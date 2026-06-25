El bar de toda la vida donde Martínez Almeida es cliente habitual: huevos con patatas famosos "en todo el mundo"

¿Qué tienen en común Severo Ochoa, el rey emérito, Julio Iglesias, Bill Clinton, Sara Montiel, Los del Río y José Luis Martínez Almeida? La respuesta es mucho más sencilla de lo que imaginas: un plato de huevos fritos con patatas.

Más concretamente, los que se sirven en Casa Lucio , el legendario restaurante de la Cava Baja de Madrid que desde 1974 ha convertido un plato humilde en uno de los más reconocidos de la gastronomía española.

Y ahora podemos conocer toda su historia en Los Sabores de la Memoria , la docuserie producida por El Rugido Producciones que se emite actualmente en Telemadrid y que también podrá verse también en Prime Video.

De Serranillos a la Cava Baja: la historia de Lucio

Lucio Blázquez nació el 12 de febrero de 1933 en Serranillos, un pequeño pueblo de Ávila. Con apenas 11 o 12 años, su padre lo trajo a Madrid para que trabajara en la hostelería, y fue ahí, en la Cava Baja, donde comenzó todo.

Allí, en el Mesón del Segoviano -el mismo local que hoy ocupa Casa Lucio-, empezó a trabajar con Doña Petra haciendo lo que podía hacer un chico de su edad: limpiar, hacer los recados...

Pero lo que le faltaba en experiencia lo compensaba de sobra con simpatía. Según recuerda su hija María Blázquez, "lo mismo que podía ganar una peseta al día, pues igual ganaba 15 o 20 de las propinas que le daban por lo simpático que era".

Con el paso de los años, cuando Doña Petra decidió retirarse, le ofreció el local. Con mucho miedo, pero también con toda la determinación del mundo, Lucio decidió quedárselo y el 4 de noviembre de 1974 abrió Casa Lucio . Desde el primer momento le fue bien.

Cinco décadas más tarde, el restaurante es toda una institución. No solo de Madrid, sino en el mundo entero. Prueba de ello son las fotografías que recuerdan a los visitantes más ilustres.

El cómico Pedro Ruiz, habitual del local y uno de los participantes en el episodio, lo resume con una sola frase: "Lucio es el corazón de Madrid".

Martínez Almeida, un gran admirador

Entre los clientes habituales de Casa Lucio figura José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. En el episodio de la docuserie, el regidor de la capital no escatima en elogios hacia Lucio y su casa.

"¿El que más ha hecho por Madrid, con diferencia?", le pregunta Almeida a Lucio, para después añadir "que no hay nadie que no haya venido a comer a Lucio". "En el mundo", puntualiza Lucio.

Y, haciendo gala de la admiración que siente por el cocinero, no duda en comentar que "los bajitos somos así, aprendemos de los más grandes".

Los huevos que conquistaron el mundo

Que los huevos estrellados con patatas de Casa Lucio sean famosos en todo el planeta no es una exageración.

Lo es tanto que el artista Cristóbal Toral, otro de los comensales ilustres que participan en la docuserie, los define sin rodeos como "una obra de arte".

"Conseguir de algo tan sencillo como los huevos, las patatas, hacer algo que se conoce en el mundo entero. Los huevos estrellados, las patatas, es, en el fondo una obra de arte que ha creado Lucio. Lo conoce todo el mundo".

La historia de este plato da una idea de la personalidad de Lucio. Según explica Ana Escobar, de la agencia Acción y Comunicación, cuando diseñó la carta, nadie apostaba por los huevos con patatas.

El argumento en contra fue tan simple como que eso era lo que la gente comía en casa. Pero Lucio no atendió a razones. "A mí me encantaba esa receta, y dije, esta receta se pone, punto", le contó a la periodista.

Los huevos de Lucio El Rugido Producciones

El secreto, según explica Sergio, el cocinero de la casa, está en esos pequeños detalles que son los que, al final, convierten lo humilde en extraordinario.

Los huevos son de gallinas criadas en el suelo en la provincia de Ávila; la patata, gallega, llega cada día, se pela, se lava y se corta al momento.

Y el truco está en que la patata no se fríe, sino que se confita a baja temperatura para que absorba el huevo al romperlo sobre ellas. "En principio parece un plato sencillo, pero tiene su rollo", admite el cocinero.

Una cocina de mercado con alma castellana

Más allá de los huevos estrellados, Casa Lucio ofrece una cocina castellana basada en el producto de temporada y de mercado.

María Blázquez describe la oferta como una carta viva y cambiante: "Cuando están las alcachofas, hay unas alcachofas riquísimas. La carne, tenemos una carne estupenda. Siempre compramos lo mejor que hay en el mercado. Tenemos un pescado riquísimo".

Los platos del día son otro de los grandes atractivos de la casa: los lunes, lentejas; los martes, fabada; los miércoles, cocido madrileño; y los jueves, pochas con almejas.

Junto a los huevos estrellados, otros clásicos que no faltan en la carta son los callos de ternera -"hay gente que viene aquí solamente a comer callos", explica María—, el rabo de toro, el jarrete de ternera y el cochinillo.

Un recetario que, según Ana Escobar, representa "una cocina muy de casa, muy lo que tú podías comer en tu hogar", pero llevada a su máxima expresión.

En 2025, el reconocimiento institucional llegó de la mano de la Guía Repsol , que concedió a Casa Lucio su Sol, distinguiendo así una trayectoria de cinco décadas de excelencia y coherencia gastronómica.

Un legado en buenas manos

A sus más de 90 años, Lucio ya no puede estar al pie del cañón con su chaquetilla blanca como antaño, pero el restaurante sigue siendo fiel a sus orígenes gracias a sus hijos María, Javier y Fernando, que han recogido el testigo con la misma dedicación.

El cantaor Pitingo, que conoció a Lucio cuando tenía 17 años y al que considera uno de sus grandes apoyos, lo ve claro: "De los buenos manantiales se forman los buenos ríos. Y ahí están sus hijos, que son maravillosos".

Los componentes del grupo Los del Río, que llevan frecuentando Casa Lucio desde sus primeros tiempos -"cuando estábamos tiesos"- y que consideran a Lucio "el número uno de la Cava Baja", tampoco dejan lugar a dudas: "Has hecho que Madrid crezca en la Cava Baja de una manera única. Pero única de verdad".

Casa Lucio no es solo un restaurante. Es un trozo de la historia de Madrid.