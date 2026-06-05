Bad Bunny vuelve a abrir el debate de la tortilla de patata: la cocina española se cuela en sus conciertos

A estas alturas del partido, pensar que la gastronomía está exenta de politizarse sería una insensatez. Muchos son los productos y recetas que se han convertido en debate territorial. Que si la paella lleva este o este otro ingrediente; que si la prohibición de la pesca de angula debería ser generalizada para evitar su total extinción, y así un sinfín de cuestiones que se van sucediendo. Buena cuenta de ellas da el periodista Rafael Tonon en su libro Las revoluciones de la comida (Planeta Gastro), por si se quiere profundizar.

Así, la gastronomía está en boca de todos y consigue que el hecho de hablar sobre el pulpo a la gallega que comimos en Cambados el verano pasado nos conecte con un recuerdo o contar cuál ha sido el último restaurante que hemos visitado nos acerque a un grupo de gente.

Y cómo no mencionar la tortilla de patata, que sigue siendo uno de los símbolos gastronómicos más reconocibles de España, y el debate continúa muy vivo. Tanto que hasta el mismo Benito Antonio Martínez Ocasio lo ha llevado hasta sus conciertos con el fin de conectar con la gente. Una jugada bastante inteligente la de Bad Bunny, otra de tantas.

El Sapo Concho, la mascota de Bad Bunny que 'se cuela' en su álbum para reflexionar sobre asuntos políticos y culturales.

Al cantante puertorriqueño 'le queda poco para sacarse la residencia' en Madrid, donde su paso por el estadio Riyadh Air Metropolitano con diez actuaciones se ha convertido en un fenómeno social y mediático.

Aunque estos días gran parte de la atención se ha centrado en “La Casita” —un espacio escénico de sus conciertos que ha generado debate por la selección de sus invitados—, durante unos minutos la gastronomía también acaparó la atención de los espectadores.

El Sapo Concho, la mascota de Bad Bunny, debatiendo con el público de Madrid sobre si la tortilla de patata lleva o no cebolla. Natalia Martínez

Durante el concierto del pasado 2 de junio, entre canción y canción, mientras que Benito se cambiaba de escenario y vestuario, sacó a su Sapo Concho —el sapo nativo y endémico de Puerto Rico, convertido en imagen de los visuales de su álbum Debí Tirar Más Fotos, que representa conciencia, reflexión y memoria— para entretener a más de 60.000 espectadores.

Concho, que tonto no es, supo cómo ganarse al público formulando una de las preguntas más controvertidas y repetidas del recetario español: "¿La tortilla de patatas va con cebolla o sin cebolla?"

Como era de esperar, los asistentes reaccionaron con opiniones divididas, reflejando la falta de consenso sobre la receta auténtica, a pesar de que las encuestas apunten a que un 70% de la población la prefiere con cebolla.

Puede que a Concho no le quedara clara la respuesta, pero lo cierto es que el personaje logra que la cultura y la gastronomía española se cuelen en el espectáculo. No es el único guiño que le hace al repertorio cañí en el transcurso de esos 10 minutos, también hubo mención al gazpacho y al bocadillo de calamares.

La portada del álbum de Bad Bunny 'Debí Tirar Más Fotos'.

Platos insignia de la cocina española de los que probablemente haya podido disfrutar estos días Bad Bunny, al que además de perrear, le gusta comer. Al artista se le pudo ver en compañía de Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex, que hizo de anfitriona llevándole a cenar a Bascoat, uno de los vascos más apreciados de la capital.

También, durante su concierto del pasado 3 de junio, uno de los cocineros, Aldo Sebastianelli, que triunfa en Madrid junto a su socio, Jorge Calen, en Gustoo, un solicitado espacio —el número 21— en la segunda planta del mercado de San Antón, en el barrio de Chueca.

Que la gastronomía es un lenguaje universal lo sabe bien el puertorriqueño que ha llevado la tortilla de patata hasta el escenario y está llevando de gira por el mundo un álbum donde la comida -como la banana, el café o el ron- juega un papel esencial en la reivindicación cultural.