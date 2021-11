Letizia se despide de Paraguay: su controvertido almuerzo, regalos y una reivindicación de la Reina

Letizia (49 años) ha concluido sus dos días de viaje de cooperación a Paraguay. Este jueves a las 16:00 horas en el país latinoamericano tomaba su vuelo de vuelta a España a bordo del avión de la Fuerza Aérea Española. Lo hizo tras una intensa agenda que la ha llevado a adentrarse en la profundidad de la cultura local y conocer los proyectos sociales y educativos en los que España colabora con el país para seguir creciendo.

Este jueves al mediodía en territorio paraguayo -cuatro horas más en nuestro país-, tuvo lugar en la residencia presidencial Mburuvicha Róga el almuerzo en honor a la Reina presidido por el líder de Paraguay, Mario Abdo (49), y su esposa, la primera dama Silvana López Moreira (47), quien ha acompañado a Letizia durante su estancia en su tierra.

Silvana López Moreira y la reina Letizia en la residencia presidencial paraguaya. EFE

Cuando los medios y curiosos se acercaron a la casa de su presidente para ser testigos del encuentro con la Reina previo a la comida, todos esperaban ver a la monarca con un estilismo diferente al de estos días, luciendo su faceta más apasionada de la moda y como ilustre referente de ella. Pero no fue así. Letizia, fiel al motivo que la llevó hasta allí y a la labor de los cooperantes españoles, no cambió su look de la jornada y volvió a lucir camisa blanca, pantalones pardos y botas Panamá Jack. Todo ello bajo su inseparable chaleco rojo con el emblema de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Ha de apuntarse que la propia primera dama tampoco alteró su atuendo del día por esta cita.

Pese a algunas voces críticas que solicitaban ver a la Reina con la elegancia que la caracteriza, la comida transcurrió de forma muy amena y se pudo ver la gran complicidad que existe entre Letizia y la primera dama del país. Según indican medios locales como La Nación, en el almuerzo disfrutaron de un menú típico de la zona con platos tradicionales repletos de sabor paraguayo.

Fueron más de dos horas en las que Letizia conversó con las autoridades y se relajó tras dos jornadas intensas. Pero no todo fue comer y charlar. La Reina recibió varios regalos. Tal y como ha compartido el despacho de la primera dama paraguaya a medios locales, Silvana hizo entrega a Letizia de tres obsequios.

El primero de ellos era un majestuoso tapado realizado por las maestras artesanas de la ciudad de Yataity, en el departamento de Guairá, siguendo la técnica ancestral del bordado Ao po'i, símbolo de identidad de la cultura local. Según se indica, Letizia quedó "encantada" con la preciosa pieza de diseño. El segundo regalo tenía una connotación muy maternal, pues se trata de una pieza denominada Che Sy, que se traduce como 'Mi Madre', modelada a mano en Ñai' ûpo -barro del estero- que es un homenaje a las madres creado por artesanos de Itá. Y el último obsequio entregado a la Reina de España fue expresamente elegido por la primera dama y eran un par de aros de estilo moderno realizados con finos hilos de plata fundidos y bañados en oro siguiendo el método de la orfebrería tradicional.

Después del almuerzo, las largas y animadas conversaciones y recibir los regalos de esencia paraguaya, Letizia se dirigió al aeropuerto Silvio Pettirossi, en Luque, para poner rumbo de vuelta a nuestro país.

