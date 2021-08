Ingrid Alexandra de Noruega, positivo en Covid: los Príncipes anulan la fiesta de su aniversario de boda

A pesar de que cada vez es mayor el porcentaje de población vacunada, se siguen produciendo positivos por Covid-19 y la realeza no está blindada ante el contagioso virus. La princesa Ingrid Alexandra (17 años), la hija mayor de los príncipes Haakon (48) y Mette-Marit (48) de Noruega, ha sido el último miembro de una casa real cuyo contagio ha salido a la luz.

La primogénita de los príncipes se encuentra aislada en la casa familiar de Skaugum, en Oslo, siguiendo el protocolo sanitario para impedir que el virus se siga expandiendo. También se ha hecho público que es el único miembro de la unidad familiar que ha contraído el virus.

Tanto a los Príncipes, como el hermano pequeño de Alexandra, Sverre Magnus (15) se les han realizado las pruebas para detectar la Covid-19 y todas ellas han dado un resultado negativo. No obstante, por precaución, todos ellos van a guardar el periodo de cuarentena y como consecuencia, la agenda oficial de la Familia Real ha sufrido modificaciones.

Ingrid Alexandra, su madre, Mette Marit de Noruega y su hermano, Sverre Magnus, en la confirmación de este último. Gtres

Mientras que tanto Haakon como Mette-Marit han sido inoculados ya con la pauta completa de la vacuna, puede que sus hijos, debido a su edad no la hayan recibido. No obstante, es un dato que no se ha precisado desde Palacio.

Debido al periodo de aislamiento que van a guardar, tanto Alexandra, como Sverre se van a ver obligados a retrasar el retorno a las aulas en la escuela superior Elvebakken en Oslo, y es que a diferencia de España, en Noruega el nuevo curso ya ha comenzado.

Por su parte, el príncipe Haakon se ha visto obligado a cancelar los compromisos que tenía agendados para este lunes, 23 de agosto: una visita a la localidad de Modum y su participación en el desembargo real de Noruega. Además, este miércoles 25 de agosto iban a tener lugar los eventos de celebración del 20 aniversario de boda de los Príncipes, sin embargo, el contagio de la Princesa ha forzado la cancelación de la fiesta que se iba a celebrar en Skaugum.

Los Prínicipes de Noruega y sus hijos. Gtres

Las circunstancias obligan a conformarse con el recuerdo que los propios príncipes han hecho de su boda. En un ejercicio de naturalidad concedieron una entrevista en la radio NRK con motivo de esta fecha tan señalada, en la que el hijo del rey Harald de Noruega confesaba qué sintió cuando vio a la que hoy es su esposa por primera vez: "Me impresionó. Parecía muy normal y me gustaba hablar con ella", reveló.

Con el ritmo de vacunación muy avanzado en todas las franjas adultas, parece que los adolescentes y jóvenes son los que quedan más descubiertos ante el virus. De esta forma, Alexandra no ha sido la única joven royal que ha tenido que enfrentarse al coronavirus. Hace unos meses, era el primogénito de Federico (52) y Mary de Dinamarca (48), Christian (15) quien estuvo en la misma situación. A diferencia de ellos, los reales residentes de Zarzuela, tanto jóvenes como adultos, de momento no han sufrido el contagio del virus.

Felipe, Letizia y Leonor, vacunados

Fue el pasado 16 de julio cuando la reina Letizia (48 años) y su hija, la princesa Leonor (15), recibían la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19. La Reina era inoculada con el suero a primera hora de la tarde en el centro de vacunación instalado en el Wizink Center de Madrid. Por su parte, su primogénita ha recibido la dosis en el Centro Internacional de Vacunación de la calle Montesa, también en Madrid, como ha informado Casa Real.

La Familia Real española, durante sus vacaciones en Mallorca. Gtres

Por su parte Felipe VI (53) se inoculó el suero el pasado 30 de mayo en el WiZink Center, tan sólo horas después de presidir junto a la Reina los actos con motivos del Día de las Fuerzas Armadas. El monarca está dentro del grupo de edad que la Comunidad de Madrid comenzó a inmunizar en mayo, por lo que recibió la vacuna "en lugar y tiempo según le ha correspondido", según subrayaron fuentes del Palacio de la Zarzuela.

De esta forma, es la infanta Sofía (14), la única que se encuentra a la espera de recibir el antídoto. Algo que ya podría haberse producido, puesto que en la Comunidad de Madrid ya se encuentra autorizada la vacunación para niños entre 12 y 15 años. En cualquier caso, es algo de lo que no se ha informado al respecto.

