Casa Real toma medidas contra el coronavirus: geles antisépticos y una guía para desinfectarse las manos

No se habla de otra cosa en el país: el contagio del coronavirus. Y, como no podía ser de otro modo, las casas reales europeas se han sumado al miedo y a la prevención de la enfermedad. Ha sido el caso de la Casa Real Española. Los 'royals' están muy concienciados con el covid-19 y Felipe (52 años) y Letizia (47) no iban a ser menos. Días después de que se conociese que en el colegio de sus hijas, Santa María de los Rosales, existía un caso de coronavirus, los Reyes han reforzado sus precauciones.

El Rey Felipe acude a un acto con niños marcado por el coronavirus JALEOS | AGENCIAS

Pese a que han iniciado la semana con total normalidad, acompañando a sus hijas al centro educativo, lo cierto es que este lunes la monarquía ha dado un paso más allá contra el contagio. Casa Real ha tomado medidas higiénicas en el acto que Felipe ha presidido en El Pardo. Así, a la entrada, y en una bandeja plateada, había dispuestos dos botes de gel desinfectante de manos para que todos los que acudían al acto les dieran uso.

Felipe VI junto a una imagen de los geles desinfectantes. Gtres

Cabe recordar que Felipe VI ha recibido este lunes a los niños ganadores de la última edición del concurso ¿Qué es un rey para ti?, a los que ha explicado que su función como jefe de Estado es "hacer" cosas en representación de España, pero también "escuchar mucho y aprender cada día". Felipe ha improvisado unas palabras para agradecer a los escolares sus trabajos en los que, a través de manualidades, dibujos, vídeos y otros formatos digitales, muestran su particular visión del papel del rey y de la Corona.

El monarca ha aprovechado para explicar a los niños que el cargo de jefe del Estado "no tiene poder directo, ejecutivo, ni decide sobre la vida y los derechos de nadie", pero tiene un papel de representación de todos los ciudadanos dentro y fuera de España. "De vez en cuando hay que dar un discurso y explicar las cosas, pero, sobre todo, es hacer, conocer personas, escuchar mucho. En cualquier posición de responsabilidad y de gobierno, hay que escuchar mucho. Pues en esta, también. Me paso el día aprendiendo", ha comentado el rey con tono pedagógico.

La guía que ha presidido la mesa de El Pardo en el último acto del Rey. Gtres

Con respecto a los geles desinfectantes, ha sido la imagen del acto. En los últimos días, la Casa Real ha dispuesto estos líquidos cuando los reyes han celebrado actividades y audiencias, pero, en esta ocasión, se han situado en un lugar visible a la entrada. Durante el recorrido que ha hecho para ver todos los trabajos, Felipe ha estrechado la mano de profesores y alumnos, con quienes ha conversado de forma distendida.

Leonor, Sofía y el coronavirus

La Casa Real informó el pasado sábado de que la princesa y la infanta asistirían a clase después de confirmarse que un alumno del colegio se había contagiado por el COVID-19. De acuerdo con las indicaciones de la Consejería de Sanidad, el centro docente mantiene su actividad escolar con las medidas de prevención establecidas, básicamente extremar la higiene en las manos.

Antes de que la noticia si hiciera pública este sábado, fue la colaboradora de Viva la vida, Terelu Campos (54 años) la que dio a conocer la noticia bomba de la tarde en el programa de Telecinco. La hija de María Teresa Campos (78) leyó un comunicado emitido por el colegio Santa María de los Rosales en el que se afirmaba que había un caso positivo de coronavirus en la elitista escuela donde estudian las infantas.

Leonor y Sofía vuelven al colegio tras el caso de coronavirus. Gtres

Terelu leyó las siguientes líneas:

Estimadas familias:

Se ha registrado un caso positivo muy leve de coronavirus en el pabellón de los mayores. Desde muy primera hora de la mañana está teniendo lugar una reunión en la que participarán la Consejería de Sanidad y Educación de la Comunidad de Madrid, junto a la Directora General de Salud Pública de la Comunidad. Se está valorando y analizando la situación para darnos instrucciones y orientaciones concretas. El Colegio está en permanente contacto con ellos. En cuanto tengamos noticia de estas instrucciones y medidas que debemos adoptar se lo haremos saber inmediatamente. Mientras tanto, lo recomendable, en principio, no hay razón para que no sea así, sería mantener prudencia y tranquilidad.

Atentamente

La Dirección.

La televisiva tiene vínculo directo con el centro educativo debido a que su hija, Alejandra (19), fruto de su exmatrimonio con Alejandro Rubio, estudió toda su infancia y adolescencia allí hasta entrar en la universidad. La preocupación por la expansión de la epidemia no ha afectado a la agenda de los reyes.

