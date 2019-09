Elegir el atuendo con el que los invitados a una boda van a vestir, depende de una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta: la etiqueta requerida en la boda, la época del año, si es de tarde o de día, y algunas otras cuestiones.

Ya hablamos de algunas ideas sobre cómo organizar una despedida de soltero, ahora hablaremos de algunos consejos útiles sobre cómo vestir para una boda (hombre), ¡no te los pierdas!

Cómo vestir el hombre para una boda: algunos consejos preliminares

En cuestión de vestimenta masculina y trajes de hombre para bodas, los trucos son huir del monocolor blanco y negro, y por supuesto de los colores demasiado llamativos. Todo hombre debe saber que el esmoquin no es un atuendo adecuado para una boda, así que mejor guardarlo en el armario. En todo caso, hay que fijarse bien en la invitación y ver el código de vestimenta.

Cómo debe vestir el hombre en una boda: las medidas básicas del traje

Para elegir un traje de hombre para una boda, debemos saber que no existe un protocolo estricto, y la boda es una celebración social en la que hay un amplio abanico de posibilidades para elegir el outfit más adecuado.

Si la boda se celebra por la mañana y no hay que ir de etiqueta, un traje oscuro será la mejor opción. Se puede comprar nuevo, o reutilizar uno de fondo de armario, eso sí, que esté nuevo, impoluto, y que no sea un traje que se luce habitualmente en la oficina en ocasiones especiales.

Las pautas para que un traje de boda de hombre quede perfecto serán las siguientes:

El largo de los pantalones no debe sobrepasar el empeine

Los hombros de la chaqueta se ajustarán a la perfección, no deben quedar caídos.

El cuello de la camisa debe sobresalir por encima de la chaqueta

Las mangas de la camisa asomarán entre medio y un centímetro por debajo de la chaqueta.

Ya podemos mirar cuál es la etiqueta o el dress code la invitación, para elegir bien el traje de boda para hombre más adecuado a la ocasión.

Cómo debe vestir el hombre para una boda: la hora del día

Un traje completo para hombre es siempre la mejor opción. Si la ceremonia tiene lugar por la mañana o al medio día, la mejor opción es llegar un traje de lana fría más fresco, de colores azul marino liso, gris marengo, beige tostado, son trajes que sientan muy bien, especialmente si el calor aprieta. Por la noche, es mejor optar por un gris o un azul marino más oscuro.

Las camisas siempre de manga larga, con apuestas muy seguras como el blanco, tonos claros de azul o beige. Pueden ser lisas o a cuadros finos y microraya, todo depende de nuestros gustos.

Para los más elegantes, y sobre todo de noche, unos buenos gemelos marcan la diferencia, y si las camisas de gemelos no son lo que más les gusta, los cubre botones de joyería serán siempre un must. No deben faltar las corbatas, y aquí es donde el hombre marcará la diferencia. Debe ser una corbata que combine perfectamente con el traje, ya sea más sofisticada, divertida o bien original, respecto a los colores y los tipos de corbata (con adornos, rayas, cuadros, lisas). Un pisa corbata elegante es fundamental.

Los complementos también ayudan mucho a que el traje de boda para el hombre sea elegante y también marcan la diferencia. Un buen cinturón de piel, a juego con los zapatos de boda, relojes de esfera grande, o un pañuelo en el bolsillo de a chaqueta, a juego con el color de la corbata, darán un toque personal al atuendo masculino en una boda. Y si hablamos de una boda de etiqueta, lo más adecuado que debe vestir un hombre es lucir un chaqué, muy usado en bodas que se celebran de día. Lo llevarán el novio, un testigo y el padrino, y también lo pueden llevar los invitados, aunque siempre un peldaño por debajo del protagonista, el novio.

Para las celebraciones nocturnas, el novio posiblemente, y si es una boda de etiqueta, llevará un frac, con solapas de seda, que es orto por delante y largo por detrás. En este caso, lo más probable es que en la etiqueta se pida que los invitados masculinos luzcan esmoquin, o bien traje oscuro. Ambos atuendos quedan muy bien con chalecos. Los tejidos del traje de hombre para bodas pueden ser de lino, popelín de paño, o algodón, todo depende de la época del año.

Cómo debe vestir el hombre para una boda: los zapatos

Los zapatos para boda de los hombres deberán ser oscuros, azul marino, marrones, o negros, y a ser posible siempre con cordón. La puntera puede ser recta o más redonda, todo depende de los gustos, hay modelos que son muy adecuados y elegantes: los Oxford o los Derby son una buena opción. Una regla de elegancia en los zapatos de hombre para boda es que cuanto menos puntadas tengan, más elegantes son.

Si ya hay un modelo de zapato que quede perfecto con el traje, un buen truco es ponérselos con días de antelación para que no aprieten ni hagan rozaduras, y que los hombres calcen de manera muy cómoda el día de la boda. Hay que elegir calcetines largos y oscuros, y dependiendo de la época del año que sean más finos o más gruesos, que combinen bien con los zapatos.