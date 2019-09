María Jiménez reaparece tras su dura enfermedad: "Le dijeron a mi hermana que me iba a morir"

El carácter de María Jiménez(69 años) es de sobra conocido, pero se puede resumir en una frase que pronunció este sábado por la noche cuando reapareció públicamente tras permanecer ingresada más de dos meses: "Llegué muerta al hospital, he resucitado y aquí estoy".

La cantante ha reaparecido en televisión pisando el plató de Sábado Deluxe. En los primeros minutos estuvo únicamente acompañada por Jorge Javier Vázquez (49) en un íntimo sofá donde Jiménez relató sus 70 días de angustia debido a una enfermedad de la que no sabía si saldría: "Todo empezó con un dolor de tripa. No podía ir al baño, ya llevaba muchos días. Me quejaba y no me encontraba bien. Mi hijo Alejandro no paraba de preguntarme si quería que me llevara al médico, pero yo le decía que no. Así varios días, hasta que una noche le llamé y le dije que viniera al día siguiente por la mañana pronto para ir al médico. Tenía vómitos constantes. Era horrible. Entonces me dijo el médico que me tenían que operar y me dijeron que me tenía que ir a Cádiz porque en Sevilla no había quirófano".

El presentador le preguntó si en ese momento sintió miedo por la operación, pero ella respondió tajante: "No, ninguno, lo que me daba miedo eran los vómitos". Y es que Jorge Javier comenzó la entrevista comentando el hecho de que algunos medios la dieron por muerta, a lo que la cantante contestó con su habitual humor: "Vaya susto. Evidentemente no estaba muerta, estaba de cachondeo".

Jorge Javier en su entrevista íntima con María Jiménez.

"Tras operarme me encontraron rara. Vino una amiga de la familia que es enfermera y me miró y al ver que no reaccionaba le dijo a mi hermana: 'Hay que sacarla de aquí que se está muriendo'. Entonces me llevaron a Sevilla porque había cogido un virus allí", contaba María en su reaparición.

"Lo he pasado muy mal, pero más mal lo ha pasado mi familia porque yo no era consciente. Lo peor que me llevo es lo que ha sufrido mi hijo, mi hermana...", confesaba. Sin embargo, al mismo tiempo la cantante ha podido comprobar lo querida que es por los españoles: "No sabía que la gente me quería tanto, ni que se me han puesto tantas velas. Esto me ha servido para reencontrarme con amigos del pasado. Y es que yo no sabía que se me quería tanto porque nunca voy de estrella, tú lo sabes (refiriéndose a Jorge Javier), voy como una más por la vida".

María Jiménez narró su drama de los últimos meses pero también tuvo tiempo de reír en el 'Deluxe'.

El cambio físico que ha sufrido María Jiménez tras su ingreso de 70 días es drástico pero comprensible. Sin embargo, su energía sigue tan vital como siempre, aunque aún le haya quedado alguna secuela de la enfermedad: "Aún tengo cosquilleo en una pierna". Un detalle que no afectará a su siempre vivaz carácter.

