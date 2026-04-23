La mejor fabada del mundo y el mejor cachopo de España salen de la misma cocina: así es una de las sidrerías 'top' de Gijón

La sidrería Río Astur, ubicada en Gijón, se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la gastronomía asturiana gracias a un doble reconocimiento que pocas cocinas pueden exhibir: elaborar la mejor fabada del mundo en 2026 y haber firmado uno de los mejores cachopos de España en los últimos años. Este establecimiento, de origen familiar, combina tradición, técnica y producto para situarse en la élite culinaria del Principado.

En la última edición del concurso “La Mejor Fabada del Mundo”, celebrado en Villaviciosa este pasado martes 21 de abril, Río Astur obtuvo el primer premio tras imponerse a más de una veintena de participantes, en su mayoría asturianos.

El jurado, compuesto por reconocidos chefs y expertos gastronómicos, valoró especialmente la calidad del producto, el equilibrio del compango y la ejecución técnica del plato.

La fabada de Río Astur, la vencedora de 2026.

Detrás de la receta ganadora hay un nombre propio: Ángel Fernández, cocinero de apenas 23 años, que ha heredado la tradición familiar y la ha afinado con precisión. Su fórmula no esconde secretos extravagantes, sino disciplina. Desde la selección rigurosa de la faba, un compango impecable al control absoluto de los tiempos.

El resultado es una fabada que respeta la ortodoxia, pero que emociona por su equilibrio: melosa, profunda, sin estridencias. Un plato que, como exige la tradición, habla de producto, paciencia y memoria.

Un cachopo de campeonato

Pero si la fabada ha llevado a Río Astur a la cima en 2026, el cachopo ya lo había hecho antes. En 2021, el local ganó el Concurso Nacional de Cachopos en el Salón de Gourmets, consolidando una reputación que hoy parece incontestable.

El cachopo campeón que firma Río Astur.

Aquí, el cachopo se presenta generoso, crujiente por fuera y fundente por dentro. No es solo una cuestión de tamaño —que lo hay—, sino de equilibrio: carne tierna, rebozado ligero y un relleno que no invade, sino que acompaña. Un plato que, lejos de caer en excesos, demuestra que incluso las recetas más contundentes pueden ejecutarse con elegancia.

Tradición familiar, cocina sin gluten y sidra con denominación

Fundada en 1986 como un bar de barrio, Río Astur ha evolucionado sin perder su esencia. Hoy sigue siendo un negocio familiar donde la hospitalidad es parte del menú. José Ángel Fernández, su fundador, convirtió la fabada en plato insignia; ahora es su hijo quien recoge el testigo y lo proyecta hacia el futuro.

Uno de los rasgos que distingue a esta sidrería es su compromiso con una cocina 100% sin gluten, lo que la convierte en un referente para personas celíacas sin renunciar a la autenticidad del recetario asturiano. A ello se suma una cuidada selección de sidras con Denominación de Origen Sidra de Asturias, escanciadas con el ritual que exige la tradición.

La sidrería Río Astur por dentro y sidra siendo escanciada.

Que la mejor fabada del mundo y uno de los mejores cachopos de España salgan de la misma cocina no es casualidad. Es el resultado de décadas de trabajo, de respeto al producto y de una evolución que no rompe con el pasado, sino que lo perfecciona.

Río Astur no es solo una sidrería referente en Gijón; es un ejemplo de cómo la cocina popular puede alcanzar cotas de excelencia sin perder su alma.