Los mejores regalos 'gastro' para el Día del Padre: productos gourmet, vino, libros, destilados y una ruta de bar en bar

El Día del Padre siempre plantea la misma pregunta: ¿qué regalar a alguien que nos ha enseñado a disfrutar de las pequeñas cosas? Para muchos padres, esas pequeñas cosas pasan por la mesa.

Y eso es lo que aquí traemos: desde nuevos ultramarinos con selección gourmet hasta vinos con historia familiar, destilados premium o una ruta de bares por Madrid pensada para compartir.

Estos son algunos de los planes y productos que convierten el 19 de marzo en una celebración con sabor.

Envejecer bien, como el vino

Aleva Crianza 2023.

Pocas cosas simbolizan mejor la relación entre padres e hijos que un vino transmitido de generación en generación.

Ese es el espíritu de ALEVA Crianza 2023, un Ribera del Duero nacido en San Martín de Rubiales (Burgos) y creado por Eva Fernández como homenaje a su padre, el legendario bodeguero Alejandro Fernández.

El proyecto comenzó en 2009 con la plantación de unas veinte hectáreas de tempranillo a 940 metros de altitud, en suelos arcilloso-calcáreos que aportan frescura y mineralidad.

La orientación oeste del viñedo permite una maduración lenta y equilibrada de la uva, lo que se traduce en un vino elegante, con identidad y vocación de guarda.

Sí, Chefff

El precioso packaging que envuelve las anchoas de Chefff.

A veces el mejor regalo es algo tan sencillo —y tan difícil de encontrar— como un buen producto bien elegido.

Esa es precisamente la filosofía de CHEFFF, el nuevo proyecto de la firma MERCULES, que abre en la calle Barquillo 49 de Madrid reconvirtiendo su espacio en un ultramarinos contemporáneo.

La tienda reúne una selección de productos gourmet elegidos con el mismo criterio que caracteriza a la marca: calidad, autenticidad y atención al detalle.

En sus estanterías conviven clásicos del aperitivo español —anchoas, bonito del norte, gildas, patatas fritas artesanas, aceite de oliva o miel— con un packaging propio y una estética divertida.

Pero CHEFFF no es solo una tienda gastronómica. También propone una pequeña colección de objetos con carácter: cerillas, manteles individuales, gorras, camisetas, neceseres y piezas de cerámica de Sezè Studio.

Un día de compras

Alberto Pareja y Patricia Cosio, al frente del Colmado San Isidro.

Como al mercado, pero al colmado. Puedes adelantarte y hacerle una caja con los mejores productos gourmet o ir de visita juntos y que elija él.

¿Dónde? En el Colmado San Isidro que acaba de abrir sus puertas en el corazón de Carabanchel, en el barrio madrileño de San Isidro, de la mano de Patricia Cosio y Alberto Pareja.

Su propuesta nace con un objetivo claro: crear una despensa contemporánea que acerque productos bien seleccionados a todos los públicos y que invite a recuperar el placer de comprar y encontrarse en el barrio.

El espacio combina productos de proximidad con elaboraciones que tienen identidad propia y, sobre todo, una historia detrás. En sus estanterías conviven pan artesanal, lácteos, quesos, embutidos, ahumados, conservas, laterío y una interesante selección de vinos naturales.

Desde los ahumados de Rooftop Smokehouse, a las conservas de Güeyu de Mar, incluso la salsa brava y las patatas fritas caseras de Docamar.

De tal palo, tal astilla

La Soda Maker Studio de Create.

Con motivo del Día del Padre, Create, la marca española de electrodomésticos de diseño, ha lanzado su primera pieza dentro de la serie Culinary Bonds.

Esta iniciativa, que dará lugar a una serie de contenidos en los que se pone en valor los vínculos que se generan alrededor de la cocina, comienza con Mathis Molinié, chef y creador de contenido francés, acompañado de su padre.

Molinié ha seleccionado sus productos favoritos de la marca para conectar con nuestra figura paterna, entre los que destacamos el Soda Maker Studio, una máquina para gasificar agua y zumos fácilmente en casa y personalizar el nivel de burbujas, creando así bebidas refrescantes en cualquier momento.

A leer se ha dicho

Bocabulario, Pau Arenós (Planeta Gastro).

No todo va a ser comer y beber, ¡también habrá que hacer la digestión! Entre refrigerio y refrigerio, los padres pueden darle un descanso al estómago leyendo algunas páginas de Bocabulario, el nuevo libro de Pau Arenós editado por Planeta Gastro.

Como reza la contraportada -y como ya podíamos imaginarnos-, "esto no es un vocabulario al uso": "La primera palabra de Bocabulario es Abuela y la última Zombi, y he ahí un resumen de la situación de la gastronomía, entre la nostalgia y la vulgarización".

Una reflexión atrevida, pero necesaria, que plantea preguntas tan controvertidas como "¿Es posible la sostenibilidad o se trata de una fachada?", "¿La saliva y el semen son gastronómicos?", "¿La caña [de cerveza] es una estafa?". Un texto con el que no te quedarás sin tema de conversación con papá, incluso aunque nunca lleguéis a entenderos.

Un paseo por el Mediterráneo

Aceite de oliva Virgen Extra "Verí" de Tossut Els Pouets.

"Verí" de Tossut Els Pouets es un AOVE que nace en una finca agroecológica situada en las montañas de la Marina Alta, en Alicante, cerca de Pedreguer, cuyo objetivo es la recuperación del patrimonio agrario familiar, basada en una filosofía sostenible y profundamente vinculada al paisaje.

La producción se centra en la calidad y en una gestión respetuosa del entorno, apostando por una agricultura ecológica que permita mantener vivo el suelo productivo de montaña.

El resultado es un aceite ligero y elegante, con notas de hoja verde fresca, un toque sutilmente amargo y un final ligeramente picante que recuerda al carácter del paisaje mediterráneo del que procede.

Un regalo perfecto para padres que disfrutan del ritual cotidiano del buen aceite: desde una tostada sencilla hasta un plato de cocina mediterránea.

Una tarde mano a mano con papá

De juego en juego, de bar en bar.

No todos los regalos se envuelven. Algunos se viven. Y ese es el planteamiento de la ruta que propone el brandy Carlos I por diferentes locales de Madrid para celebrar el Día del Padre recuperando el placer de los juegos clásicos.

La experiencia comienza en el Hotel Bless, en su club clandestino Fetén, donde los bolos se combinan con un cóctel Carlos Fizz —ligero, fresco y perfecto para el tardeo—.

La ruta continúa en el Bar El Loco, donde el futbolín vuelve a convertirse en protagonista acompañado del cóctel “Sangre del Rey”, elaborado con brandy Carlos I y una reducción especiada de vino con cardamomo, canela, nuez moscada y pieles de cítricos.

La tercera parada es Compadre Social Club, donde el billar se disfruta con un cóctel Solera que mezcla Carlos I, pumpkin spice, licor Luxardo Apricot, soda de oliva y aire de manzanilla.

Y el recorrido culmina en el Hotel California, con una propuesta más tranquila: juegos de mesa y una versión especial de Yenga creada por la marca.

Un papá muy chingón

Tequila Código 1530.

Para los padres que prefieren los destilados con carácter, el tequila Código 1530 Blanco (60 euros) es una opción que apuesta por la autenticidad.

Elaborado exclusivamente con agave Weber azul maduro seleccionado a mano, este tequila destaca por su pureza: no pasa por barrica y se produce sin aditivos, lo que permite que el perfil natural del agave se exprese con claridad. El resultado es un destilado con notas terrosas y minerales, acompañado de un toque cítrico que aporta frescura.

Fermentado con levadura orgánica y elaborado con procesos artesanales, Código 1530 Blanco se presenta como una pieza de artesanía líquida que ha conquistado a aficionados de todo el mundo.