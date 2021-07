Muere Menchu Álvarez del Valle, la abuela de la reina Letizia, a los 93 años

Menchu Álvarez del Valle, la abuela de la reina Letizia (48 años), ha fallecido este martes a los 93 años de edad. Sin duda, un duro golpe para la Reina y su familia. En los últimos años, Álvarez del Valle llevaba una vida tranquila en su casa de Sardéu, en Ribadesella, Asturias.

La relación entre la Reina y su abuela Menchu siempre ha sido muy especial, como ha recordado Semana, quien ha avanzado la noticia del triste fallecimiento. JALEOS se ha puesto en contacto con Casa Real para confirmar el deceso, pero se ha asegurado que no tienen noticias al respecto, de momento. En uno de los días más tristes para la Reina, Felipe VI (53) no se encuentra a su lado, pues está a 9.500 kilómetros de España, realizando un viaje de Estado a Lima. El deber ha querido que el Rey no está arropando a su mujer en uno de los momentos más complicados de su vida.

Los Reyes junto a Menchu Álvarez del Valle en mayo de 2017. Gtres

El destino ha querido que Letizia pierda a la única abuela viva que le quedaba justo un día después de la celebración en España del Día de los Abuelos. No cabe duda de que este fallecimiento modificará la agenda de la Familia Real en los próximos días, cuando tenían pensado desplazarse a Palma de Mallorca para iniciar sus vacaciones de verano. Letizia ha confesado en innumerables ocasiones la admiración personal y profesional que siente por su abuela, cuyos pasos laborales siguió hasta convertirse también en periodista. En los últimos años, algunos medios de comunicación habían señalado la preocupación de la Reina por la salud de su abuela, que había cumplido 93 años el pasado 16 de enero.

De hecho, las visitas de la familia a Asturias en los últimos años eran más frecuentes. La propia Menchu llegó a reconocer este hecho, deslizando que los Reyes acudían al Principado con más asiduidad de lo que parecía. No prolongaban demasiado la estancia y se iban alternando con algunas visitas de sus parientes al Palacio de la Zarzuela.

Felipe y Letizia junto a la periodista Menchu Álvarez del Valle en Ribadesella. Gtres

"No me encuentro allí, soy muy rara y muy independiente con mi vida y mis horarios. Me gusta ir de visita unas horas o una noche como mucho, pero nada más. Ellos vienen aquí de vez en cuando, aunque nadie se entera", confesó Menchu en marzo de 2019 en una charla en la Casa de la Cultura de Ribadesella. En aquel encuentro, también habló de la libertad con la que siempre procuró vivir, pese a ser la abuela de la Reina. Así recordaba el momento en que se anunció el compromiso real: "Amo la libertad y la intimidad y aquello fue una avalancha de gente, de curiosidad, de fotógrafos. Además ocurrió en el último año de vida de mi marido… Y aquello parecía una romería. No fue fácil. Se llegó a decir que un helicóptero pasaba una vez al mes sobre mi casa para tirarme el dinero que mandaba mi nieta".

Tal era su vitalidad, que hace apenas un año concedió una entrevista a Viajar, vivir y saborear, en la que rememoró algunos de los momentos que más la marcaron durante su vida, su matrimonio y su pasión por su tierra chica. A pesar de que han sido pocas las ocasiones en las que ha aparecido en actos oficiales junto a los miembros de la Familia Real, no dudó en acudir al debut de la princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias el 18 de octubre de 2019.

Álvarez del Valle en los Premios Princesa de Asturias en 2019. Gtres

Menchu era alguien muy querido en su tierra, y siempre que podía presumía de la familia que tenía. De hecho, cabe recordar que hace tan solo unos meses desveló cuando era el papel más ilusionante para ella: "No hay nada mejor que ser abuelina". En este sentido, cabe recordar que las visitas de Letizia a Asturias se multiplicaron cuando empeoró la salud de su abuelo José Luis Ortiz, que falleció a los 82 años en marzo de 2005; tan solo diez meses después de casarse con Felipe de Borbón.

Álvarez del Valle fue considerada una de las voces más populares de la radio asturiana. Nació en Santander, pero vivió en Oviedo desde los 16 años. Frecuentaba la radio desde muy joven, iniciándose en Radio Asturias. A lo largo de su carrera ha recibido múltiples galardones. El último, en 2019, cuando se le otorgó el Premio de Honor que concede la Asociación Clúster de la Industria Creativa, Cultural y Audiovisual de la región (ACICCA).



