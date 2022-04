Cómo hacer espaguetis de calabacín, una receta de verduras fácil, ligera y original

Comer sano es algo mucho más simple de lo que puede parecer. La sociedad española en la que vivimos y el poco tiempo que disponemos para cocinar, nos ha llevado a comer platos simples de preparar, pero con poco valor nutritivo. Por ello, cada vez son más los médicos que insisten en la necesidad de reducir el ritmo que llevamos en nuestro día a día y dediquemos más tiempo a lo más importante: la salud.

Sabemos que, con un poco de ganas y de tiempo, podemos llevar una alimentación de lo más saludable. Y, si tú eres una de las personas interesadas en empezar a comer mejor, nosotros tenemos una gran idea para ti: espaguetis de calabacín. Verás que son bastante simples de preparar, no van a robarte mucho tiempo y… ¡Están buenísimos! Te contamos cómo puedes hacer unos ricos espaguetis de calabacín.

Ingredientes para los espaguetis de calabacín

La receta de espaguetis de calabacín es muy simple de preparar. Pero, lo primero es lo primero; los ingredientes que vas a necesitar para cocinar unos espaguetis de calabacín para cuatro personas son los siguientes:

3 calabacines grandes o 6 de pequeños

Sal

Aceite de oliva

Ahora que ya sabes cuáles son los ingredientes necesarios para preparar esta receta, vamos a ver cómo hacerla paso a paso.

Paso a paso para cocinar espaguetis de calabacín

Lo primero que debemos hacer es cortar los espaguetis. Para ello, debemos cortar los calabacines en lonchas. Estas deben ser estrechas, pero largas. Ten en cuenta que, al cocinarlas, el agua del calabacín se evaporará y quedarán mucho más pequeñas. Después de cortar el calabacín en lonchas, debemos cortarlos a lo largo. El resultado final debe ser unas tiras iguales a los espaguetis o tallarines que puedes comprar en cualquier supermercado. Pese a que este es el paso más complicado de la receta, ten en cuenta que puedes ayudarte con mandolinas o con peladores de verduras. Hay muchos utensilios que puedes comprar por muy poco dinero que te ayudarán a cortar los calabacines a la perfección.

Ahora es momento de poner un poco de aceite en una cazuela y cuando esté caliente, añade las tiras de calabacín y las salteas. Recuerda que debes hacerlo a fuego muy fuerte y durante muy poco tiempo. 1 minuto suele ser suficiente. Cuando los tengas listos, los dejas en un plato. Ve con cuidado de no cocinarlos más de la cuenta, pues pueden quedar muy blandos y, al añadirle la salsa, quedarán como una pasta.

Para finalizar, debemos preparar la salsa. Puede ser cualquier tipo de salsa que a ti te guste, pues los espaguetis de calabacín van bien con todas ellas. Una salsa simple de tomate con cebolla puede ser una buena elección si buscas un plato rápido de cocinar. Si quieres algo más elaborado, puedes probar con una salsa marinera, la boloñesa o, incluso, una salsa de chorizo. Una vez tengas la salsa que más te gusta lista, es momento de añadir los espaguetis. Remueve bien para que la salsa impregne bien los espaguetis y dejarlo cocer durante unos 4 o 5 minutos.

Los espaguetis de calabacín salteados y los espaguetis de calabacín con champiñones son otros dos platos que puedes preparar usando los mismos ingredientes y siguiendo, casi, los mismos pasos. Lo único que debes hacer es, en vez de emplear, una salsa, añadirles los champiñones o bien saltearlos con otras verduras.

Ten en cuenta que hay muchas recetas para preparar pasta de verduras muy variadas. Ello te permitirá comer bien y de lo más original. Además, si tienes niños en casa, este tipo de pasta les va a encantar, a la vez que vas a darles todos los nutrientes necesarios para su correcto desarrollo.

Beneficios del calabacín

Las hortalizas, junto a las frutas y las verduras, son alimentos que no deben faltar en tu dieta. Son números los beneficios para la salud que estos nos ofrecen y, además, dan un sabor muy particular a todos nuestros platos.

El calabacín, para empezar, es una hortaliza que nos ofrece mucha hidratación. Tiene una gran cantidad de agua en su composición. Por ello, lo cocines como lo cocines, siempre mantendrá parte de ella.

Este alimento también nos ayuda a depurar nuestro organismo y con la pérdida de peso. Por ello, es fácil verlo en este tipo de dietas. El colesterol es otro problema de salud de lo más frecuente en nuestra sociedad y el calabacín nos ayuda a reducirlo.

Por último, vamos a mencionar que el calabacín también es un gran aliado a la hora de mejorar nuestra salud cardiovascular y controlar la presión arterial.

Con todo, podemos decir que el calabacín es un alimento tan completo como sano que no puede faltar en nuestra dieta.

Otros platos que puedes cocinar con calabacín

Además de los espaguetis de calabacín, hay infinidad de recetas que se pueden hacer también con él. Por ejemplo, una tortilla de calabacín es ideal para estos días en los que quieres comer bien, pero que no dispones de mucho tiempo. Es muy rápida de hacer y bastará con que dediques tan solo 20 minutos de tu tiempo a cocinarla.

La lasaña de calabacín, la crema de calabacín y el calabacín rebozado son otras ideas que puedes tener en mente cuando vayas a preparar platos con este ingrediente.

Como ves, cocinar unos espaguetis de calabacín es bastante simple y de lo más saludable. Recuerda que, para comer sano, lo mejor es hacerlo con platos muy variados. De este modo, al ser un poco creativo y original, no tendrás la sensación de estar comiendo lo mismo, aunque uses los mismos ingredientes. Añadir este alimento a tu dieta, no solo te aportará muchos beneficios para la salud, sino que, además, disfrutarás de recetas simples de cocinar compatibles con el poco tiempo del que disfrutas.

