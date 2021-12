Letizia desempolva una verdadera reliquia de su armario para visitar el Real Monasterio de las Descalzas

La reina Letizia (49 años) ha terminado la semana en el Monasterio de las Descalzas Reales en Madrid. Estamos a 2 de diciembre y en la capital española hace frío y más en un edificio antiguo como es el que ha visitado Letizia este jueves por la mañana con motivo de la apertura al público de su colección de pintura.

La esposa de Felipe VI (53) ha sacado del armario una verdadera reliquia. Ya sabemos lo mucho que le gustan los abrigos clásicos, los llamados estilo gánster por sus grandes hombreras, solapas, cierre cruzado y grandes botones.

La Reina tiene varios de este estilo pero el que ha elegido para este jueves en Madrid es de los más antiguos. Se trata de un modelo en color marrón camel, uno de los más trendy de la temporada que estrenó allá por el año 2010.

La reina Letizia junto a la presidenta de Patrimonio nacional, Ana de la Cueva. EFE

En aquella época, solo Felipe Varela entraba en el vestidor de Zarzuela y todo el mundo pensé que este diseño salía de la misma aguja. Pero lo cierto es que se trata de un abrigo doblemente vintage, tanto por los años que tiene, como porque lleva una etiqueta, la marca Caramelo, que ya no existe. La firma gallega quebró hace algunos años.

Así que se trata de una verdadera reliquia fashion. Hace un par de años la marca volvió a intentar salir a flote, pero solo en venta online y sin mucho éxito. Ojalá este apoyo velado de Letizia les ayude a salir adelante.

Si la prenda de abrigo es estilo Al Capone, no hablemos del traje con el que lo ha combinado, al estilo Chicago años 20. Otra reliquia de su armario. Se trata de un dos piezas de chaqueta y pantalón recto. Está estampado en cuadros que se acerca al Príncipe de Gales, en tonos grises, y firmado por la marca alemana Hugo Boss.

Letizia ha lucido traje de Hugo Boss.

La blazer es el modelo Jalorra, cruzada y con doble abotonadura. Lo estrenó en enero de 2020 en las jornadas de la Cruz Roja contra la violencia de género. Lo combinó con el mismo abrigo, también sobre los hombros. La anterior vez lo lució con una camisa blanca pero esta mañana en Madrid la escogido un jersercito, de esos que tiene cientos en su armario, de tono nude con escote de pico. La verdad, no pegaba mucho...

Detalle de los pendientes de la reina Letizia y el anillo de Karen Hallam. EFE

En cuanto a los accesorios, ha calzado los salones color camel de Hugo Boss con tacón pequeño y la placa dorada que también tiene desde hace años. Lo que no ha faltado ha sido el anillo de Karen Hallam y los pendientes de aro. Lo mismo de siempre, vamos. Y con este look del que nos olvidaremos en un ratito, hemos cerrado la semana de la Reina, que no podemos decir que haya sido muy intensa.

