Las cinco mujeres que mejor dominan las brasas en España: "Estamos para darle amor al fuego y eso se nota en el plato"

La cocina siempre acaba siendo un caldo de cultivo para los estereotipos. Que si es un espacio relegado a las mujeres, que si hay tareas que están destinadas a una fuerza mayor... Frases hechas que quedaron enquilosadas en un sector que cada vez alza más la voz en femenino.

Las últimas en hacerlo forman parte del colectivo de mujeres que dedican su vida a la parrilla. Cocineras que no temen al fuego ni mucho menos a los juicios y clichés y demuestran que este trabajo no entiende de género.

Aunque todavía menos de solo un 10% viva de ello, cada vez son más los nombres propios que mantienen la llama encendida. Así lo evidenciaron cinco mujeres que se reunieron alrededor de las brasas recientemente en Piantao (Madrid) en un encuentro único.

Una británica, una china, una burgalesa, una vallisoletana y una jiennense que acudieron a la llamada del chef argentino Javier Brichetto para firmar más que un menú a diez manos, defendiendo con maestría que tras el dominio del fuego no debería existir distinción si el único lenguaje que se habla es el de la técnica, el conocimiento y la pasión.

Jayne Hardcastle: cuarenta años domando el fuego vasco Británica de nacimiento, criada en Ibiza y vasca por amor, Jayne Hardcastle (1962) jamás pensó que acabaría al frente de un asador en Vizcaya. Pero lleva cuatro décadas haciéndolo. En Horma Ondo, el restaurante familiar de Larrabetzu, ha aprendido que la brasa es paciencia y precisión. Reconoce que ahora "tenemos un campo más abierto y más información sobre carnes, pescados y verduras", que hacen más sencillo llevar a cabo este oficio que ha convertido en "pasión". En un mundo tradicionalmente masculino como el de la parrilla vasca, Hardcastle tuvo que ganarse el respeto asistiendo a eventos y demostrando, plato a plato, que la técnica no entiende de acentos ni de género. Hoy, alimenta cinco metros de hierros donde lo mismo asa una chuleta que remata unas croquetas al fuego para darles un matiz ahumado inesperado. Sobre la carne, dice que, además de que es necesario conocer el producto, es importante "atemperar y sellar para que no pierda sus jugos" y para ello "la sal ayuda". Las kokotxas que cocinó Jayne. Aquella velada acabó con un final amargo. Desafortunadamente, mientras en Piantao cocinaba unas kokotxas de merluza al pil-pil sobre las brasas, su media mitad y la razón por la que Hardcastle se cogió un avión desde Ibiza al País Vasco, Mikel Bustinza, sufrió un fatídico accidente que le haría perder la vida. Irene Nan: sentir el fuego más allá de la mirada Ser china, albina y tener una discapacidad del 87% no le impidió a Irene Nan (1993) ganarse un hueco tras la parrilla de Brichetto. ¿Por qué iba hacerlo? A su mentor los prejuicios no le ayudaban a sacar el servicio adelante y una mujer como 'La China' (tal y como se la conoce) con tanta determinación y pasión es capaz de derribar todas las barreras. Así lo demostró, dominando el fuego, aprendiendo sobre carne y convirtiéndose en la jefa de cocina de la sede de Pintao en Legazpi. "No miró si era hombre, mujer, o albina, ni la discapacidad que tenía. Solo me dijo que si no me gustaba lo que estaba haciendo que lo hablemos. Entré con la idea de aprender de carne y me fui con la pasión de cocinar en la parrilla". Calabaza asada en la parrilla. calabaza de invierno con crema de queso para reivindicar que la brasa no es solo proteína. La llama viva, el rescoldo o el ahumado permiten cocinar casi cualquier producto. En el menú de aquel encuentro eligió unapara reivindicar que la brasa no es solo proteína. La llama viva, el rescoldo o el ahumado permiten cocinar casi cualquier producto.

Vanesa Martín: la mujer que ganó la batalla nacional

En 2024, Vanesa Martín (1983) se convirtió en la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Parrilla en San Sebastián Gastronomika. Durante años peleó por salir del cuarto frío y ocupar su sitio frente al fuego. "Es fruto del trabajo de una pasión por lo que haces, tratar con mucho mimo el producto que tienes".

Jefa de cocina en El Alfoz de Burgos desde hace una década, ha conseguido que la chuleta compita en popularidad con el lechazo tradicional. En Madrid llevó una chuleta de cordero como guiño a su tierra. Técnica depurada, producto impecable y un mensaje claro: las mujeres siempre han estado en la parrilla, aunque nadie mirara.

El premio no solo reconoció su talento; amplificó una presencia que llevaba años consolidándose entre hornos de leña y parrillas humeantes. "Cada vez más tenemos repercusión, tenemos voz y tenemos que visibilizar que somos parrilleras y que estamos en el mundo para aportar, para darle amor al fuego y pasarle esa sensibilidad que tenemos".