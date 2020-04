Felipe y Letizia entran en una videollamada sopresa con otros 'royals' para felicitar a Margarita II

Este jueves 16 de abril Margarita de Dinamarca cumple 80 años. Una cifra redonda y muy especial que, dada la crisis sanitaria a causa del coronavirus, no podrá ser celebrada como estaba previsto. La reina de los daneses pretendía festejar su cumpleaños por todo lo alto, pero no ha podido ser. Eso sí, el hecho de que uno de los eventos del año más importantes se haya cancelado no significa que en este día tan insigne la monarca no haya recibido muestras de cariño y una sorpresa virtual.

En bata y nada más levantarse, la soberana se asomaba a primera hora de la mañana a la escalinata del Palacio de Amalienborg para recibir los cantos y las felicitaciones del personal que la acompaña durante el confinamiento. Muy sonriente y emocionada, Margarita ha agradecido el 'Cumpleaños Feliz' que le han entonado. También su pueblo la homenajeará uniendo 200.000 para realizarle un recital a su reina.

Sin embargo, la gran sorpresa estaba por llegar. Se ha hecho pública la que, de seguro, constituirá para ella una felicitación muy especial. Casi toda la Realeza europea -que estaba invitada a la cena de gala con motivo de su aniversario que iba a tener lugar la noche del 15 de abril- se ha dado cita en una videollamada sorpresa en el que muchos de los miembros de las Casas Reales dedican unas emotivas palabras a la reina.

Entre ellos, se han sumado a la felicitación Felipe VI (52) y su mujer Letizia (47). Los reyes de España grabaron el vídeo el pasado 8 de abril en el despacho de la Reina. Cuando les ha llegado su turno -después los reyes de Suecia, Noruega y Holanda-, el primero en hablar ha sido el monarca, muy sonriente y cercano: "Hola, tía Margarita. Estamos encantados de participar en esta sorpresa -entiendo-, ya que no podemos estar allí para acompañarte en tus 80 años", ha comenzado su dedicatoria, para continuar: "Estamos en medio de una pandemia que afecta a todo el mundo y especialmente a Europa. Estamos muy tristes por la situación, pero al mismo tiempo nos aseguramos de celebrarlo y estar juntos en familia".

Con un look informal compuesto por una camisa azul cielo sin corbata y un poco desabotonada, Felipe se ha dirigido a Margarita como "aunt Daisy", tía Margarita en inglés. Algo que podría llamar la atención, pero que tiene un sentido. Aunque la reina de Dinamarca no es su tía directa, sí es hermana de la tía de Felipe, Ana María de Grecia (73), casada con Constantino, el hermano de la reina emérita Sofía (81).

Por su parte, Letizia -que para la grabación opta por un outfit más regio con un traje de chaqueta- ha lanzado un mensaje de esperanza, convencida de que muy pronto esta pandemia formará parte del pasado y se podrá celebrar: "Estoy segura de que tendremos la oportunidad de compartir una celebración muy pronto. Por favor, manda todo nuestro amor a toda tu familia".

A través de este vídeo inédito, los reyes han compartido plano con otros royals. Entre los diferentes miembros reales, destacan la princesa Victoria, su hermano Carlos Felipe de Suecia (40) y los duques de Luxemburgo, Harald (83) y Sonia de Noruega (82). Ha sido la propia Casa Real de Dinamarca quien, a través de sus redes sociales, ha difundido este vídeo, el cual ha estado marcado por sonadas ausencias, como la de los príncipes de Mónanco y la Casa Real Británica.

Un bonito gesto que ha emocionado a la reina, como así han manifestado desde el palacio danés a través de las redes sociales: "Ha sido una delicia para Su Majestad la Reina Margarita cuando varios miembros de la Realeza de Europa la han sorprendido con un vídeo de cumpleaños". También los ocho nietos de la monarca la han felicitado con un simpático vídeo titulado Querida abuela, feliz cumpleaños.

