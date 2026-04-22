El nuevo restaurante que Guía Michelin recomienda en Sevilla para comer en la Feria de Abril: con menú de 7 platos por 48 €

Ravioli de cebolla cremoso, sobre bizcocho de cebolla y un consomé de cebolla con vino blanco. Eva Urru Yo

Este martes 21 de abril ha dado comienzo la Feria de Abril de Sevilla 2026. El encendido de las luces de la portada del recinto ferial, conocido como el 'alumbrao', tuvo lugar la medianoche del lunes 20 al martes 21, inaugurando así una de las fechas más importantes para los sevillanos.

Durante estos días, miles de personas recorrerán las casetas del Real, bailarán sevillanas, vestirán con trajes de flamenca y chaquetillas, disfrutarán de paseos de caballos, y comerán raciones de pescaíto frito, tortilla de patatas, jamón ibérico, salmorejo o gazpacho. Y, por supuesto, no faltará tampoco el famoso rebujito.

Pero, más allá del picoteo rápido, algunos querrán sentarse a descansar y disfrutar de una velada algo más pausada. Para ello, os traemos una sugerencia que la Guía Michelin ha incluido este mismo mes en su selección de Restaurantes Recomendados: el restaurante Yo, en pleno casco antiguo de la ciudad.

"Desconocemos si Cupido metió baza en esta historia; sin embargo, está claro que Stefano Deidda y Eva Urru... ¡sintieron un flechazo por Sevilla cuando conocieron la ciudad!", cuenta la guía roja.

Y es que Stefano y Eva, al frente de Yo, son una pareja de origen italiano que se quedó tan prendada de Sevilla que decidió abandonar Dal Corsaro, su exitoso restaurante en Cagliari (tenían una estrella Michelin), y trasladarse a España para emprender este proyecto "más libre y personal".

Situado en una callejuela a pocos pasos del Museo de Bellas Artes, el establecimiento ofrece "una cocina gourmet sin ataduras, de marcado tinte contemporáneo, pero no exenta de connotaciones viajeras". Así pues, en sus platos conviven guiños andaluces, galos y transalpinos.

Uno de los platos de Yo. Guía Michelin

Todo ello articulado a través de dos menús degustación: Esencial y Esencia. El primero tiene un precio de 48 euros e incluye siete pases, como el atún marinado con ajo blanco y polvo de uva o el parfait de hígado con Pedro Ximénez, wafer de hinojo y puré de manzana. El segundo cuesta 75 euros y sirve unos 12 pases, como la costilla de cerdo glaseada con crema de maíz asado y ciruela confitada.

Además, la guía destaca platos como el raviolo cremoso de cebolla y queso, sopa de cebolla y vino blanco, o su tartar de vaca, gel de col morada, shiso y yema de huevo ahumada.

Por último, la carta de vinos se presenta como una selección corta pero cuidada, pensada para acompañar con elegancia su cocina. Predominan vinos blancos frescos y de carácter (Godello, Albariño, Verdejo o Malvasía) junto con tintos de Bobal, Tempranillo y Garnacha procedentes de zonas como Jumilla, Valencia o Rioja, muchos de ellos disponibles por copa para facilitar el maridaje a lo largo del menú.

Completan el recorrido cavas clàssics Penedès, vinos orange wine y algún PX dulce que dialoga con los toques salados y caramelizados de la cocina.