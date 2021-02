Ana Obregón comparte unas imágenes inéditas con su hijo Álex y Alessandro Lequio en el zoo

El dolor y la pena no van a abandonar nunca a Ana Obregón (65 años), que sigue avanzando, de manera irremediable, hacia el primer aniversario de la muerte de su hijo, Áless Lequio. La actriz ha vuelto a abrir su álbum de recuerdos. En esta ocasión, para trasladarse hasta el primer día en el que visitó el zoo junto a su hijo, por entonces un niño, y junto a Alessandro Lequio (60).

Ana rescata unas imágenes en las que todos visten pantalones vaqueros y en las que, además, madre e hijo van de manera idéntica, con un toque roquero gracias a una chupa de cuero negra. Unas fotos que corresponden a esa etapa en la que la presentadora y el italiano aún vivían su idilio, antes de que, en abril de 1994, la revista ¡HOLA! sacara a la luz la infidelidad de este con la azafata Silvia Tinao.

"Tu primer día en el zoo. Haber sido intensamente feliz, tanto que ya no importa no serlo jamás. He aprendido que al final tenerlo todo no significa nada material. Nada que puedas etiquetar. Ni el éxito, ni el poder, ni nada que conlleve la intoxicación del ego", comienza escribiendo Obregón al lado de una selección de seis instantáneas que son la viva imagen de la felicidad familiar de aquellos días.

"Tenerlo todo es poder dar todo tu amor a las personas que quieres. Y yo tuve todo, porque pude darte todo mi amor. La existencia es un día corto. Hay que llenar todos los recuerdos de amor por si algún día te hacen falta para poder seguir viviendo. Hoy quería compartir con vosotros un recuerdo feliz, su primer día en el zoo", termina Ana con una de esas reflexiones a las que está empezando a acostumbrar a esos followers que le han servido de apoyo en los momentos más oscuros del duelo.

Hace tan solo un par de días, la presentadora utilizaba la lucha de Álex como ejemplo en el Día Internacional del Cáncer Infantil. Y el pasado sábado, 13 de febrero, recurría a una imagen de la infancia del mismo para acordarse de su memoria en la fecha en la que se cumpían 9 meses sin él tras dos años de dura lucha contra la enfermedad. "Nueve meses en mi tripita. Nueve meses en mi alma porque mi corazón dejó de latir y se fue con el tuyo. Para siempre...", escribió al lado de una de esas tantas fotos que ha rescatado desde su marcha sacadas de un álbum familiar con el que no deja de sorprendernos.

Recuperando la rutina

El pasado 31 de diciembre, Obregón se ponía ante la audiencia de TVE para retransmitir las Campanadas desde la Puerta del Sol con Anne Igartiburu (51) como compañera. Aquel fue el primer paso, empujada por su representante y amiga Susana Uribarri (55), para ir recuperando la rutina (porque la normalidad, ya ha manifestado en más de una ocasión, no va a volver jamás).

Empeñada en sacar adelante la Fundación Áless Lequio para recaudar fondos que contribuyan a la investigación en el terreno del cáncer, Ana ya ha realizado alguna colaboración publicitaria, tal y como ha mostrado en sus redes sociales, y tiene a la vuelta de la esquina sus próximos proyectos.

Tal y como informó JALEOS el pasado mes de diciembre, a la vez que esas Campanadas, la intención de la cadena pública pasaba por ofrecerle un paquete de colaboraciones, siendo comentarista de una tertulia social y ofrenciéndole, además, la opción de presentar un programa popio.

