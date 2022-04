¿Has tenido que calmar últimamente los nervios de un amigo o familiar y has querido utilizar la expresión española 'no te rayes' para que no se preocupe demasiado? ¡Estupendo! Hasta aquí todo correcto. Pero, a la hora de escribir esta expresión, ¿es igual de sencillo o te han surgido dudas? ¿Cómo se escribe, 'no te rayes' o 'no te ralles'?

Nos encontramos ante uno de tantos ejemplos de palabras homófonas, en este caso 'rallar' y 'rayar', dos palabras que suenan igual pero tienen un significado distinto y distintas grafías. ¡Descubre cuál es la diferencia entre estas dos palabras!

Significado de rayar y rallar según la RAE

1. Rallar

Según el diccionario de la RAE (Real Academia Española) 'rallar' es un verbo transitivo que significa "desmenuzar algo con ayuda de un rallador". Es decir, lo que obtenemos después de restregar un alimento sólido, como por ejemplo queso, chocolate, verduras, etc., sobre la superficie metálica de este utensilio de cocina, se conoce como ralladura.

"Rallar" es un término que proviene de 'rallo', del latín rallum, voz que designa a la herramienta de cocina mencionada. Así pues, rallar no es otra cosa que la acción de usar un rallador.

2. Rayar

En cambio, rayar también procede del latín 'radire' (despedir rayos), y este verbo tiene varias acepciones relacionadas con trazar líneas, ya sea hacer rayas, subrayar o tachar un texto con rayas. También significa "deteriorar o estropear una superficie lisa con rayas o incisiones", como los desperfectos de las pantallas o de la chapa de un coche.

En este sentido, el uso del participio "rayado" acabó refiriéndose a los antiguos discos de vinilo que se quedaban atascados con la aguja del tocadiscos por las rayas que presentaba en su superficie. Este desperfecto ocasionaba una repetición constante y muy molesta de un corto fragmento de la canción grabada.

Esa concepción de disco rayado como algo irritante que no para de dar vueltas de forma insistente y cansina ha terminado instalándose coloquialmente en nuestro vocabulario a través del verbo rayar(se). En cuanto a su significado, sería algo así como 'trastornar(se)', 'perturbar(se)' o 'enojar(se)', 'volver(se) loco' u 'obsesionar(se)'.

Por lo tanto, la expresión correcta que debemos utilizar para dirigirnos a ese conocido angustiado es 'no te rayes'. De hecho, si le dijésemos 'no te ralles' estaríamos diciéndole que evite utilizar un rallador para frotar alguna parte de su cuerpo con el utensilio de cocina mecionado, algo completamente loco y fuera de lugar.

Diferencias entre rallar y rayar

En español, la gran cantidad de palabras homófonas existentes suele generar una gran confusión a la hora de escribir, lo que puede traducirse en un montón de errores ortográficos que podrían evitarse fácilmente conociendo el significado y las diferencias entre los términos que generen confusión.

Es lo que sucede a la hora de utilizar 'rallar' y 'rayar', dos palabras que cuesta distinguir si no tenemos clara cuál es la diferencia entre ambos términos.

Como hemos visto, el término 'rallar' con "LL" según el diccionario de la Real Academia Española puede tener distintos significados, entre los que podemos destacar los siguientes:

Desmenuzar un alimento restregándolo contra un rallador . Ejemplo: Mi abuela ralló los tomates para la comida con un rallador.

. Ejemplo: Mi abuela ralló los tomates para la comida con un rallador. Molestar o fastidiar con pesadez e importunidad. Ejemplo: ¡Eres tan pesado… Vete y no me ralles más! Sin embargo, esta acepción es muy antigua, concretamente de 1737, y según la RAE, su uso es muy antiguo, por eso en la actualidad hay tantas dudas sobre cuál es la forma correcta, 'no me ralles' o 'no me rayes'.

No obstante, al escribir 'rayar' con "Y" estaremos haciendo referencia a un término con acepciones muy diferentes a 'rallar', como por ejemplo:

Hacer rayas: Mi hermana pequeña rayó mi trabajo de biología y lo estropeó.

Mi hermana pequeña rayó mi trabajo de biología y lo estropeó. Tachar lo escrito con una o varias rayas: El profesor ha rayado todo lo que ha escrito Miguel en su examen.

El profesor ha rayado todo lo que ha escrito Miguel en su examen. Estropear una superficie lisa o pulida realizando rayas o incisiones: Los discos de vinilo acaban rayándose de tanto usarlos.

Los discos de vinilo acaban rayándose de tanto usarlos. Amanecer: A las 6 de la mañana raya el Sol en el horizonte.

¿Qué significa la palabra raya?

Rayar es un verbo, como hemos visto, pero la palabra raya es un sustantivo que puede tener varios significados. Estos son algunos de ellos:

Línea recta, larga y delgada que podemos trazar en cualquier siti o. Ejemplo: Quiero que traces una raya para separar los distintos significados.

o. Ejemplo: Quiero que traces una raya para separar los distintos significados. Línea recta que podemos hacernos en la cabeza a la hora de peinarnos. Ejemplo: Llevo toda la vida haciéndome la raya en el lado izquierdo.

Tipo de pez cartilaginoso . Ejemplo: El padre de Juan pescó una raya enorme para cenar.

. Ejemplo: El padre de Juan pescó una raya enorme para cenar. La frontera que separa varias regiones . Ejemplo: Llegaron hasta la raya que separa Francia de Italia.

. Ejemplo: Llegaron hasta la raya que separa Francia de Italia. Guion utilizado para empezar diálogos o separar palabras . Ejemplo: Cada frase de cualquier personaje de empezar con una raya.

. Ejemplo: Cada frase de cualquier personaje de empezar con una raya. Locución adverbial utilizada para expresar que tenemos algo o a alguien bajo control. Ejemplo: Lucía tiene a raya a su hermano, pues no le deja ver la tele hasta que no acabe sus obligaciones.

utilizada para expresar que tenemos algo o a alguien bajo control. Ejemplo: Lucía tiene a raya a su hermano, pues no le deja ver la tele hasta que no acabe sus obligaciones. Rebasar los límites fijados . Ejemplo: Al final, Elena y Cristina perdieron tanto los nervios que acabaron pasándose de la raya.

. Ejemplo: Al final, Elena y Cristina perdieron tanto los nervios que acabaron pasándose de la raya. Dosis de alguna droga. Ejemplo: Vi a Nuria haciéndose una raya de cocaína para animarse.

Para terminar, recuerda que el Diccionario de la Lengua Española recoge también la acepción rayar para referirse a 'volverse loco' o 'preocuparse en exceso'. Y recuerda, la RAE afirma que se trata de un vocablo utilizado sobre todo en el lenguaje juvenil. Por ejemplo:

Está rayada por el examen del jueves.

Se rayó muchísimo porque su mejor amiga ha dejado de hablarle.

Acabaron rayándose porque no entendieron el problema de matemáticas.

