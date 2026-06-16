Botín, restaurante más antiguo del mundo en Madrid: bodega del siglo XVI y un fuego que no se ha apagado en 300 años

Hay un fuego en pleno centro de Madrid que lleva más de 300 años sin apagarse. Y no, no es una licencia poética.

En el número 17 de la calle Cuchilleros, a unos pasos de la Plaza Mayor, el horno de leña de encina de Casa Botín lleva ardiendo de forma ininterrumpida desde 1725.

Ha resistido guerras, cambios políticos, transformaciones sociales y todas las revoluciones gastronómicas que se le han puesto por delante. Ni siquiera se apagó durante el confinamiento de la pandemia.

Esa llama centenaria es la protagonista de uno de los episodios de Los sabores de la Memoria, una serie documental producida por El Rugido Producciones en asociación con la Academia Madrileña de Gastronomía, que propone un viaje por algunos de los restaurantes más emblemáticos de la capital.

Establecimientos que se han convertido en auténticos guardianes de la historia de la ciudad. Y ninguno encarna mejor esa idea que Botín.

El restaurante más antiguo del mundo

Botín figura en el Libro Guinness de los Récords como el restaurante más antiguo del mundo en funcionamiento. No es una etiqueta caprichosa.

Como recuerda su propietario, José González -a quien muchos llaman Pepe Botín-, el reconocimiento se sostiene sobre cuatro condiciones que muy pocos negocios pueden cumplir a la vez: haber estado siempre en el mismo sitio, con el mismo nombre, con la misma actividad y, sobre todo, de forma ininterrumpida desde 1725.

Casa Botín en 1887

Esa continuidad le ha valido otros honores en su año del tricentenario. En 2025, la Comunidad de Madrid le concedió la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, distinguiéndolo como "uno de los referentes de la mejor cocina tradicional en Madrid".

Y la revista Forbes lo sitúa entre los diez mejores restaurantes clásicos del mundo, con su cochinillo y su cordero asado al estilo castellano como platos estrella.

Un fuego que no se puede apagar

Aquí está una de las claves que el documental desvela y que poca gente conoce. El horno de Botín no se mantiene encendido por romanticismo, sino por pura necesidad estructural.

Construido con azulejo refractario y datado en la propia fundación de la casa, ese horno lleva casi tres siglos soportando calor y funcionando con calor. Si se dejara enfriar hasta temperatura ambiente, el material empezaría a resquebrajarse y a venirse abajo en cuanto se volviera a arrancar para los asados.

Mantener viva la llama es, literalmente, sostener en pie el corazón del restaurante. Como resume Alberto Fernández Bombí, crítico gastronómico, a excepción de algunos árboles del Retiro, no hay en Madrid un "ser vivo" que haya permanecido encendido desde 1725.

La "llama cochinera" que resistió al confinamiento

El capítulo más reciente de esa resistencia tuvo lugar durante la pandemia. En 2020, mientras toda la hostelería española bajaba la persiana, el horno de Botín siguió alimentándose cada día durante los más de tres meses que duró el cierre.

Marcos Espasandín, segundo jefe de cocina, lo cuenta en primera persona. Vivía enfrente del restaurante y se acercaba a primera hora a echarle unos leños, volvía a mediodía y regresaba por la noche para cebar el fuego.

"Quedó el restaurante cerrado y el fuego encendido", recuerda el cantante Ramoncín en el documental. González lo bautizó haciendo gala de humor castizo como la "llama cochinera" que no se dejó morir ni con la Covid.

El "abuelo" del delivery

Bajar las escaleras de Botín es bajar en el tiempo. El restaurante se reparte en cuatro plantas, pero la más fascinante está bajo tierra: una bodega de 1590.

Se trata de una cueva del siglo XVI donde todavía se aprecia la cimentación del edificio original, con piedras de pedernal que se cree pueden proceder del derribo de la antigua muralla medieval que pasaba por la calle Cuchilleros. Desde allí conectaban, además, los pasadizos que recorrían el Madrid subterráneo.

En su origen, Botín no era un restaurante tal y como hoy lo entendemos -esos nacieron después de la Revolución Francesa-, sino una posada en la que cocinaban las viandas que los huéspedes traían consigo, un alojamiento con alma de taberna.

Por eso, Botín es "el abuelo" de todos nuestros bares, restaurantes y casas de comidas. Incluso del delivery.

"Existen muchas referencias escritas de cómo se pedía comida a Botín para llevar a casa", apunta Helena Vaello, de la Academia Madrileña de Gastronomía.

Es decir, que la práctica de pedir comida para llevar ya formaba parte de la vida cotidiana madrileña, ligada a este establecimiento, un buen puñado de años antes de que existieran las apps y los repartidores en moto.

Un viaje por la memoria gastronómica de Madrid

Los actores Catherine Deneuve y Marcello Mastroianni en Casa Botín Cedida

Por sus mesas han pasado desde Goya -según la leyenda- hasta Hemingway, que lo inmortalizó en Fiesta y en Muerte en la tarde; de Pérez Galdós a Frank Sinatra, Ava Gardner, Woody Allen, Catherine Deneuve o Marcello Mastroianni.

Pero, como señala Ramoncín, "Botín es Botín" y entrar sigue siendo un viaje en el tiempo, con su olor a leña y su caja registradora National de 1920 presidiendo la entrada.

Los Sabores de la Memoria

Los sabores de la Memoria, compuesta por ocho capítulos, puede verse en Telemadrid y Prime Video y recorre, además de la de Casa Botín, la trayectoria de Lhardy, Casa Alberto, Horcher, Casa Lucio, Zalacaín, Sacha y Coque.

Ocho templos que, como ese horno que nunca se apaga, siguen guardando la memoria de una ciudad entera.