El pulpo de Asturias, al límite: "Hemos pensando cerrar la pesquería; antes pescábamos 100 kilos, ahora 20 o nada"

Desde hace dos semanas, Julio Blancoya no pesca ningún pulpo en Asturias. Ni él ni nadie. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha decretado la veda total en la zona occidental del Principado, "en el tramo comprendido entre la ría del Eo y la del Nalón, en San Esteban".

¿La razón? Las capturas en las lonjas han caído a niveles mínimos históricos y quieren subsanarlo dando un 'respiro' a la especie para que no colapse —no obstante, se ha comprobado que la sobrepesca no es el motivo de su desaparición, sino factores ambientales y climáticos—. "Cuanto más cuidados estén los pulpos y más adultos sean, más posibilidades habrá de que se recuperen, aunque no sabemos si es la solución", reconoce Francisco González, Director General de Pesca del Principado.

La medida afecta a 40 embarcaciones, entre ellas la de Julio, pescador en Puerto de Vega y presidente de ARPESOS (Asociación de Armadores de Pesca Artesanal del Occidente Asturiano). "Estamos pensando cerrar la pesquería, hace tres años pescábamos 100 kilos, o 150, 180..., depende del modelo de nasa; ahora lo normal son 20 kilos, o sólo uno, o nada", lamenta.

Su pesquería de pulpo fue la primera del mundo en obtener en 2016 la certificación MSC (Marine Stewardship Council), un sello que garantiza su sostenibilidad y su trazabilidad, es decir, que no hay sobrepesca, que hay un respeto por el ecosistema, y que el producto realmente procede de Asturias y no es pulpo congelado importado de otras regiones con normativas más laxas. "Nos sentimos orgullosos de tener este certificado, es un prestigio", asegura Julio.

"MSC cambió la forma de pescar, impuso unas reglas de juego diferentes en las que se redujo el número de nasas por embarcación", cuenta Francisco. "Al principio todos eran reticentes, pues pensaban que si había menos capturas, habría una menor rentabilidad, pero no fue así: la rentabilidad se incrementó y el volumen de trabajo fue menor", agrega.

En ese sentido, se deduce, como decíamos, que la sobreexplotación no es la causa de que cada vez haya menos pulpos. "Nuestras nasas y nuestros cebos son respetuosos con el medioambiente", insiste Julio. "Llevamos el plan de explotación con un control muy exhaustivo: las embarcaciones están geolocalizadas, sabemos en todo momento cuándo y cuánto pescan, y el número de nasas que tienen", agrega el Director General.

Las nasas de pulpos en uno de los barcos de Puerto de Vega. Adriana Calvo

Así pues, todo parece apuntar a "condiciones oceanográficas que afectan a la especie", tal y como señala Francisco. "De todas formas, el pulpo es una especie muy errática, el año pasado ya tuvimos un descenso considerable de las capturas en la zona occidental", añade.

El cambio climático ha provocado sequías, cambios de salinidad y alteraciones térmicas (el agua está demasiado caliente) que afectan al ciclo reproductivo de los pulpos. Además, han desaparecido ciertas especies de pequeños moluscos y crustáceos que formaban parte de su dieta básica.

"El pulpo es muy sensible a los cambios ambientales, por eso nuestro estándar de sostenibilidad incorpora aspectos ecosistémicos, para así mantener el papel de pulpo como depredador o como presa", explica el biólogo marino Julio Agujetas, Senior Fisheries Manager en MSC. De hecho, desde la organización ya están trabajando para incorporar en su estándar estas nuevas variables que tanto están afectando.

Julio Agujetas, de MSC, en la lonja de Gijón el pasado 6 de marzo. Adriana Calvo

Pero la crisis del pulpo no es un problema exclusivo de Asturias. Galicia, la mayor potencia de pulpo en España, vive una irregularidad extrema, vinculada también a la mortalidad de otros mariscos por cambios en la temperatura del agua. "Las pulpeiras no usan pulpo de allí ni de aquí, es todo de Marruecos o de Mauritania, porque quieren pulpo grande", cuenta Julio Blanco.

No obstante, Marruecos y Mauritania también están al límite, pero allí sí la gestión pesquera es ineficaz, por lo que el riesgo de desaparición de la especie es mucho mayor.

Por lo pronto, hasta el 1 de mayo Julio Blanco y sus compañeros no saldrán a la búsqueda de pulpo. A partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre se ha decretado que sólo pueda capturarse una cuota accesoria de 15 kilos y dos pulpos diarios para la pesca recreativa.

Para compensarlo, han calculado ayudas por valor de 330.000 euros, dirigidas a las embarcaciones y tripulantes del plan de gestión que, "de manera voluntaria, decidan atracar sus barcos y no trabajar en la captura de otras especies durante el mes de abril".

Si el veto funciona, en 2027 deberíamos ver una recuperación de la población de pulpos, y el sello MSC habrá demostrado que la gestión responsable funciona. Sin embargo, si la situación no mejora, será evidente que el problema es más profundo de lo que se cree y que, tristemente, el pulpo de Asturias ha dejado de ser un recurso comercial viable, por muy bien que se regule.