La receta de salmorejo fit y sin gluten que hará que no vuelvas a comprar uno envasado

Total: 5 min

Comensales: 2

Me encanta el salmorejo, en verano me lo puedo comer a sorbos, a cucharadas, untado en pan o como salsa para aliñar ensaladas. Además es una receta que se prepara en un momento, pues no tiene ninguna dificultad. Lo que sucede es que muchas veces se me antoja y no tengo pan adecuado para prepararlo, así que alguna vez me ha dado por hacer experimentos y alguno, como el de la receta que os voy a dar ahora.

Ingredientes Tomates maduros sin piel, 500 g

Alubias cocidas, 100 g

Ajo, 1 diente sin el germen

Aceite de oliva virgen extra, 60 ml

Sal, al gusto

Jamón serrano o huevo duro para decorar

Paso 1

En el vaso de la batidora ponemos los tomates troceados y los trituramos completamente hasta obtener un puré fino y homogéneo. Personalmente me gusta añadir los tomates pelados a no ser que use tomates cherry con la piel muy fina que, una vez que se tritura todo bien, apenas se nota.

Paso 2

Añadimos las alubias cocidas, el diente de ajo sin el germen, el aceite de oliva virgen extra y sal al gusto -normalmente con media cucharadita será suficiente-.

Paso 3

Batimos muy bien hasta tener una crema homogénea y emulsionada.

Paso 4

Servimos frío decorando con unos taquitos de jamón serrano o un huevo duro picado.

Notas

La clave para obtener un salmorejo de textura aterciopelada es la paciencia, hay que batir y triturar mucho hasta que la mezcla esté completamente emulsionada y para ello lo mejor es utilizar algún robot de cocina tipo Thermomix, Mambo, Chefbot, Monsieur Cuisine o similar, aunque también funcionan fenomenal las batidoras de vaso, que por un precio muy comedido dan muy buenos resultados para conseguir cremas y purés con acabados profesionales.