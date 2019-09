Letizia y su regalo más amargo: cumple 47 años envuelta en una nueva polémica

La reina Letizia cumple este domingo 15 de septiembre 47 años: un momento dulce para aquellos que disfrutan celebrando sus vueltas al Sol, pero que se torna oscuro para la esposa de Felipe VI (51), a tenor de los últimos acontecimientos. Letizia sopla las velas de su amarga tarta envuelta en una nueva polémica, otro capítulo más en su arsenal de episodios controvertidos en público.

La bronca de Letizia a un escolta por no avisarla de un escalón en Sevilla Gtres

Este jueves 12 de septiembre, en su último acto de agenda institucional de la semana, Felipe y Letizia viajaron hasta Sevilla para cumplir con dos importantes compromisos laborales. A primera hora, presidieron una reunión en los Reales Alcázares de Sevilla con la Comisión Nacional para la Conmemoración del V Centenario de la Expedición de la Primera Vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. A continuación, recorrieron un camino en coche de apenas 50 metros hasta llegar al Archivo General de Indias, donde inauguraron la exposición El viaje más largo: un homenaje al espíritu explorador del hombre y su actitud ante los desconocido.

Instantes antes de acceder al edificio que atesora documentación histórica de los territorios ultramarinos españoles, los Reyes encontraron oportuno saludar a los curiosos que se acercaron para verlos de cerca. Letizia, detrás del Rey y ante las alabanzas de sevillanos y turistas, tropezaba con un escalón. "¡Ay, que me caigo!", fue su espontánea reacción. En ese momento, agarraba por el brazo a uno de sus escoltas y le recriminaba que no la había avisado de que ante sus sandalias destalonadas de Carolina Herrera había un peldaño. "No me has avisado del escalón. Casi me mato. ¿No has visto ahí que hay un escalón? ¿Cómo es posible?", insistió Letizia mientras que con su mano izquierda prendía la manga de la chaqueta del miembro de seguridad y con la derecha señalaba el desnivel del suelo.

La reina Letizia en Sevilla, justo en el momento en que reprende a su guardaespaldas. Gtres

La airada reacción de la monarca no ha pasado desapercibida y se ha hecho rápidamente viral. No es la primera vez que ocurre, ya que el reinado de Letizia (e incluso su etapa como princesa de Asturias) ha estado plagado de momentos incómodos que han servido a sus detractores para criticarla y a sus defensores para humanizarla. He aquí algunos de los más sonados.

Letizia y sus reacciones más criticadas

1. "¡Déjame terminar!"

Felipe y Letizia el día de su pedida. EFE

Se podría decir que el tropiezo de Letizia en Sevilla es la metáfora de cómo accedió por primera vez al Palacio de la Zarzuela. El día 6 de noviembre de 2003, en su presentación oficial ante los ojos del mundo como la prometida del príncipe de Asturias, la todavía periodista se atrevía a pronunciar dos malditas palabras que la perseguirán toda la vida: "¡Déjame terminar!".

Era su turno de hablar y Letizia relataba a sus colegas de profesión que, poco a poco, iría desvinculándose de Televisión Española para "dedicarse a esta nueva vida con las responsabilidades y obligaciones que...". En ese momento, Felipe apostilla: "Trabajo no le va a faltar". Y entonces las dos citadas palabras se escapan de la boca de Letizia, que no vio entonces al heredero de la Corona de España sino a simplemente a su futuro marido.

2. La crisis de las Reinas en la Catedral de Palma

Discusión entre las reinas Sofía y Letizia (subtitulado)

Si hay una fecha marcada en rojo en el calendario personal de la reina Letizia, es el 1 de abril de 2018. O más bien, el 3. Fueron 48 horas las que tardaron en filtrarse las imágenes en las que se apreciaba cómo la monarca impedía por todos los medios que el fotógrafo de Casa Real tomase una instantánea de la reina Sofía (80) con sus dos nietas, a las que agarraba cariñosamente al grito de "ahora, ahora".

Una situación que dio la vuelta al mundo, abrió informativos e hizo que Letizia se enfrentase a la crisis más grave desde que Zarzuela anunciara el compromiso oficial entre el príncipe de Asturias y la periodista de Televisión Española hace más de quince años.

3. El feo de Letizia a Felipe con el paraguas azul

Los reyes Felipe y Letizia en el Celler de Can Roca. Gtres

A finales de junio de 2018, los Reyes viajaron a Cataluña para presidir los Premios Princesa de Girona. Una inesperada tormenta de verano recibió a Sus Majestades a las puertas del Celler de Can Roca, el mejor restaurante del mundo. A la hora de acceder, el Rey descendió del coche oficial. Esperó, paciente, la llegada de su esposa hasta su altura. Letizia, en cambio, optó por portar su propio paraguas obviando el servicio de la escolta y el de su propio marido.

En ese instante, cuando la Reina se topa de frente con Felipe, él agarra el mango del paraguas, presumiblemente con el único propósito de ayudarla. En unos segundos de tensión, Letizia, con la sonrisa forzada, clava la mirada sobre la pupila de su marido haciéndole entender que ella puede sola. Un desplante por el que también obtuvo su ración de reproche en los medios de comunicación y en las redes sociales.

4. El vídeo viral de los Reyes

Los reyes Felipe VI y Letizia en el Salón de Audiencias de Zarzuela

En julio de este mismo año, se viralizó en Alemania un vídeo de Felipe y Letizia en el que afirmaban que el jefe del Estado reprendía públicamente a su esposa por haberse distraído y no haber tomado su posición en el posado ante la prensa cuando tocaba. En la secuencia se observa cómo el Rey accede primero al Salón de Audiencias, tal y como marca el protocolo, pero Letizia se distrae unos segundos hablando con uno de los miembros de seguridad.

El jefe de protocolo, viendo que la Reina iba a tomar la posición incorrecta, le indica el lugar junto al Rey, pero ella desoye. Es Felipe VI, ya posicionado para la foto y listo para saludar, quien comenta a su esposa, entre dientes, que ese no es su lugar. En apenas dos pasos, Letizia pasa por detrás de su esposo y toma, con semblante serio, el lugar que le corresponde.

La reina Letizia en su último acto público en Sevilla.

Lejos de llegar a su nuevo cumpleaños con esos escándalos en el recuerdo, Letizia deja atrás los 46 protagonizando uno nuevo. Clausura un año en el que se la ha visto comedida, señalado aún por la sombra de la crisis de Palma, el momento que marcó un antes y un después en el devenir de su vida, tal y como recoge el documental que la televisión pública alemana ha emitido recientemente sobre el día a día de la soberana. Doce nuevos meses de rehabilitación paulatina que parece que se vuelve a emborronar por las reacciones incontroladas de la reina de España.

