puede contar conmigo para lo que quiera, tanto para ella como para sus hijas.

