José Andrés (56 años), chef: "Los pimientos de bote no están más buenos con azúcar; usa sus jugos, tomillo y 2 ajos"

El chef José Andrés en un montaje de El Español iStock

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Si eres tan previsor como yo, seguro que tienes en la alacena algún bote o alguna lata que puede salvarte una cena, una tapa improvisada y hasta una guarnición en menos de lo que tardas en poner la mesa.

Y los pimientos del piquillo son uno de esos básicos que conviene tener siempre a mano. Son asequibles, versátiles y saludables. Además, ya vienen asados, así que pueden comerse directamente de la lata en ensaladas, vinagretas o aperitivos rápidos.

Pero también funcionan de maravilla en caliente, dentro de guisos, sofritos o en cualquiera de las casi infinitas recetas de pimientos rellenos.

Y, para quienes busquen algo más rápido que no sea frío, el chef José Andrés compartió hace años la solución en Vamos a cocinar con José Andrés, el programa que se emitía en RTVE.

Allí propuso una tapa de pimientos que el propio chef asturiano presentó como "muy resultona y muy fácil de preparar", perfecta también como guarnición.

Una receta de lujo con solo un ingrediente

A menudo, los cocineros profesionales nos sorprenden con platos elaborados con un solo ingrediente y en pocos minutos, que al probarlos parecen de alta cocina.

Sin ir más lejos, José Andrés y Ferrán Adrià, en este mismo programa también cocinaron un filete de sandía a la plancha que cumplía con esta filosofía.

Y, en esta ocasión, son unos humildes pimientos del piquillo de bote los que se convierten en un plato dándoles un sencillo toque de aceite de oliva virgen extra, un poco de tomillo y un simple diente de ajo.

El resultado es una tapa de pimientos del piquillo en dos texturas que parece de restaurante caro, pero es tan fácil de hacer que, incluso alguien que no haya cocinado nunca, sería capaz de prepararla sin esfuerzo.

Ingredientes para hacer una tapa deliciosa con pimientos de bote Pimientos del piquillo en conserva, 1 lata o bote

Aceite de oliva virgen extra, cantidad suficiente

Ajo, 2 dientes

Tomillo, al gusto

Sal, al gusto

El agua de la conserva de pimientos, cantidad necesaria Paso 1 Ponemos una pequeña cantidad de aceite de oliva en una sartén, lo justo para cubrir ligeramente la base. Paso 2 Colocamos los pimientos de piquillo en la sartén y los cocinamos a fuego medio hasta que comiencen a deshidratarse. Les damos la vuelta para que se cocinen por ambos lados, sin que lleguen a quemarse. El objetivo es que pierdan su líquido y concentren el sabor. Paso 3 Ponemos el agua reservada de la conserva en el vaso de la batidora y añadimos cuatro pimientos. Trituramos hasta obtener un puré homogéneo y espeso. Reservamos. Paso 4 Damos un golpe a los dientes de ajo con un cuchillo para que se abran ligeramente y liberen su aroma. Paso 5 Colocamos los pimientos ya deshidratados en una cazuela de barro, formando una capa uniforme. Paso 6 Vertemos en la cazuela el aceite que utilizamos previamente para deshidratar los pimientos. Paso 7 Extendemos el puré de pimientos sobre la superficie de los pimientos colocados en la cazuela. Paso 8 Regamos con un poco más de aceite de oliva. Añadimos los ajos golpeados, espolvoreamos tomillo al gusto y salamos por encima. Paso 9 Cocinamos los pimientos a fuego medio-bajo durante unos 10 minutos, hasta se terminen de confitar. Deben quedar suaves, tersos y con todo su sabor concentrado.

Pimientos de piquillo confitados

Mucha fibra y pocas calorías

Desde el punto de vista nutricional, los pimientos del piquillo son un alimento muy bajo en calorías, aportan apenas 30 kcal por cada 100 g. Se consideran un alimento libre de grasas y contienen 2 gramos de fibra por cada 100 gramos de porción comestible.

En cuanto a micronutrientes, destaca su contenido en vitamina C, superior al de las naranjas, y los betacarotenos (vitamina A), esenciales para la salud de la vista. El mineral que se encuentra en mayor proporción es el potasio, fundamental para el funcionamiento del corazón.

Información nutricional Cantidad por ración Calorías 90 kcal Grasas totales 5 g Grasas saturadas 0,7 g Hidratos de carbono 7 g Azúcares 5 g Proteínas 2 g Fibra 3 g Sal 0,8 g

Más recetas fáciles y ricas con pimientos del piquillo

Como muestra de la versatilidad culinaria de esta popular conserva vegetal, a continuación, os dejamos unas cuantas ideas que servirán para solucionar muchas cenas y aperitivos.