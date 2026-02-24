El mejor nuevo restaurante de Aragón está en un bonito pueblo de 500 vecinos: ternasco "con fuego natural" desde 24 euros

Este lunes ha tenido lugar la XI Gala de Premios Macarfi en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que ha reunido a grandes chefs del panorama nacional e importantes personalidades del sector gastronómico.

Durante la ceremonia, el restaurante Lo Coscoll ha sido incluido en el top 100 de Aragón —ocupa el puesto 61— y, sobre todo, ha sido seleccionado como la mejor apertura reciente de la región en esta edición de 2026.

"Un honor", ha declarado el establecimiento como respuesta a la noticia. Pero este local no sólo brilla por su cocina, también por su ubicación: se encuentra en La Fresneda (Matarraña, Teruel), uno de los pueblos más bonitos de España, con unos 459 habitantes.

Ubicado en plena plaza mayor, está muy centrado en producto local y brasas. Como ellos mismos afirman, "el 90 %" de los platos se elaboran en su horno Josper, "usando exclusivamente troncos de maderas de almendros y olivos del Matarraña".

Según aseguran, esta técnica "natural y sana" aporta un aroma y un sabor inconfundibles que son idóneos para los productos de su tierra.

Esos productos los encontramos en la carta, como los torreznos de Soria acompañados de pan al horno con AOVE de trufa blanca, los huevos rotos de corral con jamón D.O. Teruel o la selección de quesos de la Fresneda, entre los entrantes.

Uno de los platos del restaurante. Lo Coscoll

A modo de principal ofrecen platos como la longaniza aragonesa, las costillas de Ternasco de Aragón (24 €), el atún de aleta amarilla, la pierna de Ternasco de Aragón o la carrillada de cerdo.

No podemos olvidar sus dulces caseros, con opciones tan irresistibles como el cubo de turrón con helado de turrón I.G.P. Jijona, la torrija clásica, la mousse helada de melocotón de Calanda o la cuajada de leche de oveja con turrón I.G.P Jijona y sal negra de Islandia, entre otros postres muy apetecibles.

El ambiente del restaurante es rústico, pequeño pero con encanto, perfecto para una escapada de fin de semana y para conocer este precioso pueblo con un centro histórico declarado Bien de Interés Cultural.

Recordemos que la guía gastronómica Macarfi se alimenta de las reseñas de más de 2.000 embajadores o gastrónomos independientes. Gracias a estas personas, su equipo valora, analiza y puntúa cerca de 5.000 restaurantes en España, fusionando todas las opiniones recibidas en una sola crítica realista, actualizada y ponderada.

Cada restaurante que aparece en Macarfi está validado por su equipo, con una valoración basada en cuatro aspectos principales: comida, decoración, servicio y precio.