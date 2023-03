La última tendencia en infusiones que te ayuda a adelgazar y combate los signos de la edad

Las infusiones lideran la nueva revolución saludable y cada día aparecen opciones que nos fascinan, por sus interesantes características, y por la capacidad que tienen para cuidarnos por dentro y por fuera. De jengibre, para combatir la inflamación; de cúrcuma, por su efecto analgésico; de escaramujo, para regalarnos una altísima dosis de vitamina C, etc. La última en llegar en nuestra rutina es, quizás, una de las más especiales, y no solo por su tonalidad violácea.

¿Qué es el purple tea?

El té purpura es un tipo de infusión que nos llega desde Kenia y de la que cada vez oímos hablar con más frecuencia. Es una infusión procedente de la misma planta de la que se extrae el tradicional té verde, la camellia sinensis.

Sus hojas se mezclan con pitahaya, pomelo y limón, pero el toque diferencial se lo da la butterfly pea, una flor exótica responsable del característico tono que pone nombre a esta infusión.

Infusión con flor de 'guisante de mariposa'. iStock

Esta planta, procedente del sudeste asiático, lleva utilizándose desde la antigüedad gracias a sus interesantes propiedades, y ahora es cuando hemos tenido la oportunidad de descubrir lo beneficiosa que puede ser para nuestra salud.

¿Cómo es exactamente? Bien, el purple tea, a pesar de su color oscuro, tiene un sabor muy ligero y dulce con un toque amaderado. Parecido al verde, en tanto que no es amargo ni astringente (como sí es el té negro).

Propiedades y beneficios

Esta infusión es rica en antioxidantes, lo que la convierte en una excelente opción a incluir en nuestra dieta 'detox' en cualquier época del año. Estos agentes protegen el cuerpo contra la acción de los radicales libres, moléculas que se producen de forma natural en nuestro organismo y que causan el envejecimiento de la piel.

Igualmente, algunos estudios defienden que mejora significativamente el estado de ánimo, contribuyendo a reducir los síntomas del estrés y la ansiedad. La infusión púrpura refuerza los niveles de energía, aumenta la productividad y también promueve el bienestar cardíaco.

Pero eso no es todo. Sabemos que el té verde tiene repercusiones en el metabolismo, y que a menudo se utiliza para perder algo de peso. Si el purple tea es su sucedáneo… ¿Significa esto que también nos sirve para adelgazar?

La respuesta es sí. Beber una taza de té púrpura en ayunas, una o dos veces por semana, elimina las toxinas acumuladas en el organismo y mejora nuestra salud digestiva.

Esta infusión nos ayuda a acelerar la quema de calorías. iStock

Igualmente, es un acelerador natural del metabolismo, ese complejo proceso que convierte en energía lo que comemos y que, si trabaja con excesiva lentitud, acaba provocando la acumulación de grasa y el aumento del peso.

Esto se debe, en parte, a su alto contenido en cafeína, algo que no solo nos permite empezar el día cargadas de energía, sino que también aumenta nuestro consumo de calorías y nos hace adelgazar.

El purple tea también contiene, entre sus propiedades, unas moléculas denominadas flavonoides. Estos nutrientes son esenciales para prevenir enfermedades inflamatorias, así como para combatir la hinchazón y otras afecciones del estómago.

¿Cómo tomarlo?

En España, cada vez es más habitual encontrar establecimientos y cafeterías en los que se comercializa esta sugerente infusión, pero también puedes probar a prepararla por ti misma desde casa. La receta es muy sencilla:

Solo tendrás que colocar en el infusor las hojas de té que vas a utilizar junto con la flor de 'guisante de mariposa' (puedes encontrarla online por menos de 15 euros). A continuación, añade el agua hervida y deja que la mezcla repose durante tres minutos. Si notas que sabe algo amarga para tu gusto, puedes endulzarla añadiendo una cucharadita de miel. ¡Et voilá!

iStock

