Uno de tus mejores amigos te acaba de dar la gran noticia, se casa. Estás contento y eufórico porque estabas deseando que alguien cercano diera los pasos hacia el altar. Todo el mundo quiere disfrutar y de la parte de organización la mayoría se olvidan y ahí entras tú. Conoces mejor que nadie al novio y por eso todos confían en ti para una buena juerga del tipo "resacón en las vegas".

Voy a explicarte paso a paso, lo que deberías tener en cuenta antes de nada para que el día de la despedida todo salga a pedir de boca y ser una de las mejores fiestas que el novio ha tenido.

La despedida de soltero, mejor con tiempo

Lo primero que has de hacer es hablar con tu amigo, preguntarle directamente cuáles son las personas que no pueden faltar a su despedida, así evitarás al 100% este problema. Cuando tengas todos los nombres y números de teléfono, mételos en un grupo de whatsapp o un grupo secreto de Facebook y comienza a animar al personal para motivarlos y que comiencen a dar sus ideas.

Lo siguiente que deberás hacer es encontrar el día perfecto, si sois muchos va a ser complicado poneros de acuerdo, así que crea una encuesta en la app de doodle con los posibles días o si estáis teniendo la comunicación por Facebook, utiliza las encuestas de esta red social para que los invitados voten por la fecha que mejor les convenga.

Seguramente la decisión no será unánime, ahí tendrás que armarte de valor y cerrar la fecha tu mismo. Lo mejor es consultarlo primero, con la pareja de tu amigo por si tuviera algún plan establecido en esos días que pudiera estropear la sorpresa.

No adelantes el dinero en la despedida de soltero

Hablar de dinero siempre es un tema tabú y será complicado si sois un grupo numeroso, pero lo mejor es que establezcáis un presupuesto y pongáis un bote desde el primer momento.

Lo que está claro es que, si empiezas a poner dinero de tu bolsillo, perderás la cuenta y al final habrás pagado mucho más que los demás. Si vas a ser tu el tesorero del grupo y vas a reunir el dinero, puedes habilitar una cuenta del banco que tengas inactiva o recaudar el dinero por Paypal o aplicaciones similares que te permiten hacer un bote precisamente para estas cosas.

Ideas para una despedida de soltero

Un error muy común cuando se organiza una despedida de soltero para hombre es caer en tópicos y contratar una stripper o una señorita de compañía, pensando que al novio le tiene que gustar. Hay otras muchas posibilidades.

Organiza un viaje: Si lo hacéis con tiempo os puede salir muy económico, un paquete de viaje a alguna ciudad europea o un destino nacional en la playa. Ya vimos cómo encontrar viajes baratos por Internet, y los trucos para conseguir hoteles y aviones Low cost . Una fiesta en el mar , en un barco, un yate, también pueden ser una gran opción.

Cómo recoger al novio para su despedida

Lo más divertido cuando se acerca el día de la despedida de soltero, es la recogida del novio, ese momento que supuestamente no se espera y que nos emociona a todos.

Las bromas en la despedida de soltero se han vuelto ya virales y es que, aunque el novio pase un mal trago, los invitados pueden morirse de la risa. Una de las bromas que ha dado la vuelta al mundo gracias a Internet, es atarle un arnés al novio y hacerle creer que salta desde un puente cuando en realidad está saltando de un bordillo. A partir de ahí puedes sacar diferentes versiones, que salte a un río, a una piscina de bolas, las posibilidades pueden ser infinitas y alocadas.

Otra broma típica para este momento es el secuestro, pero cuidado con no pasarnos o si nuestro amigo es muy sensible podrá sufrir un ataque de ansiedad y cargarnos las risas. Lo que está claro es que sea broma o no este momento debe de ser espectacular, ya que marca el inicio de su aventura.

Organizar una despedida de soltero para hombre, puede ser un trabajo extra, debería ser divertido, pero en ocasiones los amigos no se ponen de acuerdo y puede dar pie a discusiones que estropeen del todo las actividades. Por eso si no consigues unanimidad en nada y no tienes tiempo para organizar tu mismo toda la despedida, existen multitud de empresas que te lo dan todo hecho, en lo único que vais a tener que estar de acuerdo es en el presupuesto, la fecha y la actividad.