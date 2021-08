Isabel II prepara una batalla legal contra los Sussex: así afectará su decisión al último proyecto de Harry

La relación entre la reina Isabel (95 años) y los duques de Sussex está más tensa que nunca. Así lo ha demostrado la última decisión de la monarca, quien en los últimos meses ha llevado con discreción la salida de Meghan Markle (40) y el príncipe Harry (36) de la Casa Real británica y sus continuos ataques a los Windsor.

Según ha desvelado The Sun, Isabel II se ha cansado de las reiteradas declaraciones de la pareja y se encuentra preparando una batalla legal en su contra. De acuerdo con el medio británico, Su Majestad ya ha pedido a los funcionarios de Palacio contactar con abogados expertos en difamación que la ayuden a hacer frente a esta 'guerra' familiar que parece no tener fin.

La decisión de Isabel II se ha producido seis meses después de que saliera a luz la entrevista de Meghan y Harry con Oprah Winfrey (67), una polémica conversación en la que los duques de Sussex acusaron a un miembro de la realeza de racismo y que, junto a otros tantos acontecimientos generados en las semanas posteriores han llenado de disgustos a la Reina. El último, relacionado con Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family, la biografía de la pareja. Aunque el texto ya lleva un año en el mercado, la nueva edición, que se publicará el 31 de agosto, aniversario de la muerte de la princesa Diana, acusa a la monarca de no haber hecho lo suficiente para hacer frente al racismo dentro de la Corona.

Ante esta última información, fuentes cercanas a la realeza han informado al mencionado periódico británico que "la Reina y la Familia Real dejarán de recibir presiones", ya que ni Isabel II ni los demás miembros activos de La Firma "no tolerarán más los repetidos ataques" por parte de los duques de Sussex.

Se trata de una medida que, más allá de poner punto final a esta batalla, afectaría a uno de los próximos proyectos del príncipe Harry. El equipo legal que apoye a la Reina podría frenar el lanzamiento de las reveladoras memorias de su nieto, cuyo lanzamiento se prevé para el próximo año. Según The Sun, se está considerando una advertencia legal preventiva para los editores. Se trata de un lucrativo acuerdo con Penguin Random para la publicación de cuatro textos.

La defensa

Aunque los Sussex han insistido en que no cooperaron directamente con los autores del Finding Freedom, tanto los detalles como las afirmaciones que allí se leen, han generado sospecha entre algunos que afirman que se proporcionó ayuda indirecta. Sus creadores, además, han dicho que la biografía es "independiente y no autorizada" y que la pareja no les habló al respecto.

Ahora, han vuelto a negar todo lo relacionado con la nueva actualización del libro, que los enfrenta aún más a la reina Isabel. La pareja, a través de su equipo legal, acusó de difamatorio afirmar que ambos han reavivado una guerra con la monarca y que en ningún momento han dado a entender que la monarca no ha actuado lo suficiente para acabar con el racismo dentro de la Casa Real.

