Antonio Montiel, autor del retrato de Felipe VI: "Mientras posaba le tuve que llamar la atención"

De Fidel Castro a la reina Isabel II de Inglaterra (93 años). Ante los ojos del retratista Antonio Montiel (55) han pasado y posado figuras clave no solo de la historia de España sino también del mundo contemporáneo. La política, la cultura y la realeza se han rendido ante el savoir faire del pintor malagueño que plasma el alma. El último de ellos, el rey Felipe VI (51), cuyo retrato oficial formará parte de la galería del Ejército y será presentado el próximo viernes 4 de octubre en el Salón de Embajadores del Palacio de Buenavista en Madrid.

JALEOS ha contactado con Antonio Montiel para conocer de primera mano cómo se gestó este momento tan especial dentro de su dilatada trayectoria, a qué personalidades le gustaría retratar en un futuro o si el rey Felipe ha podido ver el resultado final de su obra pictórica.

Antonio Montiel, autor del retrato de Felipe VI.

¿Cómo se gestó el hecho de retratar al rey Felipe?

Esto viene debido a que hace tres años, el Ejército de Tierra me llamó para ser jurado de un concurso de arte que se hace en los Premios Ejército de Tierra. Es un concurso muy antiguo, de los más antiguos de España, lo hacen desde hace 50 y tantos años... Me llamaron para que fuera jurado de la sección de Pintura. Entonces surgió el tema con el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Todavía no se había hecho el retrato oficial del rey Felipe para el Ejército, solo tenían fotografías, y ahí es cuando surge la posibilidad de que lo haga yo. Ellos contactaron con la Casa Real y yo en ese momento solo puse una condición: que el rey Felipe posara para mí. Siempre sale mejor cuando la persona posa. Siempre es mucho mejor el original que la foto. Decidieron que sí y que llevaría el uniforme de capitán general del Ejército de Tierra. También te digo contó bastante el hecho de que yo había pintado a su madre, la reina Sofía (80), en 1997, y lo tienen como uno de los retratos preferidos de la Casa Real.

¿Tuvo que ir al Palacio de la Zarzuela?

Sí, esto fue en enero de 2018, a principios del año pasado. Tuve que ir al Palacio de la Zarzuela, tuve Audiencia con él y me dio como una hora y media, casi dos horas. En ese tiempo tuve que tomar apuntes y aparte, yo mismo le tomé casi 400 fotografías: diferentes posturas, distintas luces... Yo soy muy respetuoso con el tiempo de este tipo de personalidades y lo más gracioso es que era él quien me daba indicaciones, me decía que cambiáramos de postura, que lo hiciéramos sentado, de pie...

Entonces fue participativo

Al máximo. Muchísimo. Poco es lo que te diga. Yo le daba algunas indicaciones porque a veces se ponía muy serio o se mordía un poquito el labio... Mientras posaba incluso le llamé un poco la atención (a modo de broma) para que en algún momento metiera un poquito de estómago y así quedara perfecta la figura.

¿Ha podido ver el Rey el resultado?

Todavía no. Se presenta el día 4 de octubre.

La reina Letizia junto al retratista Antonio Montiel.

¿Sabe si podrán acudir Felipe y Letizia?

Todavía no se sabe. No ha llegado la convocatoria. No sé a qué estarán esperando pero de momento no ha habido una negativa.

Tras haber pintado a dos Reinas (Isabel II y Sofía de Grecia), ¿le queda pendiente la reina Letizia?

Por supuesto que sí. Además, hay una anécdota que te voy a contar. El año pasado, después de que yo ya hubiera ido a Zarzuela a tomar las fotos del Rey, se celebraron los Premios Medallas de Oro al mérito de las Bellas Artes. Allí volví a coincidir con el rey Felipe y me preguntó qué tal iba el trabajo del retrato suyo. Entonces, la reina Letizia me dijo "siento mucho no haber podido estar el día que estuvo tomándole los apuntes y las fotos al Rey. Sé que hará un gran trabajo". Yo le respondí: "Será un honor algún día poderla retratar a usted". Y su respuesta fue directa. Letizia me dijo: "Me encantaría". Esas fueras sus palabras. Me cogió del hombro y todo en ese justo momento. La verdad, espero hacerlo.

¿Se la vio de verdad con ganas? ¿Dejó abierta la posibilidad?

Sí, sí. Ella me lo dijo.

Antonio Montiel retratando a la baronesa Thyssen.

Después de haber pintado a Reyes, a celebridades como Marisol, la duquesa de Alba, Rocío Jurado... ¿Algún retrato pendiente que le quede por hacer?

Hay un personaje que me encantaría: Isabel Preysler (68). Yo hice una serie para la revista Lecturas en el año 1991-1992. Fue la serie más larga que tuvo la publicación. Se llamaba Las mujeres 10 españolas en tres dimensiones. Ahí retraté a las más grandes de aquel momento: de la baronesa Thyssen (76) hasta Marisol (71), Isabel Pantoja (63), Rocío Jurado... Pero en aquel momento, Isabel Preysler había demandado por algo a la revista Lecturas y por eso no se pudo hacer. Siempre he querido hacerla. Es la que realmente me queda y ya casi es como una especie de empeño...

La reina de corazones y la reina de España, ¿no?

Efectivamente, ellas dos son las que, para mí, me quedan por hacer.

