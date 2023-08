Los restaurantes más solicitados de España donde reservar mesa es (casi) imposible.

¿Quién no quiere ir a comer a uno de los mejores restaurantes del mundo? Sin embargo, poder vivir una experiencia así no siempre es fácil. Algunos de los locales más demandados de España tienen sistemas de reserva complicados y hay que estar alerta para lograr una mesa disponible en las fechas y los tiempos que queremos, sobre todo si somos más de dos personas. En este artículo os incluimos algunos de los restaurantes donde es más difícil reservar y os explicamos cómo conseguirlo en cada establecimiento.

[Los 33, ¿por qué es tan difícil conseguir reserva en este restaurante?]

1. El Celler de Can Roca (Girona)

Considerado el mejor restaurante del mundo en 2013 y 2015, según The World's 50 Best. Además, su repostero, Jordi Roca, obtuvo el Premio al Mejor Pastelero del Mundo en 2014. Por todo ello, El Celler de Can Roca admite reservas con un máximo de 11 meses de antelación. De hecho, actualmente ya están disponibles las reservas hasta junio de 2024, que, según señalan en la web, pueden ser para entre 2 y 12 comensales.

El nuevo periodo de reservas se abre siempre a las 00:00 a.m. del primer día de cada mes. Para garantizar la reserva es obligatorio facilitar una tarjeta de crédito o débito y los cambios en las reservas ya confirmadas habrán de hacerse por teléfono o por correo electrónico.

2. ElKano (Getaria, Gipuzkoa)

La fachada del restaurante ElKano, en Getaria (Gipuzkoa).

Entre los mejores restaurantes del mundo según la lista The World's 50 Best. Además, cuenta con 1 estrella Michelin y tres Soles Repsol. Las reservas pueden hacerse a través de su web oficial, llamando por teléfono o enviando un correo electrónico, siempre en horario de martes a sábado de 10 a 17h. La reserva sólo será válida si recibes la confirmación por parte del restaurante. En estos momentos, no hay mesas disponibles en todo agosto y la única fecha con mesas libres en septiembre es el día 1, así que si queréis visitarles tendrá que ser ese día o habréis de esperaros ya a octubre, donde tienen más disponibilidad. Si sois más de 5 personas, deberéis realizar una 'solicitud de grupo' aparte.

3. Asador Etxebarri (Vizacaya)

Este estupendo local cuenta con 1 estrella Michelin y este año se ha coronado como cuarto mejor restaurante del mundo por The World's 50 Best Restaurants. Cada día publican nuevas fechas disponibles de reserva en su web y sólo trabajan con solicitudes. Para solicitar una reserva en su calendario, elige una fecha disponible y envía la petición. Tras revisarla, si hay plazas os mandarán la confirmación a vuestro correo electrónico en un plazo de 7 días, si no recibes la confirmación, se os añadirá a la lista de espera. El pago siempre se realiza por adelantado y las reservas son mínimo de 2 personas y máximo de 6. Además, sólo ofrecen servicios de mediodía, que empiezan a las 13:30h. No recomiendan la asistencia de niños menores de 12 años.

[Estos son los 50 mejores restaurantes del mundo en 2023 según la lista The World's 50 Best Restaurants]

4. DiverXO (Madrid)

Este año ha sido nombrado tercer mejor restaurante del mundo y su chef, Dabiz Muñoz, ha sido elegido en dos ocasiones mejor cocinero a nivel mundial. Todos los días a las 00.00 a.m. desbloquean una nueva fecha del calendario de 2023 con 90 días de antelación. Para poder reservar es necesario comprar un ticket que cuesta 365€ y que corresponde al precio total del menú (bebidas excluidas), cantidad que se descuenta de la factura final. Este ticket se puede transferir a una tercera persona en caso de no poder asistir, pero no admiten cambios en la fecha de reserva, aunque sí te reembolsan el dinero si cancelas con dos semanas de antelación. Ahora mismo la reserva más cercana disponible es para el 30 de agosto y muchos días de septiembre ya están totalmente completos.

5. Enigma (Barcelona)

El interior del restaurante Enigma, del chef Albert Adrià.

El restaurante más creativo del afamado chef Albert Adrià con 1 estrella Michelin. Abren sus reservas con 60 días de antelación. Si queréis reservar para una única persona, tendréis que apuntaros a la lista de espera, pues no es posible hacerlo a través de la plataforma habitual. Esta semana sólo hay mesas disponibles para dos personas el jueves y las siguientes fechas posibles son a finales de agosto. Cuenta con un menú degustación de unos 25 pases a un precio de 220€ sin bebidas.

6. Bagá (Jaén)

Se trata del restaurante con estrella Michelin más pequeño del mundo, con sólo dos mesas para ocho comensales. De ahí que haya tan poca posibilidad de conseguir reservas. Actualmente, el próximo día disponible es el 5 de septiembre (cierran en agosto), pero todos los fines de semana de ese mes están completos. En octubre ocurre lo mismo, por lo que si queréis ir algún sábado o domingo a este local tan íntimo tendréis que esperar a que salgan nuevas fechas. Las reservas pueden hacerse a través de su web o llamando por teléfono de 11 a 13h de martes a domingo. Su menú degustación tiene un precio de 95€.

7. Èter (Madrid)

Los hermanos Sergio Tofé (chef) y Mario Tofé (jefe de sala y sumiller) son los responsables de este local madrileño que el año pasado se hizo con un Sol Repsol. Las reservas se abren todos los días 1 de cada mes para el mes siguiente, no trabajan con más antelación. Ahora sólo hay algunos huecos para tres días de agosto (1,2 y 3). El menú de siete pasos tiene un precio de 30€ y el de 12 cuesta 60€.

8. Aponiente (Cádiz)

La vista desde el exterior del restaurante Aponiente, en Cádiz.

Con tres estrellas Michelin y una estrella verde Michelin, cualquier espera merece la pena para probar la cocina de Ángel León. Las reservas están abiertas hasta finales de este año y sorprende ver ya días completos en septiembre, octubre y noviembre. En agosto todavía quedan mesas libres, así que aprovechad la ocasión. En caso de modificar o anular la reserva con menos de 72 horas de antelación, se cobrará 150€ por comensal. Si la reserva es de 7 comensales o más, habrá que avisar al menos 5 días antes a través de su número de teléfono o correo electrónico. El precio del menú degustación es de 295€ a los que se pueden sumar 175€ de maridaje de bebidas.

Sigue los temas que te interesan