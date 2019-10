Para una boda que va a tener lugar en una Iglesia Católica hay que tener en cuenta normas como: no llevar los hombros al descubierto y si los llevásemos debemos entrar en la capilla con un chal o pañuelo para taparse. Si por el contrario, la boda es por lo civil dejaremos de lado esa apariencia recatada, eso sí sin pasarnos de extravagancias.

En muchas ocasiones son los mismos novios los que establecen un dress code, como elegir colores concretos o el largo del vestido, ahí tendremos que acatar la decisión de la pareja.

En un artículo anterior, ya hablamos sobre cómo vestir para una boda (hombre), ahora hablaremos sobre vosotras, entrando en materia sobre cómo vestir para una boda de día, estrictamente basado en el protocolo.

El color perfecto para una boda de día

Queda terminantemente prohibido que alguna invitada vista de blanco, este color queda reservado estrictamente para la protagonista del día. El negro no está bien visto para las bodas de día, así que te recomiendo que elijas para tu outfit un color llamativo.

Este año el color por excelencia es el amarillo. Pero no el tono mostaza, ese lo reservamos para las bufandas en invierno. Si piensas que no va a sentarte bien este color, no te preocupes el rojo sangre es muy buena opción, también azul eléctrico o verde intenso y los tonos nude o pastel.

El largo ideal para evitar miradas en una boda de día

Lo ideal en bodas de día es llevar un vestido por debajo de las rodillas, lo que tiene el nombre de midi, pero si lo prefieres corto también está bien. El protocolo no dice nada acerca de llevar pantalón largo o un mono que además está de moda.

Otra opción si no queremos un vestido corto para la ocasión, puede ser llevar un vestido asimétrico que te cubra un lado más que otro o que sea más largo por detrás que por delante.

La forma que mejor te sienta, compatible con el protocolo

Para las bodas de día por la iglesia, como he comentado antes lo tenemos más complicado, porque a no ser que queramos añadir un chal o chaqueta al look, tendremos que tapar hombros, escotes, etc. Aunque no se recomienda enseñar mucho canalillo, este año vemos bastante atrevimiento incluso con escotes que acaban donde empieza las faldas.

En cuanto a si debemos llevar vestidos ajustados cual maya, un poco más holgados o anchos, no es que esté pautado por el protocolo, pero solemos ver más invitadas ajustadas en bodas de noche y con vestidos más sueltos en las que son por el día.

Los complementos justos para no pasarte

Pamelas, tocados ¡Qué dilema! Que, si llevo un vestido corto, debo llevar algo grande en la cabeza que si lo llevo más largo mejor un complemento más discreto… A ver, por norma general la pamela y el tocado solo van en bodas de día. Tiene su lógica porque si la pamela es de ala ancha, al menos nos tapa un poco de sol y evitamos que se nos corra el rímel del sudor.

Para chicas altas se recomienda accesorios grandes y para las que son más pequeñas, mejores complementos pequeños, si no podría eclipsar totalmente y perder el encanto del vestido. Eso sí, si decides llevar este tipo de complementos, nunca debes quitártelo en medio de la boda, deberás aguantar hasta volver a casa.

Y ¿Qué pasa con los demás accesorios? Ten en cuenta en todo momento la regla de "menos es más", te será muy útil, créeme. Un accesorio muy popular actualmente en las bodas de día, son los guantes y para este complemento también hay normas. Si llevas vestido con manga francesa, el guante debe llegar hasta el codo, pero si por el contrario la manga es corta, el guante también debe ser corto, por la muñeca. Un truco muy cool, es llevar solo un guante en la misma mano donde vas a llevar el bolso. Y hablando de bolsos, por supuesto que no se te ocurra llevar uno grande, sabemos que no cabe nada dentro por culpa del tamaño de tu super Smartphone, pero siendo realistas ¿Qué más necesitas llevar a una boda?

Por último, los zapatos mejor, abiertos y sin ningún tipo de pedrería, esos añadidos los dejamos para las bodas de noche.

¿Y qué hay del peinado?

La elección de un peinado u otro tiene que ver más con el tipo de vestido, el tejido, los complementos, los pendientes o incluso por las condiciones climatológicas o el estilo de la ceremonia. Pero aquí juega mayor papel tu gusto personal, si llevas unos pendientes que te han costado una pasta y son alucinantes, no lo dudes y recógete el pelo. Si llevas pamela o tocado, sin duda semi recogido o moño para encajarlo bien. Además, debes tener en cuenta también, aspectos como si el vestido es de manga larga o si enseñas la espalda con un escote infinito. En estos casos, mejor recogido.

Pero si, por el contrario, no llevas escote y llevas manga corta o tirantes, puedes llevarlo suelto con una diadema de flores u horquillas ornamentadas que siempre dan un toque muy chic al conjunto. Ahora que ya sabes cómo debes vestirte, qué complementos tienes que acompañar a tu look e incluso que peinados tienes que llevar, empieza a buscar vestidos para bodas de día y procura no dejarlo para última hora o te arrepentirás.