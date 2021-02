Letizia, con un 'look' veraniego en pleno febrero: sin medias y de manga corta en su último acto

Ha llegado la primavera a Madrid y yo sin enterarme. Me he dado cuenta cuando he visto a la Reina esta tarde. Por un momento hasta he pensado que me había equivocado de fotos y que correspondían a un acto del verano pasado, pero no, era este miércoles 17 de febrero en Madrid la entrega de las becas de cooperación. Cita en la que compartía protagonismo con su marido, Felipe VI (53).

El outfit elegido por Letizia (48 años) para este día a las seis de la tarde confirma algo que ya sabíamos, que no le funciona bien el termostato. Hacia un día estupendo, pero no para un look de verano 100%.

Letizia ha recuperado la falda azul celeste de Hugo Boss. Gtres

Eso sí, hemos vuelto a repetir. Volvemos a tirar de armario, debe ser que lo del otro día fue un espejismo, un caramelo para nosotras, que estamos canina de novedades. Hoy hemos sacado prendas del vestidor de Zarzuela. Ha recuperado una falda, ideal, que estrenó en el verano (es decir, calor) de 2019 en una reunión en la Academia Española y que luego ha repetido en otra ocasión para unas audiencias en Zarzuela. Resulta que es una prenda que gusta mucho a las Royals, ya que también la tiene Sofía de Suecia (36 años) y Mary de Dinamarca (49).

Todas las veces que Letizia se la puesto la ha combinado de la misma manera. Sin embargo, esta vez ha optado por un top de punto de manga corta estilo oversize y cuello en V, eso sí, también en azul marino, el mismo color de los salones de charol con tira cruzada, que son de Magrit a juego también con la cartera de Carolina Herrera.

Letizia sin medias y con sus zapatos Magrit. Gtres

Lo mejor del look los pendientes de Bulgari, hechos en oro blanco, diamantes y aguamarinas. Una preciosidad.

La imagen era correcta, iba guapa y elegante, solo le ha fallado el mes en el que estamos. En junio hubiera sido perfecto.

