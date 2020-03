La pulla de Carmen Alcayde a Jorge Javier en 'Sálvame Tomate': todos los detalles de su estreno

Justo a las 20:00 horas de la tarde, Lydia Lozano (59 años) se dirigía a la audiencia para rememorar cómo en aquel 1 de febrero de 2008 se despedía de la cadena de Telecinco el espacio Aquí hay tomate, y recuperaba el momento en que Jorge Javier Vázquez (49) y Carmen Alcayde (46) decían adiós a la audiencia. "Han sido cinco años fantásticos, nos han criticado y lo entendemos; quien mucho triunfa, mucho le critican", aseguró Carmen.

Recuerdos a un lado, Lydia volvía al presente para hablar del regreso del programa y lo hacía para destacar las cualidades que definirán a Sálvame Tomate. "Será igual de fresco, transgresor, más desvergonzado. ¡Que tiemblen los famosos!", ha apostillado una divertida Lozano mientras los demás compañeros de Sálvame desprecintaban, nerviosos, el papel que ocultaba el escenario donde estaban Jorge Javier y Carmen, ya sentados en la mítica mesa que tantas tardes acompañó al público.

El nuevo logo de 'Sálvcame Tomate' junto a la intervención de Miriam en montaje JALEOS.

El programa, efectivamente, ha llegado igual de "chispeante" que entonces y ha abordado temas tan candentes y de actualidad como el concierto de Isabel Pantoja (63), los avatares del concurso Supervivientes, la nueva vida de Alfonso Díez (69) seis años después de la muerte de la duquesa de Alba, la experiencia de Terelu Campos (54) con los succionadores de clítoris e incluso Miriam Saavedra (26) ha hecho un reportaje inédito en el espacio. Junto a los presentadores, han estado haciendo sus míticas conexiones en directo los reporteros Mar Torres, Miquel Serra y Alfonso Ferrandis.

Alfonso Díez charlando con el reportero de 'Sálvame Tomate'. Mediaset

A la vuelta de la publicidad, ha sido Jorge Javier quien se ha puesto sentimental y se ha confesado con Alcayde: "A mí no me importaría hacer el programa todos los días. Por ejemplo, por las mañanas nos lo dejamos hecho y listo. Yo te he echado de menos, pero llevamos 12 años sin trabajar juntos... Eso sí, te veo, y me traes buenos recuerdos y me lo estoy pasando muy bien". Tras este discurso, ha llegado el turno de Carmen, quien se ha sincerado, pero con pulla incluida: "A mí me ha encantado verte también, pero echo de menos cobrar lo que cobras tú".

Así ha vivido Twitter su regreso

La expectación por el regreso de Sálvame Tomate era máxima desde que JALEOS lo anunció en exclusiva. Son muchos los nostálgicos que todavía recuerdan esos vídeos, esas voces socarronas y ese tono deslenguado e innovador que significó toda una revolución. Por esto, las redes se han volcados con su vuelta.

Por favor, que maravilla está siendo la vuelta de #SalvameTomate — Sergio Calveiro (@Sergiocalveiro) March 9, 2020

La duquesa De Alba era única #SalvameTomate — Dr. Antonio Fermin M (@Licantropo54) March 9, 2020

es que tenía TANTO que no entra en 280 caracteres :P #SálvameTomate — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) March 9, 2020

Jajajajaja recuerdo el poyeya de Soraya #SalvameTomate — @cfconcursantes3 (@cfconcursantes3) March 9, 2020

