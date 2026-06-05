Jordi Cruz (47 años), chef: "El pescado a la plancha no se 'toca'; márcalo en la sartén y deja que se cocine 2 o 3 minutos"

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Cocinar pescado a la plancha es una de las formas más saludables, rápidas y deliciosas de disfrutar de este alimento. Sin embargo, también es una de las que más respeto impone en la cocina. ¿Quién no ha intentado sellar un bonito filete de merluza o salmón solo para ver cómo se desarmaba por completo o se quedaba pegado como si fuera parte de la sartén?

Lograr esa codiciada costra crujiente por fuera y un interior jugoso que se deshaga en lascas no es cuestión de suerte, sino de física y técnica. A continuación, presentamos algunos consejos infalibles para dominar la plancha en casa.

Antes que nada, cabe advertir de que el éxito de un pescado a la plancha se decide antes de encender la estufa. Y es que saltarse la preparación es el camino directo al desastre.

Así pues, para empezar, nunca pases el pescado directamente del congelador o la nevera a la sartén. Si el interior está muy frío, el exterior se pasará de cocción antes de que el centro esté listo. Sácalo unos 10 o 15 minutos antes para que temple.

Por otra parte, si el pescado va húmedo a la sartén, no se va a sellar; se va a cocinar al vapor. Por tanto, toma papel absorbente de cocina y seca el filete a conciencia por ambos lados.

El truco para cocinar pescado a la plancha de Jordi Cruz

Los siguientes trucos corren a cargo del prestigioso chef Jordi Cruz. El cocinero ha compartido en sus redes sociales un vídeo explicando cómo cocinar pescado blanco en la sartén y que sea un éxito. Tenéis todos los detalles justo abajo.

Ingredientes Lomos de pescado (lubina u otro pescado blanco), 2

Aceite de oliva

Agua, 1 litro

Sal, 35 g Paso 1 Prepara la salmuera y disuelve 35 gramos de sal en 1 litro de agua (simulando la salinidad del mar). Paso 2 Introduce los lomos en el agua durante 3 o 4 minutos para que se salinen de forma uniforme. Paso 3 Retira el pescado del agua y sécalo perfectamente, sobre todo la piel. Este paso es clave para un buen dorado. Paso 4 Con una sartén caliente y un poco de aceite, coloca el pescado en la sartén por la parte de la piel. Presiona ligeramente al principio (unos 20 segundos) para que no se deforme. Paso 5 No lo toques: deja que la piel se dore sin moverlo durante 2–3 minutos, hasta que veas el dorado subir por los laterales. Paso 6 Cuando la piel esté bien crujiente, gira el pescado y cocina la parte de la carne 1 minuto aproximadamente. Paso 7 Por último, puedes tapar unos segundos para generar vapor y acelerar la cocción si lo necesitas.

Beneficios nutricionales del pescado blanco