Letizia vende pañuelos en China: una firma utiliza su imagen sin consentimiento

Los miembros de la Casa Real española han vuelto a ser testigos de cómo sus rostros han invadido, una vez más, un cartel publicitario sin su consentimiento. Después de que los monarcas eméritos vieran sus imágenes copando anuncios de empresas que incitan a tener relaciones extramatrimoniales o de compañías aéreas, ahora le toca el turno a las firmas de moda, que han recurrido a la reina Letizia (45 años) para aumentar sus ventas.

Así, la marca china de pañuelos y pashminas Kashmir Soul ha decidido, unilateralmente, utilizar una fotografía de la esposa de Felipe VI (49) y otra de la actriz Angelina Jolie (42) para promocionar sus productos en Shanghái.

Imagen cedida por Merca2.

La imagen puede verse en una pequeña tienda del centro de la ciudad china, tal y como informa Merca2. En ella aparece Letizia con una pashmina maxi en color azul y con estampado oriental en tonos dorados y rosas. Se trata de una fotografía que corresponde a un acto oficial celebrado en 2011, cuando la reina era todavía princesa de Asturias. Concretamente hace referencia a una visita que realizó al Centro de Formación Profesional 'Profesor Raúl Vázquez de Madrid'.

Puestos en contacto con Zarzuela, afirman no tener conocimiento de esta situación. De hecho, aseguran haberse enterado por este medio. Por lo tanto, todavía no están en condiciones de entrar a valorar si piensan tomar algún tipo de acción legal.

Su imagen, utilizada en más ocasiones

No es la primera vez que la reina se ve inmersa en un caso de estas características. Hace apenas unos meses, una web fraudulenta que promocionaba productos adelgazantes recurrió a un controvertido y polémico anuncio en el que la compañía llegó incluso a manipular tanto la imagen como el contenido. Así, mostró a la asturiana con contusiones en el rostro para captar la atención de los usuarios de Facebook, plataforma donde se mostraba el reclamo publicitario. Debajo de la imagen, aparecía un polémico texto: "El rey Felipe está furioso con la reina Letizia". Además, si uno entraba en la web fraudulenta, se topaba con unas declaraciones ficticias de la propia reina: "No podía creer lo fácil que fue. La grasa se ha derretido como mantequilla". Pocas horas después, Facebook decidió retirar el ofensivo anuncio y la compañía cambió el enlace.

Los eméritos también lo sufrieron

Aquel suceso no pasó a mayores, al contrario de lo que sucedió cuando Ashley Madison, compañía de contactos, decidió anunciarse utilizando una retocada imagen de la reina Sofía (78) desnuda y acompañada de un atractivo joven, bajo la cual podía leerse "Ya no tienes que pasar la noche sola", en referencia a las presuntas infidelidades que se atribuían a su marido. Corría el año 2012 y la Casa Real decidió emprender, de forma inédita hasta el momento, acciones legales contra la empresa. Así, la monarca emérita encargó su defensa a un abogado particular para que llevara a cabo la demanda.

Anuncio con la imagen de la reina Sofía como reclamo.

La agencia de aventuras extraconyugales, que terminó pidiendo disculpas a la esposa del rey Juan Carlos (79), también había utilizado meses atrás a este último como reclamo publicitario. Lo hizo con un anuncio bajo el lema "La vida es corta. Ten una aventura", animando así a aprovechar las oportunidades. En aquella ocasión, y sin demanda real de por medio, la empresa retiró el anuncio tras las pertinentes gestiones con el Palacio de la Zarzuela.