Dos cosas que preocupan a la sociedad actual son la falta de tiempo y el cuidado de la salud. Respecto al primero, vivimos a velocidad de vértigo, intentando llegar a un millón de cosas hasta el punto de que la gestión de éste se ha convertido en un tema que ocupa libros que son bestsellers. Y no es para menos, pues vivimos tan acelerados que muchas veces nos falta tiempo para algo tan básico como es alimentarse bien.

Con respecto a la segunda, nadie tiene ya ninguna duda de que la alimentación desempeña un papel fundamental en la salud y, si algo hemos cambiado respecto a generaciones pasadas, es que ahora tenemos claro que no hay que esperar a estar enfermos para cuidarla. Y, bajo estas condiciones, surgen herramientas como los microondas LG Smart Inverter que nos permiten cuidar la salud sin exigirnos grandes períodos de tiempo en la cocina

Muchas veces, el gran enemigo que nos encontramos a la hora de cuidar nuestra alimentación es la falta de tiempo y, cuando esto sucede, los microondas Smart Inverter de LG nos permiten cocinar de forma saludable en muy poco tiempo y con un gran resultado, incluso si no se tiene gran experiencia como cocinero. Y, seamos sinceros, incluso a los que nos encanta cocinar y nos ponemos a hacerlo con todo el tiempo del mundo, somos más felices cuando tenemos un electrodoméstico que nos facilita el trabajo como este microondas con el que podemos sofreír, cocer -incluso a baja temperatura-, hornear o gratinar sin necesidad de otros aparatos.

Smart Inverter, la tecnología que lleva al microondas al siguiente nivel

La tecnología Smart Inverter de LG supone una importante evolución respecto a la tecnología convencional y esta es la razón: los microondas que conocemos de toda la vida funcionan siempre a la potencia máxima, así que, cuando tienen que regularla, lo hacen de forma ficticia, es decir, funciona “a saltos” cortando y activando el suministro de energía, de manera que la media sea la potencia que necesitamos.

Por este motivo, en los microondas convencionales muchas veces los alimentos no se calientan de manera uniforme o no se descongelan bien quedando el interior congelado mientras que los bordes no solo se han descongelado, sino que hasta se han cocinado y se han quedado completamente resecos. Con la rabia que da eso.

Con la tecnología más evolucionada, LG Smart Inverter, la potencia se regula de forma precisa, con un flujo se energía constante y sin saltos, por eso se puede controlar de forma más eficaz la temperatura en un rango muy amplio. Esta forma de funcionar supone importantes ventajas a la hora de cocinar:

Permite descongelar, calentar y cocinar de forma más rápida, potente y uniforme .

. Reduce el tiempo de cocción evitando los picos de temperatura al funcionar con una mayor potencia de hasta 1.100 W de manera continua, ahorrando hasta un 17 % de electricidad .

. Al poder regular la potencia de cocción de forma precisa, se pueden cocinar una gran variedad de platos que no se pueden cocinar en otros microondas. Desde cocinar al vapor a freír unas patatas utilizando la función freidora de aire disponible en algunos modelos.

que no se pueden cocinar en otros microondas. Desde cocinar al vapor a freír unas patatas utilizando la función freidora de aire disponible en algunos modelos. Al evitar el sobrecalentamiento, se mantiene el sabor y los nutrientes de los alimentos .

. Ocupa menos espacio, ofreciendo una capacidad interior hasta un 22 % superior (el valor exacto depende del modelo) en medidas estándar, pudiendo colocar recipientes más grandes. Perfecto para cuando la cocina es pequeña y son muchos en casa.

Hasta 4 electrodomésticos en uno

Como no todos tenemos las mismas necesidades a la hora de cocinar, la tecnología LG Smart Inverter se aplica a dos tipos de microondas con los que se puede cocinar aplicando distintas técnicas para conseguir platos saludables en tiempo récord:

Los Microondas Grill 2 en 1 , que pueden calentar y descongelar por microondas, así como dorar y gratinar gracias a su potente grill.

Los Hornos Microondas 4 en 1, que además de microondas y grill nos ofrece todas las funciones de un horno tradicional multifunción y de una freidora de aire de gran tamaño. El exclusivo grill de carbón vegetal que incorporan estos modelos desprende un fuerte calor por infrarrojos (Infrared heating™), penetrando de forma más rápida y profunda en los alimentos dejándolos crujientes por fuera y jugosos por dentro.

Tanto los Microondas Grill 2 en 1 como los Hornos Microondas 4 en 1 disponen del interior Antibacterias EasyClean™ que cuenta con un revestimiento con zeolitas que, al tener una estructura más densa, evita que la grasa penetre. Es dos veces más fácil de limpiar que otros microondas.

Cocinar más fácil y saludable

Al preparar recetas en un microondas con tecnología LG Smart Inverter se puede llegar a reducir hasta un 72 % la cantidad de grasa necesaria para cocinar sin renunciar al sabor. LG cuenta, además, con la plataforma Microcinando con LG, en la que se pueden encontrar todo tipo de recetas que servirán como inspiración para llevar una alimentación sana y variada.

Más barato que tener varios electrodomésticos separados

Al combinar todas las funciones descritas en un solo electrodoméstico, podemos llevar a cabo múltiples técnicas de cocción como hornear, gratinar, cocinar al vapor… por lo que simplemente hay que echar cuentas y ver que el ahorro es considerable cuando se compara el precio de uno de estos microondas con el de lo que costaría comprar todos los electrodomésticos por separado.

Y no solo es importante el ahorro en términos monetarios, sino en términos de espacio. Por ejemplo, el Horno Microondas 4 en 1 LG MJ3965BPS 1100 W de 39 litros de capacidad que puede adquirirse en Tien 21 por un precio de 288 €, ocupará menos espacio que un horno convencional y dejará mucha superficie libre en la encimera al no necesitar ni la freidora de aire ni un microondas básico.

Con este modelo 4 en 1 es posible cocinar platos como el falafel crujiente del vídeo anterior, un pollo al curry con crema de coco, un milhojas de patata y carne, unas brochetas de gambas y sepia o unas hamburguesas veganas de alubias, recetas que pueden encontrarse junto con otras muchas en la plataforma Microcinando con LG.

