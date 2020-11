Cómo saber si tu mascarilla FFP2 es falsa

Debido a la crisis ocasionada por las medidas adoptadas para combatir el coronavirus en España, la demanda de mascarillas reutilizables se ha incrementado de forma considerable ya que son uno de los productos sanitarios de prevención ante el coronavirus y por ley estamos obligados a llevarla.

Y esto todavía supone un problema mayor si existe la posibilidad de que puedas adquirir una mascarilla FFP2 falsa. Además, las pueden vender en cualquier comercio, incluso en tu farmacia de confianza. Descubre cómo diferenciar si es auténtica. ¡Comenzamos!

Diferentes tipos de mascarillas

El contagio de cualquier enfermedad, sea coronavirus o una gripe, suele ser bastante sencillo. Por ello, si en verdad las mascarillas evitan ese contagio, que no está del todo claro, debes asegurarte de que, al menos, te proteja a ti y a los demás. Para ello, es fundamental saber diferenciar si tu mascarilla FFP2 reutilizable es falsa o no, ya que son las más caras y se supone que las más seguras.

Pero no son las únicas mascarillas reutilizables en el mercado, sino que puedes encontrar varios tipos. Las más utilizadas, a pesar de no ser reutilizables, son las quirúrgicas y las puedes encontrar en distintos comercios, incluidas las farmacias. Estas son las recomendadas para personas sanas y que no hayan tenido contacto con ningún positivo en coronavirus.

Mascarillas quirúrgicas (50 unidades)

El uso de estas mascarillas se puede prolongar un máximo de 4 horas, después tendrás que desecharlas ya que no se pueden lavar. De hecho, al no ser mascarillas reutilizables, en el mismo momento en que las mojes, aunque no hayan pasado todavía las 4 horas, dejarán de ser efectivas y de cumplir con su función.

Por otro lado tenemos las FFP2 y las FFP3 que, aunque también están al alcance de todos, se recomienda su uso, sobre todo, para el personal sanitario. No obstante, también deben utilizarlas aquellos que vayan a tener contacto con personas en riesgo de tener la infección, por ejemplo si se visita la sala de Urgencias de un hospital o con personas que tienen síntomas de la enfermedad, como los cuidadores o los familiares de un enfermo.

Mascarilla FPP2 (20 unidades)

Estas mascarillas reutilizables no solo protegen a los demás, sino también a uno mismo, pues cuentan con un nivel de filtración mucho más eficaz que el de una mascarilla quirúrgica o sanitaria. Además, al ser reutilizables, podrás limpiar la mascarilla FFP2 y FFP3.

Mascarillas FFP3 (10 unidades)

Sin embargo, tienen un número de lavados limitados, información que vendrá indicada en el envase que las contenga. Desgraciadamente, la probabilidad de encontrarte con una falsa puede ser elevada, pero la buena noticia es que hay formas de descubrirlo.

Cómo reconocer si una mascarilla FFP2 es falsa

Como hemos indicado más arriba, las mascarillas reutilizables FFP2 y FFP3 son las más caras, lo cual es lógico si tenemos en cuenta que su elaboración es mucha más compleja. Debido a su elevado coste, son las más falsificadas. No obstante, siguen un reglamento muy especial basado en los riesgos laborales.

Como consecuencia, es bastante sencillo hallar los problemas que pueda presentar gracias a su etiquetado. Es decir, lo primero que debes conocer son las normas que debe cumplir, así podrás diferenciar si dichas mascarillas reutilizables son falsas o no.

Para reconocer si tu mascarilla FFP2 reutilizable es auténtica, no es necesario que te fijes en el precio. Y es que, el hecho de que sea más barata no significa que sea falsa, aunque habrá más posibilidades de que sea así. A continuación, te mostramos los detalles que revelarán si las mascarillas reutilizables son falsas.

Normativa vigente

La mascarilla FFP2 reutilizable está regida por el Reglamento de la UE 2016/425 y por la norma EN149:2001+A1:2009. Somos conscientes de que recordar estos datos no es sencillo, pero puedes llevarlo anotado en una libreta o en tu móvil, así podrás consultarlo antes de comprarla.

De este modo, las mascarillas reutilizables deben indicar que cumplen con esta normativa e indicarla en el envase para poder garantizar que no es falsa. Además, también necesitan la acreditación del análisis realizado por un organismo notificado de la UE.

A pesar de que en España hay varios de estos organismos, dicha homologación suele ser lo más falsificado por vendedores que no cuentan con la certificación necesaria. ¡Ten mucho cuidado con esto!

Qué debe tener una mascarilla FFP2

Otro dato muy importante a tener en cuenta es lo que debe incluir la mascarilla FFP2 reutilizable. Conociendo estos aspectos, evitarás hacer una mala compra y no pondrás en riesgo tu salud ni la de los que están a tu alrededor.

Lo primero que debe reflejarse es el modelo de la mascarilla o el nombre de la empresa, así como los cuatro números del organismo notificado junto a las iniciales CE.

No obstante, debido a la crisis generada por las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia por coronavirus, están apareciendo otro tipo de mascarillas con una denominación similar. Ten especial cuidado con estas mascarillas reutilizables.

Así, podrás encontrar modelos como las KN94 y NIOSH N95, donde un indicio muy evidente de que es falsa será el etiquetado doble. Por ejemplo, pueden aparecen las letras FFP2 y KN95, o pueden llevar también una doble reglamentación.

Material de las mascarillas FFP2

Para terminar, algo que también debes tener muy en cuenta antes de adquirir tu mascarilla FFP2 reutilizable es que se indique que puede lavarse. En este caso, debe ser de tela para limpiar la mascarilla FFP2 sin problemas. Ten esto muy presente, pues otros tejidos no soportan el agua, perderán sus propiedades de filtración y se deteriorarán.

Y otro dato más, si intentan venderte mascarillas reutilizables sin que aparezca una R al lado del FFP, en realidad no será reutilizable y, por lo tanto, no podrás limpiar la mascarilla FFP2.

Cuídate y no dejes de seguir todas estas recomendaciones para no sufrir engaños a la hora de comprar tu mascarilla FFP2 reutilizable.

