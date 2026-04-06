Carlos Gómez, cocinero: "La tortilla de patatas más ligera se hace en la sartén con 6 huevos y 40 gramos de aceite"
Se puede hacer una tortilla de patatas mucho más ligera y cocinando las patatas en la sartén. Sale rica y ensucia mucho menos.
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- Comensales: 4
Pocas discusiones gastronómicas generan tanta pasión en España como las que rodean a la tortilla de patatas. Con cebolla o sin ella, jugosa o bien cuajada, con las patatas en lascas o en cuadrados…
Sin embargo, hay en lo que sí hay bastante más consenso: muchos españoles reconocen que no la preparan en casa con la frecuencia que les gustaría.
Las razones casi siempre son dos: la pereza que da freír patatas en abundante aceite y tener que lidiar con las salpicaduras y el olor que impregna la cocina durante horas y, cada vez más, la preocupación por las calorías que aporta una fritura tradicional.
Y, a propósito de esto, el cocinero Carlos Gómez, conocido en redes como @charlito_cooks, ha compartido en su perfil de Instagram una versión de la tortilla de patatas que intenta resolver precisamente esos dos problemas.
En su receta, el aceite se reduce hasta apenas unos 40 gramos en total, unas 3 cucharadas para que nos hagamos una idea, y apuesta por la cocción al vapor como método para preparar la patata. Con este método, según sus propias palabras, la tortilla aprueba con notable alto.
El truco para "freír" las patatas casi sin aceite
La clave de esta receta reside en dividir los escasos 40-50 gramos de aceite de oliva en tres usos distintos. Unos 30 gramos se añaden directamente a la patata cruda, laminada en rodajas finas, antes de cocinarla al vapor.
Esa pequeña cantidad, aparte de dar sabor, evita que las láminas se apelmacen entre sí durante la cocción. Tardan unos 15 minutos en estar listas y, según el cocinero, quedan mejor así que si se cocinan en el microondas, que es otro método muy habitual para cocinar tortillas de patata bajas en grasas.
Una vez cocidas, viene el verdadero truco. Carlos Gómez no pasa las patatas directamente al huevo, sino que las pasa por la sartén para que se tuesten hasta conseguir un dorado uniforme.
Ingredientes
- Patata, 1 kg
- Huevos, 6-8 ud
- Cebolla, al gusto (opcional)
- Aceite de oliva virgen extra, 40-50 g
- Sal, al gusto
Paso 1
Corta la patata en rodajas finas. Colócalas en un bol, añade 30 gramos de aceite de oliva y sal. Mezcla bien para que todas las láminas queden impregnadas.
Paso 2
Cuece las patatas al vapor durante 15 minutos aproximadamente. Comprueba que estén tiernas.
Paso 3
Calienta una sartén a fuego alto con 10 gramos de aceite. Tuesta las patatas cocidas hasta conseguir un dorado uniforme. Reserva.
Paso 4
Pocha la cebolla en la misma sartén con unas gotas de aceite, si decides añadirla.
Paso 5
Mezcla la patata caliente con los huevos batidos en un bol grande. Añade los huevos uno a uno e integra. Si ves que falta huevo, añade otro.
Paso 6
Deja reposar la mezcla entre 5 y 10 minutos para que el calor de la patata comience a cuajar ligeramente el huevo.
Paso 7
Calienta la sartén con unas gotas de aceite bien repartidas por toda la superficie, incluidos los bordes. Vierte la mezcla.
Paso 8
Cuaja la tortilla un minuto por cada lado aproximadamente, o un poco más si te gusta muy hecha.
Preguntas frecuentes
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¿Se puede hacer esta tortilla en el microondas en lugar de al vapor? Sí. El propio Carlos Gómez menciona que la patata se puede cocer en el microondas tapada con film transparente. El resultado es ligeramente diferente, pero funciona como alternativa rápida cuando no se dispone de vaporera.
No obstante, el paso de dorar las patatas en la sartén no se debe omitir si quieres que la tortilla sea lo más parecida posible a una tortilla tradicional.
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¿Cuánto aceite se ahorra respecto a una tortilla tradicional? Una tortilla clásica emplea entre 200 y 300 ml de aceite de oliva solo para freír las patatas. Con 40 gramos de aceite en total (unas 360 kcal), la reducción calórica es significativa, aunque la cifra final depende de cuánto aceite absorba la patata en cada método.
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¿Qué tipo de patata funciona mejor? Las variedades de carne firme, como la Monalisa o la Kennebec, son las más indicadas porque mantienen su forma durante la cocción al vapor y el posterior tostado en sartén. Las patatas harinosas tienden a deshacerse con este método.
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¿Es imprescindible el reposo de la mezcla? Carlos Gómez lo considera un paso fundamental. El reposo permite que el calor residual de la patata comience a coagular las proteínas del huevo y que la mezcla gane cohesión, lo que facilita el cuajado y mejora la textura final de la tortilla.