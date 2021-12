Letizia rescata sus espectaculares botas mosqueteras para combatir el frío de Madrid

Ya estamos otra vez a tope. La Reina ha disfrutado del puente en familia y ahora toca volver al trabajo. El acto de esta mañana, 9 de diciembre, en Madrid es especial para ella. Se ha celebrado el 75 aniversario de UNICEF España, organización dependiente de la ONU de la que ella es presidenta de honor. Este cargo lo heredó cuando llegó al trono de la reina Sofía (83 años), por lo que en más de una ovación han protagonizado juntas actos de esta ONG.

Letizia (49) ha compartido protagonismo pero no con su suegra, sino con David Bisbal (42), embajador de UNICEF desde hace varios años y con el que ha charlado de forma animada.

La reina Letizia con falda de Carolina Herrera. Gtres

La esposa de Felipe VI (53) ha elegido para este acto de mañana un look invernal, y es que en Madrid a primera hora hacía mucho frío. Nada era de estreno, pero es cierto que hacia mucho que no veíamos esa falda, protagonista absoluta del outfit. De corte midi, está firmada por Carolina Herrera y tiene un estampado inconfundible en flores en tonos de rojo y tiene un detalle en fila de botones negro en uno de los laterales.

La ha lucido en varias ocasiones, aunque llevaba tiempo guardada en el armario. En casi todas esas ocasiones la ha combinado como lo ha hecho esta mañana, con las espectaculares botas mosqueteras por encima de la rodilla en ante rojo. Aunque en un primer momento se atribuyeron a una firma americana, lo cierto es que son de las españolas Magrit y las tiene exactamente igual en negro.

Botas mosquetero por encima de la rodilla en ante rojo. Gtres

No nos gusta mucho la falda, pero tenemos que decir que las botas nos parecen un acierto 100%. En esto de la moda el que no arriesga no gana, y ella arriesgó mucho en su momento con este calzado alucinante.

Esta falda suele combinarla con una blusa blanca estilo romántico, por su lazo en el cuello, firmada por Hugo Boss. Sin embargo, probablemente por el frío de hoy, ha preferido lucirla con un jersey de cuello cisne, de esos que debe tener cientos en su armario, en color blanco. Sin embargo, probablemente por el frío de hoy, ha preferido lucirla con un jersey de cuello cisne, de esos que debe tener cientos en su armario, en color blanco.

Letizia ha optado por llevar el pelo suelto. Gtres

No sabemos qué abrigo ha lucido la Reina en la calle antes de entrar al acto, pero estamos prácticamente seguros de que ha elegido el rojo, de diseño batín de Hugo Boss que siempre lleva cuando se pone esta falda de Carolina Herrera. En cuanto a las joyas, no tenemos mucho que contar, el anillo de siempre y los pendientes de aro en oro amarillo que lleva todo el rato y de los que parece que por lo menos, ella no se aburre.

