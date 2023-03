¿El jengibre ayuda a adelgazar? Así puedes aprovechar sus beneficios para perder peso

Perder peso puede llegar a ser un proceso complicado y difícil para algunas personas. Según una de las últimas Encuestas Europeas de Salud, en España más del 15% de las mujeres sufren obesidad. Y es que, muchas veces, a pesar de seguir una dieta saludable, llevar un estilo de vida saludable y de hacer ejercicio, los resultados no se traducen en el peso de la manera que nos gustaría.

[Cómo tomar hinojo para adelgazar: propiedades diuréticas y saciantes de la manera más fácil]

Para ayudar a conseguir nuestro objetivo, existen determinados alimentos que pueden llegar a ser grandes aliados si los incorporas de la manera correcta en tu dieta. Esta vez vamos a hablarte de los beneficios de uno en concreto: el jengibre.

¿Cómo puede influir el jengibre en el cuerpo?

El jengibre es un superalimento que se puede añadir como complemento en muchas recetas e incorporarlo con moderación en la dieta. Puede ser a través de batidos, infusiones, guisos e incluso a través de postres, podrás disfrutar de sus beneficios.

[¿Qué cenar para adelgazar? Consejos para acelerar el metabolismo por la noche]

Y es que, por si no lo sabes, el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y digestivas. Esta es una de las razones por las que se ha convertido en uno de los ingredientes saludables favoritos, y todo ello unido a sus propiedades adelgazantes. Y es que su ingesta se asocia a una mejora en los procesos digestivos y a una correcta eliminación de las grasas.

Una de las razones de que esto sea así, tiene que ver con el gingerol, un principio activo del jengibre que, además de ser responsable del sabor picante, a la vez aporta efectos antioxidantes y analgésicos.

También hay que destacar, que en ciertas cantidades puede llegar incluso a actuar como diurético, ayudando a la desinflamación del abdomen y a la eliminación de líquidos retenidos. De ahí que de esa sensación de 'efecto adelgazante'.

¿Cómo bajar de peso tomando jengibre?

La manera de adelgazar de forma saludable no es otra que mejorando los hábitos de alimentación haciendo que esta sea equilibrada y saludable, haciendo ejercicio y manteniendo un estilo de vida sano; pero sobre todo también poniéndonos en manos de un especialista y siguiendo los consejos siempre de nuestro médico. Y es que, no hay que olvidar que no todos los cuerpos son iguales y tampoco responden de la misma manera a los mismos cuidados.

Pero más allá de todo esto, sí que existen algunos alimentos como en este caso el jengibre, que podrán ayudarte a completar una dieta equilibrada en un marco de vida saludable y con el que podrás beneficiarte también de sus efectos adelgazantes y beneficiosos para la salud.

A continuación te indicamos cómo elaborar té de jengibre para que puedas disfrutar de sus propiedades en el día a día:

Incorpora agua en un recipiente y ponla a fuego lento, después déjala hervir unos diez minutos y agrega unos cinco trozos de jengibre laminado o un par de cucharadas de jengibre en polvo.

Después apaga el fuego y deja reposar unos 15 minutos para asegurarte de disfrutar de todas las propiedades de este tubérculo.

Puedes darle más sabor añadiendo jugo de medio limón y un poco de miel. Te aconsejamos que lo bebas sobre todo durante las mañanas y en ayunas para que tu organismo pueda procesarlo mejor y quemar grasa.

[Agua de jengibre: la 'pócima' adelgazante con propiedades anticancerígenas]

Otros beneficios del jengibre

Gracias a que el jengibre es rico en aceites esenciales, vitaminas, minerales, antioxidantes y aminoácidos, este tubérculo también podrá beneficiar de muchas más maneras a tu organismo. A continuación te indicamos otros beneficios que también podrás garantizar con el jengibre:

Disminuye los dolores reumáticos y menstruales.

Favorece la expectoración aliviando los síntomas de gripe y catarro.

Previene enfermedades cardiovasculares.

Estimula la libido al ser un afrodisíaco natural.

Combate el envejecimiento prematuro y reduce el estrés.

Disminuye las migrañas.

Disminuye las migrañas.

Previene el cáncer de colon y de ovario.

Facilita la digestión.

Sigue los temas que te interesan