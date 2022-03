Cómo evitar el leísmo, el laísmo y el loísmo

El español es uno de los idiomas más difíciles de aprender de todo el planeta. Pero si a eso, le sumamos la cantidad de pronombres similares que hay, como es el caso del leísmo, laísmo y loísmo, no hace más que complicar las cosas. Sin embargo, hay unas reglas básicas para saber diferenciar esta clase de pronombres sin que haya dudas al respecto.

Por consiguiente, si estás dispuesto a escribir correctamente, nuestro artículo te va a gustar. A continuación, te enseñaremos a diferenciar los pronombres 'le', 'la' y 'lo' de una manera muy sencilla.

Los orígenes del leísmo, laísmo y loísmo

Se dice que los pronombres 'le', 'la' y 'lo', empezaron a utilizarse en la región de Castilla, en la Edad Media. De hecho, lo más seguro es que provengan de la morfosintaxis latina donde se reflejaban carencias de género masculino, femenino o neutro. De ahí, que hoy en día sea tan complicado aplicarlos con las distinciones gramaticales que existen.

No obstante, una de las teorías de este cambio gramatical y la importancia de género, se dice que empezó a considerarse en el libro 'Variation and Change in Spanish' del autor Penny. Este libro, trata de analizar si fuera posible una nueva forma de considerar a los pronombres, que provinieran de la mezcla del idioma castellano y vasco.

Y aunque aún no se sepa con certeza cuando se produjo esta nueva concepción del lenguaje, la RAE (Real Academia de la Lengua) explica con todo detalle sus reglas de utilización. Sin embargo, con la diversidad cultural de nuestro país no es fácil entenderlas.

¿Habías notado que en Galicia casi no existe el leísmo? Resulta que el gallego está considerado una lengua romance y es increíble que hoy en día aún conserve doble pronombre átono (te y che) para la segunda persona. Imagina lo difícil que es acertar con 'le', 'la' y 'lo', como para tener que hacerlo con un par de pronombres más.

¿Qué tipo de complemento es?

Cuando hablamos de leísmo, laísmo y loísmo, lo primero que debemos preguntarnos es qué tipo de complemento son:

Directo.

Indirecto.

¿A que no habías percibido que el pronombre 'le' siempre es complemento indirecto aún sin tener importancia su género? Por consiguiente, el tipo de complemento para el laísmo y el loísmo, sería el complemento directo. Aunque, como en todas las lenguas, hay excepciones que debes investigar para que tu escritura sea perfecta.

Ejemplo de leísmo:

¿Te apetece que les lleve una copa?

Ejemplo de laísmo:

¿Te apetece que la lleve una copa?

Ejemplo de loísmo:

¿Te apetece que los lleve una copa?

Excepciones para el leísmo

Cómo hemos comentado anteriormente, el leísmo suele funcionar como complemento indirecto. Sin embargo, hay una excepción cuando se está refiriendo al género masculino en singular, donde este pronombre funciona como complemento directo.

Por otro lado, aunque en este caso lo más recomendable es utilizar el pronombre 'lo', debes saber que no sería incorrecto utilizar un leísmo.

Ejemplo de leísmo como complemento directo:

Le adularon bastante

Aunque lo más aconsejable, es decir:

Lo adularon bastante

¿Cómo aplicar leísmo, laísmo o loísmo cuando son verbos?

Lo primero que debes detectar es si son verbos intransitivos, pues son los que no aceptan el complemento directo, ya que se trata de acciones y no de cosas o personas.

Ejemplo de verbos intransitivos:

Caminar.

Estacionar.

Cuando son verbos intransitivos no se puede utilizar el loísmo y el laísmo, por lo que siempre se utilizara el leísmo. En cambio, en los casos en los que los verbos se estén refiriendo a cosas o personas, es frecuente utilizar pronombres como 'lo' o 'la'.

Ejemplo de verbos para cosas o personas:

Fotografiar.

Tocar.

Limpiar.

Mitos sobre el leísmo, laísmo y loísmo

Seguro que has escuchado en más de una ocasión, la afirmación de que, realizando la pregunta: ¿A quién?

Ibas a determinar el tipo de complemento que sería y, por tanto, qué tipo de pronombre le pertenecería. Pero debes saber que esa pregunta no es del todo correcta, ya que suele inducir a errores porque no determina el complemento, sino la persona.

¿Cómo saber el tipo de complemento?

Lo más correcto para determinar el tipo de complemento, sería hacer una transformación de la oración normal, a pasiva. De esta forma, el complemento directo ejercería de sujeto paciente y sabrías que tipo de pronombre le corresponde.

Ejemplos de oraciones pasivas:

Ayer vi a Julia

Haría referencia al laísmo 'la vi' y se transforma en la oración pasiva:

Ayer fue vista por mi

Trucos para evitar el uso incorrecto del leísmo, laísmo y loísmo

Si quieres que tu escritura sea perfecta, estos trucos te vendrán de maravilla:

Cuando la palabra vaya a sustituir el pronombre que haga referencia a un animal o una cosa, jamás podrás utilizar leísmo. Del mismo modo, cuando haga referencia a nombres femeninos de personas, tampoco podrás utilizar 'le' o 'les' .

. Con los verbos intransitivos siempre deberás utilizar el leísmo.

El pronombre 'la' nunca debe utilizarse como complemento indirecto.

Solo podrás aplicar el pronombre 'lo' para referirte a animales y cosas, excepto en los casos en los que haya un nombre femenino donde también estaría permitido utilizarlo.

Esperamos que este artículo te haya sido de gran utilidad para comprender el uso del leísmo, laísmo y loísmo en la lengua española. Pero si te has quedado con dudas, la RAE posee un diccionario de dudas llamado Diccionario panhispánico de dudas (DPD).

