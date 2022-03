Cómo aliviar el dolor de garganta con bicarbonato

Cada año en España, con el inicio de las temperaturas frías, se produce un aumento significativo de las enfermedades respiratorias como los resfriados, las alergias, la gripe etc. Pese a tener vacunas para la gripe, lo cierto es que no hay muchos productos que nos ayuden a prevenir los resfriados o el dolor de garganta. Pese a que no todos somos propensos a padecerlos, sí estamos expuestos a estos dolores.

Además, si somos fumadores, trabajamos en el exterior o bien tenemos las defensas bajas, los dolores de garganta estarán siempre presentes en nuestra vida, por lo que es bueno saber que hay productos que nos pueden ayudar para aliviarlos rápidamente. Estos dolores, no solo molestan mucho, sino que es difícil tratarlos. Por suerte, nosotros vamos a hablarte sobre cómo puedes aliviar el dolor de garganta con bicarbonato de sodio: un remedio simple de hacer y de lo más eficaz.

Bicarbonato de sodio para tu garganta: ¿qué necesitas?

Para usar el bicarbonato de sodio para aliviar el dolor de tu garganta, solo vas a necesitar un par de cosas:

Una taza de agua mediana

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

Como puedes ver, es de lo más simple. No hay nada que no puedas conseguir en casa.

Beneficios de las gárgaras de bicarbonato de sodio

Como todo bueno remedio casero, el bicarbonato de sodio te irá de maravilla para aliviar el dolor de garganta que sientes cada invierno. Pero, es necesario que sigas bien los pasos para que este sea de lo más efectivo. Te los mostramos a continuación:

Calienta un poco de agua en una taza mediana Añade una cucharadita de bicarbonato de sodio Mezcla bien para que no quede ningún rastro sólido del bicarbonato Haz gárgaras durante unos diez minutos

Para hacer bien las gárgaras, es necesario que tengas en cuenta que debes hacerlo con la cabeza hacia atrás. Es la mejor manera de poder llegar lo más profundo posible. Ten en cuenta que no puedes tragarte el producto, por lo que debes ir con cuidado si es la primera vez que haces gárgaras. Si lo tragas no es algo que te vaya a llevar consecuencias, pero sí puede tener un gusto poco agradable. Por ello, es aconsejable usar solo un poquito de bicarbonato en una cucharada de café. A cuanto más bicarbonato uses, más difícil te será aguantar el sabor. Sin embargo, tampoco puedes usar muy poco porque no será efectivo.

Recuerda que debes hacer gárgaras durante un par de minutos. No quieras correr, pues necesitas que el producto llegue a la garganta durante unos minutos para que la limpieza sea correcta y puedas notar sus efectos. Y, lo bueno, es repetir las gárgaras un par de veces. Escupe la mezcla y vuelve a hacer gárgaras con el líquido que te queda en el vaso. Verás que con un par de minutos sentirás un gran alivio del dolor. Es ideal hacerlo, por ejemplo, por la mañana y por la noche, justo cuando hayas acabado de cepillarte los dientes. Además de ayudarte con el dolor, conseguirás una limpieza bucal mucho más profunda.

Otro aspecto que debes tener en cuenta es que las gárgaras deben hacerse con el agua templada. Una vez hayas hecho la mezcla no esperes mucho tiempo. Si el agua se enfría no te servirá de nada.

Usos sorprendentes del bicarbonato que no conocías

El bicarbonato de sodio es un producto muy usando en el día a día y es que se puede usar para desintoxicar el organismo, para limpiar, cocinar y, evidentemente, para aliviar el dolor de garganta.

Una de sus ventajas principales es que se trata de un producto muy económico al que todos tenemos acceso y que muchos de nosotros tenemos en casa. Usar este producto te permite tener un remedio eficaz para tu garganta sin necesidad de pasar por la farmacia. Si no lo tienes en casa, es un buen momento para comprarlo y descubrir en qué otros aspectos de tu salud es beneficioso. Y es que, al final, a quien no le gusta cuidarse un poco.

También debes saber que el bicarbonato de sodio ha sido usado durante mucho tiempo para tratar los problemas con el reflujo gástrico. Si eres una de las personas que lo padecen y no has encontrado nada que te los alivie, prueba los remedios con bicarbonato de sodio. En pocos minutos vas a sentirte como nuevo.

Además de usarlo para aliviar el dolor de garganta y el reflujo gástrico, el bicarbonato de sodio también se usa haciendo gárgaras para obtener una mejor limpieza bucal y de la garganta. No debes esperar a padecer de dolor de garganta para usarlo: si quieres una limpieza más profunda de tu boca sin usar productos más caros, prueba el bicarbonato. Verás que los resultados te sorprenderán.

El bicarbonato de sodio también es un gran aliado cuando queremos acabar con los mocos en las vías respiratorias. En caso de resfriado, gripe o incluso en los cuadros alérgicos, el bicarbonato reduce la cantidad de mocos que estos nos provocan. Nos sentiremos aliviados en unos minutos.

Como puedes ver, el bicarbonato es uno de los productos más versátiles que puedes tener en casa. Y, sobre todo, durante los meses de invierno cuando es mucho más fácil resfriarte y padecer dolores de garganta y mocos.

Si no sabías todo lo que puede hacer para tu salud, es un bueno momento para que te informes de ello. No solo ahorraras mucho dinero en la compra de medicación, sino que estarás tratando el problema con un remedio natural sin consecuencias para tu organismo.

