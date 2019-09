Escapar gracias a un viaje low cost a cualquier lugar del mundo por mucho menos de lo que habíamos pensado, es posible gracias a las páginas de viajes baratos, que además no renuncian a la calidad de los servicios que ofrecen.

Aquí encontraremos los mejores trucos y consejos para saber cómo encontrar viajes baratos. Porque viajar a cualquier parte del mundo de forma económica es posible.

Cómo buscar viajes baratos por Internet

El primer consejo para el viajero es ser flexible. Si queremos viajar en fechas concretas, en temporada alta, y a un destino preciso es muy posible que no vayamos a encontrar lo que buscamos. Para el viajero que busca viajes baratos, es esencial que éste se adapte la oferta, y no al revés, por eso la flexibilidad en escoger fechas, destinos y horarios de vuelo es esencial.

Gracias a las posibilidades que Internet ofrece, podemos encontrar viajes muy económicos, con varias claves de búsqueda: ofertas de última hora, vuelos+hotel, escapadas de fines de semana o viajes organizados, entre otros.

Acceder a planes de viaje con vuelos que hagan escala en otras ciudades, que son más baratos que los vuelos directos. Todo es cuestión de ir recopilando información y comparar, comparar y comparar. Además, hay que olvidarse de llevar una maleta voluminosa, ya que la mayoría de las aerolíneas de bajo coste llevan un coste adicional por facturar el equipaje, por lo que mejor llevar una maleta pequeña que quepa en cabina.

Por lo que respecta a los hoteles, lo mejor es buscar aquellos que tengan buenas opiniones de los clientes que ya han estado allí, y mirar con detenimiento los servicios que ofrecen: desayuno, wifi, parking, piscina, gimnasio, etc. No contrates hoteles con servicios que no vas a utilizar, y es probable que tu estancia en la ciudad elegida resulte bastante más barata de lo que pensabas. Infórmate sobre los alojamientos. Los hay con cocina americana incorporada, lo que te permitirá ahorrar dinero, puesto que podrás cocinar en el alojamiento, y así nos olvidaremos de comer o cenar fuera todos los días y ahorraremos en nuestro presupuesto.

Por otra parte, elige fechas fuera de temporada: verano (especialmente agosto) navidades, puentes o Semana Santa, son las fechas más caras para viajar ya que hay mucha demanda. Si no te importa viajar en otras fechas, lo mejor es hacerlo, encontraremos viajes baratos, mucho más económicos que en temporada alta. Hay países donde el nivel de vida es más bajo, y por tanto, el viaje saldrá también más barato que otros destinos.

Una vez hayas decidido tu destino, es mejor planear las actividades, el alojamiento. Cuando ya sepas dónde vas a alojarte y cómo te moverás, sólo te quedará planificar los gastos que vas a tener en tu destino. Lo mejor es elaborar un presupuesto, para ajustar los gastos que vas a tener, y sacarle el mayor rendimiento a tus días de viaje. A veces conviene informarse sobre precios de la zona y establecer un presupuesto medio por día. Es muy recomendable, porque sabrás de cuánto dispones cada día.

Por último, infórmate bien de los transportes, porque si son buenos, puedes incluso comprar abonos y viajar muy barato para hacer rutas turísticas a precios más que ajustados.

Páginas de viajes baratos

Hay páginas Web como edreams y booking, que son estupendas por la gran cantidad de servicios que ofrecen, y que cuentan con miles de opiniones favorables de os viajeros que ya las han utilizado, puesto que son fáciles, intuitivas, y ofrecen viajes baratos a infinidad de destinos.

Estas páginas de viajes baratos son muy socorridas porque siempre hay ofertas, en cualquier temporada del año, con lo cual, y con independencia de que también busques en temporada alta como el verano, algo barato siempre puedes encontrar. Hay opciones para todos los gustos: contratar vuelos más hotel por separado, o bien contratar un paquete vacacional completo, con todo incluido, es cuestión de localizar aquello que más nos interesa, y lo que más se ajusta a nuestras necesidades.

Busca a través de edreams y booking, haz tus cálculos, y contrata lo que más te puede interesar, teniendo en cuenta que no siempre contratar los vuelos + hoteles por separado, es más caro que contratar un paquete. Por otra parte, estas páginas tienen Newsletters a las que te puedes suscribir, para recibir en tu correo las mejores ofertas de cada momento.

Ten en cuenta que a veces es conveniente reservar con mucho tiempo, pero que en ocasiones estas páginas lanzan ofertas de última hora, a través de sus mayoristas, que no han podido vender todos los paquetes de verano, y puedes encontrar un verdadero chollo si aún no has planificado ni reservado nada, y tienes la paciencia de esperar hasta el último momento para reservar. Y si eres de los que tienes terror a volar en aviones, sigue nuestros consejos de cómo superar el miedo a volar.