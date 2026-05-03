El municipio español donde veranea José Mota: 1.000 habitantes, castillo medieval del siglo IX y cuna del Quijote

Acostumbrados a verle rodeado de focos, cámaras y caracterizado con mil disfraces que han hecho historia en la televisión de nuestro país, resulta difícil imaginar cómo es la vida de José Mota cuando se apagan los pilotos rojos.

El humorista, que lleva décadas regalando carcajadas a millones de españoles, lleva un ritmo de vida frenético en Madrid. Sin embargo, cuando necesita recargar pilas, huir del ruido mediático y volver a conectar con su esencia, tiene un destino claro: Montiel.

Ubicado en el corazón de la provincia de Ciudad Real, en la inmensidad de Castilla La-Mancha, este pequeño municipio de apenas 1.200 habitantes no es solo un destino de vacaciones para el cómico.

Es su cuna, su hogar y su refugio personal más preciado. Aquí nació, aquí creció y aquí es donde encuentra esa paz absoluta que las grandes ciudades le niegan.

Lo primero que impacta al llegar a Montiel es su silueta. El municipio está custodiado por el majestuoso Castillo de la Estrella, una fortaleza cuyos orígenes se remontan al siglo IX, en plena época califal.

Este bastión, que domina toda la llanura manchega, no es solo un monumento; es el corazón de la identidad del pueblo y el escenario de la famosa batalla donde murió el rey Pedro I de Castilla.

Para José Mota, pasear bajo la sombra de estos muros centenarios es parte de su liturgia veraniega. El actor siempre ha hecho gala de su orgullo manchego, y en Montiel encuentra esa autenticidad que busca transmitir en sus sketches.

Montiel

El contraste entre la paz absoluta de sus ruinas y el bullicio de Madrid es lo que permite al humorista desconectar de la presión mediática.

No se puede entender Montiel sin la sombra de la literatura universal. El municipio se asienta en el corazón del Campo de Montiel, una comarca que Miguel de Cervantes inmortalizó en las primeras páginas de su obra cumbre.

Montiel

Es aquí donde el autor sitúa la primera salida de Don Quijote, describiendo estas tierras como el escenario de sus andanzas.

Esa mística caballeresca envuelve el refugio de Mota. Los paisajes de horizontes infinitos, los campos de cereal y los olivares que rodean el pueblo son su particular paraíso.

Montiel

El humorista ha confesado en diversas ocasiones que la sencillez de la vida rural y la franqueza de sus paisanos son el mejor antídoto contra el estrés de la capital.

El día a día del cómico en su refugio es radicalmente opuesto a su vida profesional. Sus veranos transcurren entre largas sobremesas con amigos de la infancia, paseos al atardecer por las rutas de senderismo locales y visitas a la panadería de toda la vida.

La gastronomía, con el pisto manchego, el cordero y los quesos de la zona como protagonistas, es otro de los pilares de su estancia.

Montiel representa esa España interior que lucha por preservar su patrimonio y sus costumbres. Para José Mota, este rincón de Ciudad Real es el baluarte de su intimidad, un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde, rodeado de apenas un millar de vecinos, encuentra la inspiración para seguir haciendo reír a todo un país. Sin duda, el mejor escenario para el hombre que, a pesar del éxito, nunca olvidó de dónde viene.