Total: 45 min

Comensales: 2

A la hora de preparar una menestra de verduras lo es aconsejable echar en la olla todas las verduras que uno encuentre por la nevera y dejar que se cueza todo a la vez durante el mismo tiempo, pues unas quedarán bien, otras quedarán duras y otras quedarán sobrecocidas. Lo más cómodo es usar una vaporera de pisos y colocar arriba las que menos tiempo necesiten para ir retirando del fuego cada una de las verduras según estén en su punto.

Ingredientes Judías verdes, 250 g

Habas tiernas, 100 g

Guisantes, 100 g

Zanahorias, 2

Alcachofas, 2

Sal

Cebolla, 1 grande

Patata, 1 mediana

Coppa Joselito, 100 g

Aceite de oliva virgen extra, 2 o 3 cucharadas

Paso 1

Empezamos poniendo a pochar la cebolla pelada y cortada en brunoise con un poco de sal en una sartén amplia a fuego bajo hasta que esté prácticamente caramelizada, por eso la ponemos antes de empezar con cualquier otra cosa, para que se vaya haciendo con tiempo.

Paso 2

Después lo que haremos será lavar, pelar y trocear las zanahorias en rodajas muy finas; lavar las judías verdes, quitarles las puntas y los “hilos” laterales y cortarlas en trozos de unos 3 centímetros de largo; y desgranar las habas y los guisantes si no son congelados.

Paso 3

Lo importante es que todas las verduras estén en su punto de cocción y para eso os podéis organizar como os resulte más cómodo. Por si os sirve de ayuda os cuento cómo lo he hecho yo, en una cacerola con agua hirviendo y un poco de sal he puesto a cocer las judías verdes y las alcachofas y, aprovechando el vapor que se genera en la cocción he puesto en el cesto inferior de la vaporera las zanahorias y en el superior los guisantes y las habas tal como veis en las imágenes del vídeo. Los guisantes y habas, al ser congelados, con 5 minutos tienen suficiente, las judías y alcachofas necesitan unos 15 y las zanahorias unos 10. A medida que van estando listas las vamos reservando en una fuente. El caldo de las judías y alcachofas los reservaremos.

Paso 4

Mientras se van cociendo las verduras, pelamos la patata, la cortamos en dados pequeños como de un centímetro, la salamos y la freímos primero a fuego medio bajo y en el último minuto con el fuego alegre para que los trozos queden crujientes por fuera y tiernos por dentro.

Paso 5

Cuando tengamos todo listo, añadimos las verduras que tenemos reservadas y un cucharón del caldo de cocer las verduras a la cebolla. Mezclamos todo salteando a fuego alegre para que las verduras recuperen la temperatura.

Paso 6

Finalmente, añadimos la Coppa Joselito cortada en taquitos y los dados de patata crujientes y, si se desea, un par de huevos duros troceados.

Notas

Podemos servir nuestra menestra de verduras como guarnición de otros platos. También podemos servirla como plato único añadiendo un par de huevos duros picados que también le van muy bien.