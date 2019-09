A no ser que seas un experto en ortografía y gramática, seguramente en más de una ocasión has confundido entre sí, los términos "sino" y "si no". La inmensa duda de si deben ir juntos o separados, nos remueve por dentro cada vez que en una frase debemos colocar una de estas palabras.

Por lo general, tiramos de internet y enseguida resolvemos nuestra duda, pero otras veces la vagancia nos puede y le damos mil vueltas al contexto hasta que encontramos otra frase con la que digamos aproximadamente lo mismo, sin necesidad de usar sino o si no.

Ya os dimos todos los consejos sobre cómo escribir un libro, y uno de los más básicos es el de tener una correcta gramática, ya sea escribiendo un ensayo o una novela, y esto es algo que todos los escritores saben.

¿Cuándo se escribe sino?

Para comenzar con la lección, te diré que cuando hablamos de "sino" escrito todo junto, lo hacemos de una conjunción adversativa y como tal, su función es contraponer dos términos sintácticos o dos oraciones distintas. Pueden darse al menos, cuatro situaciones diferentes a la hora de escribir esta palabra y son las siguientes:

Que enfrentemos dos conceptos, siendo uno de ellos positivo y otro negativo como por ejemplo "Patricia no ha ido al cine, sino al teatro" o "Ariadna no está hablando, sino que está gritando".

como por ejemplo "Patricia no ha ido al cine, sino al teatro" o "Ariadna no está hablando, sino que está gritando". Otra forma de usarlo sería como excepción, es decir sustituimos la palabra "excepto" por "sino" . Los ejemplos en este caso serían "Nadie lo ha visto sino Alejandro" o "No quiero hablar con nadie, sino con mi hermana".

. Los ejemplos en este caso serían "Nadie lo ha visto sino Alejandro" o "No quiero hablar con nadie, sino con mi hermana". La tercera ocasión en la que usamos "sino", sería para sustituirlo por "solamente" o "tan solo" y te pongo como ejemplo "No te pido, sino que hagas caso cuando te hablo".

y te pongo como ejemplo "No te pido, sino que hagas caso cuando te hablo". El cuanto al uso de "sino" como conjunción adversativa, sería cuando se denota adición de una o varias cuestiones de las que estamos hablamos, por ejemplo "No solo te quiero por tu dulzura, sino también por bonita, cariñosa, generosa y bondadosa"Ahora, para tu sorpresa, te diré que también existe "sino" usada como sustantivo.

Tengo que admitir que va a sonarte raro pero la descripción de "sino" en la RAE nos explica que el significado de este, denota "fatalidad" o "destino".Voy a ponerte un par de ejemplos para que lo entiendas mejor y no te extrañe cuando lo veas por ahí escrito, "Su sino era ser el dueño de una multinacional" o "Mi sino es vivir en París".

¿Cuándo escribo "si no"?

Cuando distinguimos entre sino junto o si no separado, tenemos que darnos cuenta de que la segunda opción son dos palabras y no solo una. Es por eso por lo que, no debería costarnos tanto poner diferencias entre estos dos términos.

Si lo escribimos separado, es porque vamos a introducir una oración condicional normalmente negativa ya que "si" es una conjunción condicional y "no" es un adverbio de negación. Puede ir al comienzo de una oración como por ejemplo "si no comes, no crecerás" o "Si no estudias, vas a suspender". Si observáis, nunca falta una coma en las oraciones que comienzan por "si no". También lo usamos para comunicar que no creemos en algo que se nos acaba de decir, como por ejemplo "Y, si no, tiempo al tiempo" o "Mira, si no, lo que se nos vendrá encima".

Hay ocasiones en las que no resulta totalmente necesario colocar el "no", como por ejemplo "Me pregunto si no lloverá mañana otra vez", la frase tendría el mismo sentido si eliminamos el adverbio de negación.

¿Cómo diferenciar, sino de si no?

Ahora bien, para que no tengas ninguna duda de si lo has escrito correctamente o no, voy a darte unos consejos rápidos para que ya nunca vuelvas a equivocarte.

El primer truco para saber si se escribe de forma separada, es añadir un elemento entre media de estos y la frase sigue teniendo sentido. Vamos a probarlo con la siguiente frase, "No conseguirás dinero, si no trabajas duro", ahora le añadimos el pronombre personal (tú), "No conseguirás dinero, si (tú) no trabajas duro". Como ves podemos separarlo, así que se escribe separado. Otro truco es, eliminar de nuestra frase el "no", cuando lo hacemos y la oración adquiere el sentido contrario también se debe escribir por separado. Es el caso de oraciones como, "Si no te portas bien, los reyes magos te traerán carbón", al retirar el adverbio de negación quedaría así, "Si te portas bien, los reyes magos te traerán carbón".

También hay una teoría en la que se menciona que, si al traducir la frase al inglés dice algo así como, "If you don’t…", es decir, denota negación, entonces lo debemos escribir de igual manera por separado. Para estos trucos, existen algunas excepciones, pero estoy segura de que, si comienzas a aplicarlos en todos tus textos, te darás cuenta muy pronto de cuando escribirlo junto o cuando hacerlo de forma separada.