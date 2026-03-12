Samantha Vallejo-Nágera, chef: "El bizcocho más sabroso no lleva yogur, mejor usa leche y esta mezcla con zumo de limón"

0 votos

Hay algo profundamente reconfortante en el aroma de un bizcocho recién hecho. Ese olor a hogar, a meriendas compartidas y a domingo por la mañana, forma parte de la memoria colectiva de casi todas las familias españolas.

Su origen etimológico se remonta al mundo romano (bis coctum, literalmente "cocido dos veces") para designar un método de horneado, pero fue en los hogares rurales de la península donde se consolidó como una receta de dulce básico, sencillo y nutritivo.

A diferencia de otros postres más elaborados, el bizcocho se concebía como una fórmula de aprovechamiento: algo tan simple que bastaba con los ingredientes que siempre había en la despensa.

La clave está en la proporción. Harina tamizada para la textura, huevos frescos que aportan estructura y esponjosidad, leche que suaviza la miga, aceite y azúcar, y un toque de levadura que despierta la magia del horneado. Algunas familias añaden ralladura de limón o de naranja o un chorrito de anís para personalizarlo, pero la base se mantiene inalterable.

Al abrir el horno, el tiempo parece detenerse. Una capa dorada cubre una miga ligera y perfumada, perfecta para mojar en el café o acompañar con mermelada. No hay artificios ni adornos: solo la honestidad de lo bien hecho. Quizá por eso el bizcocho tradicional ha resistido modas y décadas, manteniéndose como un símbolo de cocina sincera y afectiva.

Bizcocho sin gluten de Samantha Vallejo-Nágera

Para homenajear a este imprescindible de la cocina casera, la chef Samantha Vallejo-Nágera comparte en sus redes sociales un vídeo de su propia versión del bizcocho tradicional.

La exjurado de MasterChef propone una receta apta para celiacos con harina sin gluten, ya que su hijo Roscón (apodo por el que se le conoce públicamente) es intolerante a esta proteína. Además, le da su toque personal con una cobertura a base de zumo de limón, agua y azúcar glas. Tenéis todos los detalles justo abajo.

Ingredientes Huevos, 3

Aceite, 125 ml

Azúcar, 250 g

Vainilla, 1 cucharada

Harina sin gluten, 350 g

Leche, 50 ml

Levadura, 1 cucharadita

Ralladura de 1 naranja

Sal, 1 cucharadita Cobertura Zumo de limón, 1 cucharada

Azúcar glas, 120 g

Agua, 1-2 cucharaditas Paso 1 En un bol, mezcla los huevos con el azúcar removiendo bien. Paso 2 Luego añade el aceite, la levadura y la sal y sigue removiendo y mezclando. Después de unos minutos, agrega también la leche y remueve. Reserva. Paso 3 Ahora tamiza la harina e incorpórala a la mezcla, removiendo ágilmente hasta que quede una masa homogénea. Paso 4 Ralla la piel de una naranja e incorpórala también al bol junto con un chorrito de esencia de vainilla. Paso 5 Pinta con aceite o mantequilla un molde apto para horno y precalienta el horno a 180 ºC. Paso 6 Vierte la mezcla del bol en el molde y hornea durante unos 40 o 45 minutos a 160 ºC. Paso 7 Pasado ese tiempo, saca el bizcocho del horno y si quieres que tenga aún más sabor, pinta la superficie con un 'frosting' a base de zumo de un limón, agua y azúcar glas. Y listo.

Acompañamientos

Para elevar este bizcocho a otro nivel puedes acompañarlo con mermelada o confituras caseras, así como fruta fresca de temporada, nata montada, yogur natural o con sabores o una bola de helado de vainilla. Si eres aún más goloso, prueba con salsa de chocolate caliente, crema pastelera o frutos secos tostados y espolvoreados sobre el bizcocho aún tibio.

Además, para beber puedes elegir un café solo, con leche o cortado (el amargor limpia el dulzor del bizcocho), chocolate a la taza espeso en invierno o leche fría o templada (ideal para remojar el bizcocho).