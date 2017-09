Goda Karosaite, la belleza lituana que revoluciona el mundo 'healthy'

Pocos conocen todavía a Goda Karosaite (Vilna, Lituania), pero su nombre ya suena en los círculos más exclusivos de Madrid, aquellos en los que se mueven los deportistas, actores y cantantes más cotizados y que mejor cuidan su cuerpo.

Cada vez que el tenista serbio Novak Djokovic pasa por Madrid, visita alguna de sus tiendas Fit Food, algo que los propietarios descubrieron casi por casualidad. En mayo del año pasado, mientras el tenista se preparaba para competir contra Andy Murray en el Mutua Madrid Open (al que por cierto venció), acudía a desayunar a la tienda de la calle Augusto Figueroa para alimentarse bien de cara al torneo. Una mañana le encontraron tomando uno de sus zumos verdes y un bowl con cereales. Es uno de los famosos más fieles de la marca, pero no el único. El cantante Alejandro Sanz, las actrices Hiba Abouk, Paca Pacheco y Manuela Velasco, así como Romina Belluscio, la esposa del futbolista Guti, también son incondicionales de sus productos.

Íñigo Pan de Soraluce y Novac Djokovic en la tienda Fit Food de Augusto Figueroa. Fit Food

¿Quién está detrás de las tiendas de zumos detox y orgánicos que se encuentran en las mejores zonas de la capital y que han conquistado a los famosos? se preguntan algunos, y EL ESPAÑOL tiene la respuesta: se llama Goda Karosaite y con solo 30 años ha conseguido introducir en España uno de los conceptos estadounidenses de mayor éxito, el de los zumos frescos y orgánicos que las celebrities muestran en sus cuentas de Instagram. Lo ha hecho de la mano de su pareja en los negocios y también en la vida, el madrileño Íñigo Pan de Soraluce (36).

La empresaria lituana, educada en los mejores centros de su país natal, Francia y Estados Unidos, conoció a su novio en Miami. Ella es hija de un importante empresario lituano con negocios a lo largo del mundo y residente en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y él procede de una familia madrileña con tradición en la diplomacia. Piloto de formación, ahora está volcado en el impulso del negocio, que seguirán ampliando.

Después de que Goda Karosaite abriera una sede de Fit Food en Lituania, vieron la oportunidad de trasladar la idea a Madrid, para lo que la pareja se asoció. Ahora ya tienen cuatro tiendas en la capital española: una en el céntrico barrio de Chueca (calle Augusto Figueroa) y otras tres en el barrio de Salamanca (calle Serrano, Génova y Velázquez), y el negocio va viento en popa: solo el año pasado facturaron casi 1 millón de euros, el doble que en el año 2015.

Goda Karosaite en uno de los locales de Fit Food. EL ESPAÑOL

EL ESPAÑOL conoce a la joven empresaria en la tienda Fit Food de la madrileña calle Génova, un espacio luminoso y agradable donde se ofrecen desayunos, ensaladas y sándwiches con productos frescos y ecológicos, así como zumos prensados en frío (especialidad de la marca), snacks y otros complementos nutricionales que la gente compra para llevar o se entregan a domicilio. Ya han conseguido hacerse con un público fiel, sobre todo gente que practica deporte y se preocupa por su físico, a la vez que busca una alimentación completa. La empresaria se muestra muy orgullosa de la implicación de los trabajadores, con los que tiene una relación muy cercana.

P: "¿Por qué decidiste lanzar Fit Food en Madrid?"

R: "La idea vino de Estados Unidos, cuando vivía allí. Hice un plan 'detox' y quedé encantada con los resultados, con cómo me hicieron sentir. Me notaba con más energía, comencé a comer más sano (evitando las grasas y fritos) y además perdí peso. Me gustó mucho el concepto y me introduje en este estilo de vida saludable. Pensé que si combinaba esa pasión con el trabajo podía ser perfecto".

La asociación con su pareja, Íñigo Pan de Soraluce, favoreció que pudieran cumplir su sueño en Madrid, la ciudad natal del empresario. Los dos son cosmopolitas e inquietos, han viajado mucho desde niños. Antes de echar raíces en España, la joven empresaria se ocupaba de captar negocio en una distribuidora de cosmética. Licenciada en Comunicación por la Universidad de Miami, también está especializada en Marketing y Psicología. Ahora, los dos han formado un buen equipo y se han convertido en una de las parejas de moda del panorama empresarial.

El secreto de su negocio está en haber llegado los primeros al mercado español. También en facilitar a quienes los compran que puedan hacer en casa los programas 'detox' y tratamientos que más gustan a las famosas como Elle McPherson. Fit Food ha sido la marca encargada de traer a España el elixir 'de la juventud' que la top model toma a diario, un superalimento alcalino con 45 ingredientes naturales. "Vendemos distintos suplementos, superalimentos y otros productos saludables que puedes comprar para casa. La idea es hacer que comer sano sea fácil, sin tener que pensar mucho y que la gente sepa que tiene un sitio donde puede venir y tomar un zumo, semillas de chía, proteína vegetal...y que siempre estén seguros de que aquí tienen los productos más sanos y de mejor calidad", resume Gora Karosaite, la fundadora de la marca.