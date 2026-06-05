Jordi Cruz (47 años), chef: "El pescado a la plancha no se 'toca'; márcalo en la sartén y deja que se cocine 2 o 3 minutos"
Un truco de experto para que el pescado blanco quede perfecto cuando lo cocines en casa.
Más información: Anna Terés, cocinera: "Los gambones a la plancha no se hacen con limón; ponles sólo ajo, 100 ml de vino blanco y sal".
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Cocinar pescado a la plancha es una de las formas más saludables, rápidas y deliciosas de disfrutar de este alimento. Sin embargo, también es una de las que más respeto impone en la cocina. ¿Quién no ha intentado sellar un bonito filete de merluza o salmón solo para ver cómo se desarmaba por completo o se quedaba pegado como si fuera parte de la sartén?
Lograr esa codiciada costra crujiente por fuera y un interior jugoso que se deshaga en lascas no es cuestión de suerte, sino de física y técnica. A continuación, presentamos algunos consejos infalibles para dominar la plancha en casa.
Antes que nada, cabe advertir de que el éxito de un pescado a la plancha se decide antes de encender la estufa. Y es que saltarse la preparación es el camino directo al desastre.
Así pues, para empezar, nunca pases el pescado directamente del congelador o la nevera a la sartén. Si el interior está muy frío, el exterior se pasará de cocción antes de que el centro esté listo. Sácalo unos 10 o 15 minutos antes para que temple.
Por otra parte, si el pescado va húmedo a la sartén, no se va a sellar; se va a cocinar al vapor. Por tanto, toma papel absorbente de cocina y seca el filete a conciencia por ambos lados.
El truco para cocinar pescado a la plancha de Jordi Cruz
Los siguientes trucos corren a cargo del prestigioso chef Jordi Cruz. El cocinero ha compartido en sus redes sociales un vídeo explicando cómo cocinar pescado blanco en la sartén y que sea un éxito. Tenéis todos los detalles justo abajo.
Ingredientes
- Lomos de pescado (lubina u otro pescado blanco), 2
- Aceite de oliva
- Agua, 1 litro
- Sal, 35 g
Paso 1
Prepara la salmuera y disuelve 35 gramos de sal en 1 litro de agua (simulando la salinidad del mar).
Paso 2
Introduce los lomos en el agua durante 3 o 4 minutos para que se salinen de forma uniforme.
Paso 3
Retira el pescado del agua y sécalo perfectamente, sobre todo la piel. Este paso es clave para un buen dorado.
Paso 4
Con una sartén caliente y un poco de aceite, coloca el pescado en la sartén por la parte de la piel. Presiona ligeramente al principio (unos 20 segundos) para que no se deforme.
Paso 5
No lo toques: deja que la piel se dore sin moverlo durante 2–3 minutos, hasta que veas el dorado subir por los laterales.
Paso 6
Cuando la piel esté bien crujiente, gira el pescado y cocina la parte de la carne 1 minuto aproximadamente.
Paso 7
Por último, puedes tapar unos segundos para generar vapor y acelerar la cocción si lo necesitas.
Beneficios nutricionales del pescado blanco
- Proteínas de alto valor biológico: Contiene proteínas completas que aportan todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para mantener y reparar los músculos, tejidos y el sistema inmunológico.
- Bajísimo en grasa y calorías: Su contenido graso rara vez supera el 2% de su peso (el cual se concentra principalmente en el hígado y no en los músculos). Esto lo hace ideal si buscas una comida saciante pero con un aporte calórico muy reducido.
- Fácil digestión: Al tener mucho menos tejido conectivo (colágeno) que la carne roja o el pollo, y prácticamente nada de grasa, el estómago lo procesa de forma mucho más rápida y sin esfuerzo. Es perfecto para cenas ligeras o para personas con sensibilidad digestiva.
- Rico en minerales esenciales:
- Yodo: Fundamental para el buen funcionamiento de la glándula tiroides, que regula el metabolismo.
- Fósforo: Clave para la salud de los huesos y dientes, además de contribuir a la producción de energía.
- Potasio: Ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso y de los músculos.
- Vitaminas del grupo B: Es una excelente fuente de vitamina B12 (esencial para el cerebro y la formación de glóbulos rojos), así como de B3 y B6, que ayudan a transformar los alimentos en energía.