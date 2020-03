La "nueva ilusión" de Mireia Varela: da la mano a Vox para dejar atrás a Rufián

Mireia Varela (35 años), la expareja de Gabriel Rufián (38) y madre de su único hijo, se muestra más activa que nunca en sus perfiles de redes sociales. Tras casi un año sin publicar nada después de su ruptura con el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, parece que con la entrada del 2020 ha conseguido pasar página e incluso rehacer su vida tras gritar al mundo su durísima situación de desamor por el político.

El día 1 de enero la filóloga compartía una desgarradora carta dirigida a su ex en la que desvelaba los casi dos años de tristeza, dolor y desconsuelo que ha vivido alejada del político y todo parecía empeorar hace un mes cuando saltaba la noticia del nuevo noviazgo de Rufián con Marta Pagola -con campanas de boda incluidas-. En ese momento los 'ataques' y mensajes directos e indirectos de Mireia hacia ambos se tornaron habituales. Desde canciones con letras claramente dirigidas a la responsable de prensa del PNV que ha conquistado al de ERC, pasando por un tatuaje en el pecho para convertir su historia con Rufián en eterna, hasta hacerse fotos con un corazón roto que sostiene junto a su hijo Biel (9), quien parece ayudarla a recomponerlo.

Pero en esta última ocasión ha ido varios pasos más allá. No solo ha conjugado música, letra e imagen, sino que además el mensaje que parece querer transmitir es que posee una "nueva ilusión". De hecho, en la fotografía que hace pública en este último y destacado Story de Instagram, Mireia muestra dos brazos y dos manos unidas. Una de las manos es de Varela y la otra de una persona desconocida pero que parece haberse convertido en su mayor apoyo. La muñeca que muestra una pulsera negra con letras de Juego de Tronos es la de Mireia y la otra, la que muestra el lazo verde con el logo del partido político Vox y las gomas que simulan la bandera de España, es la perteneciente a su cómplice.

Captura de la historia de Instagram compartida por Mireia Varela.

Resulta curioso que haya querido mostrar con tal orgullo y de manera pública que su bastón en estos meses tan difíciles es una persona con los ideales de Vox, un partido muy alejado del pensamiento de Rufián y del que el propio político ha manifestado absoluto rechazo en numerosas ocasiones. Sin duda es un dardo directo a Gabriel Rufián y una forma de dejar claro que ha cortado con todo lo que tenga que ver con su pasado.

Además de este grito visual, Varela ha completado la publicación con una música de fondo. La sintonía pertenece a la canción Te lo mereces, de Merche (45). Su letra refleja fielmente el momento que Mireia está atravesando en lo sentimental: "Sé que no has tenido tiempo de curarte todas las heridas/ Que nunca es fácil olvidar a quien se quiere todavía/ Que aunque sé que estás sufriendo/ No hay nada que sea eterno/ Y que no lo cure el tiempo/ Deja de llorar, dale un respiro al corazón/ Mira bien tu alrededor/ Y quédate con lo mejor/ Sabes bien que en esto no hay explicación/ Que así son las cosas del amor/ Pero todo tiene solución".

Es entonces cuando el estribillo muestra un atisbo de positividad, algo nuevo que ha llegado a la vida de la expareja del político: "Te lo mereces/ Que cuando amanezca vuelva a brillar tu sonrisa/ Que ese mal de amores se marche con la brisa/ Oh oh oh oh, te lo mereces/ Tu vida comienza ahora, te lo mereces".

Rufián y Mireia cuando aún eran pareja en 2017.

Pero la joven escoge una parte concreta de la canción para esos segundos que permite Instagram en los Stories. Mireia Varela se queda con estas líneas: "Oh oh oh oh, no te caigas y sigue andando/ Oh oh oh oh, que las penas pasan volando/ Oh oh oh oh, vuelve a despertar con una ilusión/ No mires atrás, que la vida está hecha pa' gozar". Una elección de palabras que muchos de sus seguidores han interpretado como la prueba de que ha rehecho su vida y mira hacia adelante; y lo hace con un perfil de compañero que nada tiene que ver con el de su ex, al menos, en lo relativo al terreno ideológico.

