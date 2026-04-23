7 libros 'gastro' para regalar(se) este Sant Jordi: recetarios imprescindibles, coctelería y una oda al almuerzo valenciano

Hoy, 23 de abril, se celebra el Día del Libro, una fecha que celebra ese refugio que es la lectura, que con sus páginas acompaña nuestras vidas.

Ya sea a través de recetas, ensayos sobre una determinada cocina o autobiografías de reconocidos chefs, en su caso, los libros de gastronomía despiertan el apetito y sacian las ganas por seguir aprendiendo.

Qué mejor homenaje que aprovechar la ocasión para seguir alimentando el conocimiento y regalar (o regalarse) gastronomía. Aquí van algunas de las últimas incorporaciones que se han hecho un hueco en la biblioteca de Cocinillas.

'Esmorzaret. Anatomía del almuerzo a la valenciana', Marta Hortelano

'Esmorzaret. Anatomía del almuerzo a la valenciana', Marta Hortelano

La periodista Marta Hortelano ha escrito un libro. Y no cualquier libro. La editorial Debate acaba de publicar la primera obra de esta orgullosa conquense afincada en Valencia desde 2003, que lleva desde entonces inmersa en el mejor ritual gastronómico del que presume la comunidad: el esmorzaret.

Lejos de ser otro libro con una ruta de bares que celebran el esmorzaret, es un recorrido por los bocadillos más emblemáticos que lo componen, con sus recetas. No falta el mítico Almussafes (de sobrasada, cebolla y queso) , ni el Blanco y negro (con longaniza y morcilla), pero tampoco el 'Cocobocata' que marcó a la periodista desde bien pequeña.

Los 20 iconos de Madrid, Manu García del Moral

'Los 20 iconos de Madrid', Manu García del Moral (Ediciones La Librería)

Se publicó el año pasado, pero sigue siendo una buena brújula para cualquier gato que se precie, o para quien sea que quiera conocer mejor la capital de España (que, dicen, es España dentro de España, ¡casi nada!).

Una obra especialmente útil sobre todo ahora que la ciudad se llena de luz y los planes al aire libre empiezan a recuperar protagonismo. Manu García del Moral reúne en estas páginas lugares emblemáticos como el Parque del Retiro o la Plaza Mayor, experiencias como un atardecer en Templo de Debod e iconos gastronómicos como el bocadillo de calamares o la caña de Mahou.

Y ya que hablamos de Madrid: si del 23 al 26 de abril estás por la ciudad, el restaurante Uskar y la firma Dehesa de Monteros ha preparado una experiencia gastroliteraria deliciosa en pleno barrio de Embajadores. Quienes acudan al establecimiento con un libro podrán probar una tapa con ibéricos acompañada de una copa de vino elegida según la temática de su lectura.

Este maridaje correrá a cargo del sumiller Raúl García, que seleccionará el vino entre las más de 200 variedades de uva de su bodega, creando así una experiencia personalizada y única. ¡Todos a leer y a comer!

'No sé y otras certezas sobre lo que comemos y lo que somos', Andoni Luis Aduriz

'No sé y otras certezas sobre lo que comemos y lo que somos', Andoni Luis Aduriz (Planeta Gastro).

El chef al frente del restaurante con dos estrellas Michelin Mugaritz (Guipúzcoa) viene a hacernos reflexionar. Nada nuevo viniendo de Aduriz, cuya creatividad en la cocina es transgresora y desmedida.

Su nueva obra, editada por Planeta Gastro, recoge en sus páginas dudas y certezas que arroja tras más de diez años de escritura y más de medio siglo de experiencias. Si algo se propone Aduriz desde su discurso en la mesa y en las páginas es inspirar y alimentar conciencias y cuestionar cómo el acto de comer no es simplemente un acto.

Fermentos. La gastronomía de los microorganismos y las enzimas, Basque Culinary Center

'Fermentos. La gastronomía de los microorganismos y las enzimas', Basque Culinary Center (Planeta Gastro)

Publicado por el Basque Culinary Center y editado por Planeta Gastro, esta obra colectiva reúne a Eneko Izcue, Cipriano Carrero y Esther Merino, bajo la dirección editorial de Sasha Correa, este libro mira al presente —y al futuro— con curiosidad científica.

Aquí, la fermentación deja de ser tendencia para consolidarse como herramienta. El libro navega entre lo doméstico y lo experimental: de un yogur o un kimchi a la sofisticación de hongos como Rhizopus oryzae o Aspergillus sojae.

Lo interesante es su enfoque transversal: ciencia, cocina y universo líquido dialogan para ofrecer algo poco habitual en publicaciones gastronómicas —rigor sin perder seducción. Es un libro que invita tanto al neófito como al profesional a repensar la despensa como un espacio vivo y mutable.

Madrid Cocktail. Memoria líquida de la capital, François Monti y Abraham Rivera

'Madrid Cocktail. Memoria liquida de la capital', François Monti y Abraham Rivera (Abalon Books)

Impulsado por la Academia Madrileña de Gastronomía y firmado por François Monti y Abraham Rivera, con la mirada fotográfica de Estanis Núñez, este libro es una inmersión en más de un siglo de historia líquida.

Desde la mítica barra de Chicote —símbolo de una elegancia que definió los años veinte— hasta la efervescencia creativa de las coctelerías actuales, la obra traza una narrativa donde cada cóctel cuenta una historia y cada bartender es un narrador.

Aquí no solo hay recetas; hay entrevistas, escenas y una cartografía emocional de Madrid entendida como ciudad que se agita con carácter.

El valor del libro reside en su doble lectura: como archivo cultural y como guía viva. Es, en esencia, una oda a la hospitalidad, al ritual del brindis y a una ciudad que ha hecho del beber bien una forma de identidad.

Paradiso, Giacomo Giannotti

'Paradiso', Giacomo Giannotti (Editorial Flâneur)

En Paradiso, el bartender Giacomo Gianotti no sólo presenta un libro de coctelería, sino el manifiesto creativo del que ha sido coronado como el mejor bar del mundo. A través de sus páginas, Giannotti recorre su trayectoria desde la tradición heladera de su familia en Italia hasta la vanguardia del barrio del Born en Barcelona.

La obra destaca por elevar la mixología a una experiencia multisensorial, donde la técnica —que incluye desde clarificaciones hasta el uso de nitrógeno líquido— se pone al servicio de la narrativa. Lejos de ser un simple recetario, el libro profundiza en la filosofía del "residuo cero" y en el diseño de vajillas escultóricas que convierten cada trago en una pieza de arte.

Carbonara con nata, Javier Brandoli

'Carbonara con nata', Javier Brandol (Viajes al Pasado)

El libro de Javier Brandoli, periodista y corresponsal para varios medios españoles en países de África, Asia y América, lleva por título el nombre de uno de los platos que más divide a quienes les gusta la cocina y la gastronomía. Sobre todo si hablamos italiano.

Editado por Viajes al Pasado (VAP), Carbonara con Nata no es un libro de recetas, salvo por las conclusiones que sacas capítulo a capítulo de cómo las contradicciones del mundo se nos van atragantando por la vida, por no entender muchas veces los ingredientes del que está hecho.

Tampoco es un libro de cocina aunque habla de sabores y olores. Son historias cotidianas de personas que sólo de la mano del trabajo de corresponsales comprometidos como Brandoli saltan a los medios de comunicación para alertarnos de que esas son las cosas que deberíamos poner sobre la mesa de vez en cuando y no todo lo que dicen políticos y gobernantes.

Esa aldea cada vez más global es el escenario donde aparecen hogares, trincheras, fronteras invisibles, lealtades surrealistas, identidades para todos los gustos y, casi siempre, violencia y fragilidad.

Es el itinerario de un viaje donde el hambre tiene mucho que decir aunque no sea físico todo el tiempo, sino también de poder, orgullo, posesión o vanidad. Donde el fuerte y el débil están a un paso de intercalar los papeles según cómo se mire. Y el que lo mira sigue siendo clave para entender de dónde venimos y sobre todo, hacia dónde vamos.